Зрада Экспресс: "Клубничка" на службе Банковой. Как Офис Зеленского пытается заткнуть дыру в бюджете
На Банковой официально признали: деньги закончились, а в казне зияет "космический дефицит". Пока обычный бизнес душат грабительскими авансовыми налогами, а украинские города зимой рискуют остаться без тепла из-за урезанных бюджетов, чиновники нашли "гениальные" источники спасения.
В свежей "Зраде Экспресс" Дарина Боровик расскажет, как на Банковой устроили настоящий пир во время чумы, увеличив расходы на Офис Президента и телемарафон на фоне тотального безденежья. Почему экономика страны окончательно перешла в режим выживания и почему под попкорн от Минкульта украинцам придется готовиться к реальному голоду и ледяным квартирам — смотрите в видео.17:19
В свежей "Зраде Экспресс" Дарина Боровик расскажет, как на Банковой устроили настоящий пир во время чумы, увеличив расходы на Офис Президента и телемарафон на фоне тотального безденежья. Почему экономика страны окончательно перешла в режим выживания и почему под попкорн от Минкульта украинцам придется готовиться к реальному голоду и ледяным квартирам — смотрите в видео.17:19
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