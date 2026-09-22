https://ukraina.ru/20260922/medvedev-posovetoval-nemtsam-izbavitsya-ot-mertsa-prezhde-voyny-s-rossiey-1083363171.html

Медведев посоветовал немцам избавиться от Мерца прежде войны с Россией

Медведев посоветовал немцам избавиться от Мерца прежде войны с Россией - 22.09.2026 Украина.ру

Медведев посоветовал немцам избавиться от Мерца прежде войны с Россией

В интересах немцев не повторять свой печальный опыт и сменить канцлера до того, как он втянет Германию в войну с Россией. Об этом 22 сентября заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев

2026-09-22T18:20

2026-09-22T18:20

2026-09-22T18:20

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русофобия

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В своём аккаунте Медведев удостоил канцлера ФРГ Фридриха Мерца уничижительных характеристик. По мнению Медведева, даже предыдущий глава немецкого правительства Олаф Шольц выглядел лучше."Его неонацизм, русофобия и одержимость Украиной сделали его самым бесполезным канцлером Германии. Даже Шольц выглядит лучше по сравнению с ним. Немцы, избавьтесь от него, пока он не втянул вас в войну с Россией. Вы знаете, к чему приводят такие войны", - написал Медведев в соцсети.Тем временем немецкая оппозиция, побеждающая на выборах в местные парламенты, снова призвала нынешнего канцлера ФРГ к диалогу с Россией во имя национальных интересов Германии. Накануне в новостях: Немецкая оппозиция победила на выборах и снова призвала канцлера к диалогу с РоссиейРанее на эту тему: "Недоканцлер" Мерц погубил крупнейшую экономику Европы из-за Украины - ВолодинВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, германия, фридрих мерц, совбез, единая россия, олаф шольц, украина, дмитрий медведев, русофобия, неонацисты, ес, фрг