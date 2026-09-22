Фейки, которые не сработали. Зачем после выборов информповестку заполонят новые вбросы - 22.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260922/feyki-kotorye-ne-srabotali-zachem-posle-vyborov-informpovestku-zapolonyat-novye-vbrosy-1083361194.html
Фейки, которые не сработали. Зачем после выборов информповестку заполонят новые вбросы
Фейки, которые не сработали. Зачем после выборов информповестку заполонят новые вбросы - 22.09.2026 Украина.ру
Фейки, которые не сработали. Зачем после выборов информповестку заполонят новые вбросы
Уверенное второе место заняла нынешняя избирательная кампания по количеству фейков за последние годы, уступив лишь президентским выборам 2024-го. Количество... Украина.ру, 22.09.2026
2026-09-22T17:15
2026-09-22T17:15
видео
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/16/1083361064_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bfc309978966a9ae1eacce670f4613f4.png
Уверенное второе место заняла нынешняя избирательная кампания по количеству фейков за последние годы, уступив лишь президентским выборам 2024-го. Количество вбросов о едином дне голосования на нынешних выборах превысило 80 нарративов — в четыре раза больше, чем годом ранее. Свыше 70% из них были распространены ещё до начала голосования. Почему ничего из этого не сработало, а россияне, вопреки всем усилиям и давлению информповестки, побили рекорд по явке смотрите в новом выпуске "Щит и фейк".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/16/1083361064_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b31911e1340e39a284bf6e3eb6ad341a.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, выборы, видео
Видео, выборы

Фейки, которые не сработали. Зачем после выборов информповестку заполонят новые вбросы

17:15 22.09.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Уверенное второе место заняла нынешняя избирательная кампания по количеству фейков за последние годы, уступив лишь президентским выборам 2024-го. Количество вбросов о едином дне голосования на нынешних выборах превысило 80 нарративов — в четыре раза больше, чем годом ранее. Свыше 70% из них были распространены ещё до начала голосования.

Почему ничего из этого не сработало, а россияне, вопреки всем усилиям и давлению информповестки, побили рекорд по явке смотрите в новом выпуске "Щит и фейк".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Видеовыборы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:07"Умер как трус". Дочь американского генерала указала украинцам их место
18:03США работают с руководством России и Украины над завершением конфликта - Трамп
18:00О чем Зеленский будет молить Трампа в Нью-Йорке? Очередное турне киевского попрошайки. Итоги 22 сентября
17:46Зрада Экспресс: "Клубничка" на службе Банковой. Как Офис Зеленского пытается заткнуть дыру в бюджете
17:32Генсек ООН на Генассамблее напомнил о гибели мирных жителей России
17:15Фейки, которые не сработали. Зачем после выборов информповестку заполонят новые вбросы
17:04Дыра в бюджете, черная зима и демографическая яма: Украину ждет крах экономики
17:00Игорь Юшков: Осенний дефицит бензина в России сохранится до тех пор, пока не будут выполнены два условия
16:26Бунт во спасение. Выведут ли людоловы людей на новый Майдан
16:14В заповеднике "Киево-Печерская лавра" устроили выставку о белорусских наемниках в ВСУ
15:52"У этой армии есть боевой опыт": президент Латвии признал силу ВС РФ
15:42"Личный батальон": как Зеленский передвигается по Нью-Йорку
15:41Пьяный полицейский убил сослуживца в ДТП на Западной Украине
15:23"Сохраняем надежду": Рубио рассказал об усилиях Трампа по украинскому урегулированию
15:18О потенциальном поле боя в Арктике, большом позоре Трампа и балансе на грани ядерной войны – Суслов
15:11Уже не восстановить: Украина безвозвратно потеряла то, чем всегда гордилась
15:10Никаких привилегий: экс-генпрокурору Кравченко аннулировали отсрочку от мобилизации
14:55"Откармливать коррупцию на Украине и здесь?" - кандидат в президенты Франции призвал на митинг
14:36Финансовый бойкот: банки Украины сорвали освобождение Столара и Мудрой
14:24"Пояс крепостей", который ВСУ создали в Донбассе: что это и как российская армия его освобождает
Лента новостейМолния