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Медведев посоветовал немцам избавиться от Мерца прежде войны с Россией
Медведев посоветовал немцам избавиться от Мерца прежде войны с Россией - 22.09.2026 Украина.ру
Медведев посоветовал немцам избавиться от Мерца прежде войны с Россией
В интересах немцев не повторять свой печальный опыт и сменить канцлера до того, как он втянет Германию в войну с Россией. Об этом 22 сентября заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
2026-09-22T18:20
2026-09-22T18:20
2026-09-22T18:20
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В своём аккаунте Медведев удостоил канцлера ФРГ Фридриха Мерца уничижительных характеристик. По мнению Медведева, даже предыдущий глава немецкого правительства Олаф Шольц выглядел лучше."Его неонацизм, русофобия и одержимость Украиной сделали его самым бесполезным канцлером Германии. Даже Шольц выглядит лучше по сравнению с ним. Немцы, избавьтесь от него, пока он не втянул вас в войну с Россией. Вы знаете, к чему приводят такие войны", - написал Медведев в соцсети.Тем временем немецкая оппозиция, побеждающая на выборах в местные парламенты, снова призвала нынешнего канцлера ФРГ к диалогу с Россией во имя национальных интересов Германии. Накануне в новостях: Немецкая оппозиция победила на выборах и снова призвала канцлера к диалогу с РоссиейРанее на эту тему: "Недоканцлер" Мерц погубил крупнейшую экономику Европы из-за Украины - ВолодинВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, германия, фридрих мерц, совбез, единая россия, олаф шольц, украина, дмитрий медведев, русофобия, неонацисты, ес, фрг
Новости, Россия, Германия, Фридрих Мерц, Совбез, Единая Россия, Олаф Шольц, Украина, Дмитрий Медведев, Русофобия, неонацисты, ЕС, ФРГ
Медведев посоветовал немцам избавиться от Мерца прежде войны с Россией
В интересах немцев не повторять свой печальный опыт и сменить канцлера до того, как он втянет Германию в войну с Россией. Об этом 22 сентября заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев