https://ukraina.ru/20260922/feyki-kotorye-ne-srabotali-zachem-posle-vyborov-informpovestku-zapolonyat-novye-vbrosy-1083361194.html

Фейки, которые не сработали. Зачем после выборов информповестку заполонят новые вбросы

Фейки, которые не сработали. Зачем после выборов информповестку заполонят новые вбросы - 22.09.2026 Украина.ру

Фейки, которые не сработали. Зачем после выборов информповестку заполонят новые вбросы

Уверенное второе место заняла нынешняя избирательная кампания по количеству фейков за последние годы, уступив лишь президентским выборам 2024-го. Количество... Украина.ру, 22.09.2026

2026-09-22T17:15

2026-09-22T17:15

2026-09-22T17:15

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выборы

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Уверенное второе место заняла нынешняя избирательная кампания по количеству фейков за последние годы, уступив лишь президентским выборам 2024-го. Количество вбросов о едином дне голосования на нынешних выборах превысило 80 нарративов — в четыре раза больше, чем годом ранее. Свыше 70% из них были распространены ещё до начала голосования. Почему ничего из этого не сработало, а россияне, вопреки всем усилиям и давлению информповестки, побили рекорд по явке смотрите в новом выпуске "Щит и фейк".

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