Зрада Экспресс: "Клубничка" на службе Банковой. Как Офис Зеленского пытается заткнуть дыру в бюджете - 22.09.2026 Украина.ру
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Зрада Экспресс: "Клубничка" на службе Банковой. Как Офис Зеленского пытается заткнуть дыру в бюджете
Зрада Экспресс: "Клубничка" на службе Банковой. Как Офис Зеленского пытается заткнуть дыру в бюджете - 22.09.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: "Клубничка" на службе Банковой. Как Офис Зеленского пытается заткнуть дыру в бюджете
На Банковой официально признали: деньги закончились, а в казне зияет "космический дефицит". Пока обычный бизнес душат грабительскими авансовыми налогами, а... Украина.ру, 22.09.2026
2026-09-22T17:46
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видео
банковая
офис президента
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На Банковой официально признали: деньги закончились, а в казне зияет "космический дефицит". Пока обычный бизнес душат грабительскими авансовыми налогами, а украинские города зимой рискуют остаться без тепла из-за урезанных бюджетов, чиновники нашли "гениальные" источники спасения. В свежей "Зраде Экспресс" Дарина Боровик расскажет, как на Банковой устроили настоящий пир во время чумы, увеличив расходы на Офис Президента и телемарафон на фоне тотального безденежья. Почему экономика страны окончательно перешла в режим выживания и почему под попкорн от Минкульта украинцам придется готовиться к реальному голоду и ледяным квартирам — смотрите в видео.17:19
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видео, банковая, офис президента, министерство культуры, видео
Видео, Банковая, Офис президента, Министерство культуры

Зрада Экспресс: "Клубничка" на службе Банковой. Как Офис Зеленского пытается заткнуть дыру в бюджете

17:46 22.09.2026
 
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На Банковой официально признали: деньги закончились, а в казне зияет "космический дефицит". Пока обычный бизнес душат грабительскими авансовыми налогами, а украинские города зимой рискуют остаться без тепла из-за урезанных бюджетов, чиновники нашли "гениальные" источники спасения.

В свежей "Зраде Экспресс" Дарина Боровик расскажет, как на Банковой устроили настоящий пир во время чумы, увеличив расходы на Офис Президента и телемарафон на фоне тотального безденежья. Почему экономика страны окончательно перешла в режим выживания и почему под попкорн от Минкульта украинцам придется готовиться к реальному голоду и ледяным квартирам — смотрите в видео.17:19
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