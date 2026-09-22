Фейки, которые не сработали. Зачем после выборов информповестку заполонят новые вбросы
Уверенное второе место заняла нынешняя избирательная кампания по количеству фейков за последние годы, уступив лишь президентским выборам 2024-го. Количество вбросов о едином дне голосования на нынешних выборах превысило 80 нарративов — в четыре раза больше, чем годом ранее. Свыше 70% из них были распространены ещё до начала голосования.
Почему ничего из этого не сработало, а россияне, вопреки всем усилиям и давлению информповестки, побили рекорд по явке смотрите в новом выпуске "Щит и фейк".
Почему ничего из этого не сработало, а россияне, вопреки всем усилиям и давлению информповестки, побили рекорд по явке смотрите в новом выпуске "Щит и фейк".
Подписывайся на