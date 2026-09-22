https://ukraina.ru/20260922/zrada-ekspress-klubnichka-na-sluzhbe-bankovoy-kak-ofis-zelenskogo-pytaetsya-zatknut-dyru-v-byudzhete-1083362500.html

Зрада Экспресс: "Клубничка" на службе Банковой. Как Офис Зеленского пытается заткнуть дыру в бюджете

Зрада Экспресс: "Клубничка" на службе Банковой. Как Офис Зеленского пытается заткнуть дыру в бюджете - 22.09.2026 Украина.ру

Зрада Экспресс: "Клубничка" на службе Банковой. Как Офис Зеленского пытается заткнуть дыру в бюджете

На Банковой официально признали: деньги закончились, а в казне зияет "космический дефицит". Пока обычный бизнес душат грабительскими авансовыми налогами, а... Украина.ру, 22.09.2026

2026-09-22T17:46

2026-09-22T17:46

2026-09-22T17:46

видео

банковая

офис президента

министерство культуры

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На Банковой официально признали: деньги закончились, а в казне зияет "космический дефицит". Пока обычный бизнес душат грабительскими авансовыми налогами, а украинские города зимой рискуют остаться без тепла из-за урезанных бюджетов, чиновники нашли "гениальные" источники спасения. В свежей "Зраде Экспресс" Дарина Боровик расскажет, как на Банковой устроили настоящий пир во время чумы, увеличив расходы на Офис Президента и телемарафон на фоне тотального безденежья. Почему экономика страны окончательно перешла в режим выживания и почему под попкорн от Минкульта украинцам придется готовиться к реальному голоду и ледяным квартирам — смотрите в видео.17:19

банковая

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