О чем Зеленский будет молить Трампа в Нью-Йорке? Очередное турне киевского попрошайки. Итоги 22 сентября - 22.09.2026 Украина.ру
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О чем Зеленский будет молить Трампа в Нью-Йорке? Очередное турне киевского попрошайки. Итоги 22 сентября
О чем Зеленский будет молить Трампа в Нью-Йорке? Очередное турне киевского попрошайки. Итоги 22 сентября - 22.09.2026 Украина.ру
О чем Зеленский будет молить Трампа в Нью-Йорке? Очередное турне киевского попрошайки. Итоги 22 сентября
Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где сегодня встретится с президентом США Дональдом Трампом. Главная тема — "энергетическое перемирие" и попытки выпросить хоть что-то для Украины, у которой закончились деньги. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-09-22T18:00
2026-09-22T18:00
эксклюзив
нью-йорк
украина
россия
вооруженные силы украины
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
нпз
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Зеленский в Нью-Йорке: очередное турне попрошайкиВладимир Зеленский в понедельник прибыл в Нью-Йорк. Сегодня он встретится с президентом США Дональдом Трампом — встреча запланирована на 13:15 по местному времени.Забавная деталь: Зеленского в Нью-Йорке сопровождает личный батальон охраны. Соответствующие кадры появились в соцсетяхГлавная тема встречи с Трампом — так называемое энергетическое перемирие. Трамп неоднократно говорил, что удары Украины по российским НПЗ приводят к росту цен на дизельное топливо. Зеленский накануне заявил, что Украина готова отказаться от ударов, если Россия не будет бить по гражданской инфраструктуре. Вот только Москва уже давала Киеву три дня тишины — и что из этого вышло? Украинские дроны продолжали лететь на российские города. В МИД РФ заявили: Украина не предлагала России встретиться на Генассамблее ООН. Очередное турне киевского попрошайки проходит без каких-либо реальных предложений. Только мольбы о деньгах и оружии.Котел в Харьковской области: ВС РФ сжимают кольцоШтурмовые подразделения группировки "Север" продолжают сжимать кольцо окружения на северо-востоке Харьковской области и одновременно расширяют внешнюю зону контроля. Взяты под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка.Котел уменьшился до 330 квадратных километров и разрезан на несколько частей. ВСУ пытались сосредоточить ударный кулак в районе Подсреднего для прорыва, но район формирования боевых групп был вскрыт разведкой "северян". Артиллерия и авиация нанесли комплексное огневое поражение. Потери противника — до двух взводов и до 10 единиц техники.Украинское командование перебросило из Ровненской в Харьковскую область подразделения 167-й отдельной механизированной бригады. Укомплектованность крайне низкая, боевого опыта у военнослужащих почти нет.Завершено окружение крупного узла обороныГруппировка "Центр" завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье ДНР. В окружение попали подразделения двух бригад нацгвардии и штурмового полка "Скала". За сутки потери блокированных формирований — до 50 военнослужащих. Все попытки прорыва пресечены.Кроме того, нанесено поражение формированиям ВСУ в районах Белозерского, Старорайского, Андреевки, Горняка, Яковлевки и других населенных пунктов. Общие потери противника в зоне "Центра" — свыше 420 военнослужащих, бронетранспортер, пять БМП, 12 автомобилей, орудие и пять станций РЭБ.Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника. "Запад" улучшил положение по переднему краю — потери ВСУ до 200 человек. "Южная" группировка заняла более выгодные рубежи — минус 170 боевиков, БМП Marder, два HMMWV, 19 автомобилей.Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20260922/1083348341.html
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Мария Илащук
Мария Илащук
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, нью-йорк, украина, россия, вооруженные силы украины, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, нпз
Эксклюзив, Нью-Йорк, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, НПЗ

О чем Зеленский будет молить Трампа в Нью-Йорке? Очередное турне киевского попрошайки. Итоги 22 сентября

18:00 22.09.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где сегодня встретится с президентом США Дональдом Трампом. Главная тема — "энергетическое перемирие" и попытки выпросить хоть что-то для Украины, у которой закончились деньги. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Зеленский в Нью-Йорке: очередное турне попрошайки
Владимир Зеленский в понедельник прибыл в Нью-Йорк. Сегодня он встретится с президентом США Дональдом Трампом — встреча запланирована на 13:15 по местному времени.
"Начал визит в Нью-Йорк с встречи с сенаторами США... Рассказал сенаторам о предложениях по деэскалации, которые мы будем обсуждать с президентом Америки", — написала глава киевского режима у себя в Телеграм-канале.
Забавная деталь: Зеленского в Нью-Йорке сопровождает личный батальон охраны. Соответствующие кадры появились в соцсетях
Главная тема встречи с Трампом — так называемое энергетическое перемирие. Трамп неоднократно говорил, что удары Украины по российским НПЗ приводят к росту цен на дизельное топливо.
Зеленский накануне заявил, что Украина готова отказаться от ударов, если Россия не будет бить по гражданской инфраструктуре. Вот только Москва уже давала Киеву три дня тишины — и что из этого вышло? Украинские дроны продолжали лететь на российские города.
В МИД РФ заявили: Украина не предлагала России встретиться на Генассамблее ООН. Очередное турне киевского попрошайки проходит без каких-либо реальных предложений. Только мольбы о деньгах и оружии.
Котел в Харьковской области: ВС РФ сжимают кольцо
Штурмовые подразделения группировки "Север" продолжают сжимать кольцо окружения на северо-востоке Харьковской области и одновременно расширяют внешнюю зону контроля. Взяты под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
10:40
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ рвутся к высотам у Великого Бурлука, разрезая на части харьковский котелЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Котел уменьшился до 330 квадратных километров и разрезан на несколько частей. ВСУ пытались сосредоточить ударный кулак в районе Подсреднего для прорыва, но район формирования боевых групп был вскрыт разведкой "северян". Артиллерия и авиация нанесли комплексное огневое поражение. Потери противника — до двух взводов и до 10 единиц техники.
Украинское командование перебросило из Ровненской в Харьковскую область подразделения 167-й отдельной механизированной бригады. Укомплектованность крайне низкая, боевого опыта у военнослужащих почти нет.
Завершено окружение крупного узла обороны
Группировка "Центр" завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье ДНР. В окружение попали подразделения двух бригад нацгвардии и штурмового полка "Скала".
За сутки потери блокированных формирований — до 50 военнослужащих. Все попытки прорыва пресечены.
Кроме того, нанесено поражение формированиям ВСУ в районах Белозерского, Старорайского, Андреевки, Горняка, Яковлевки и других населенных пунктов. Общие потери противника в зоне "Центра" — свыше 420 военнослужащих, бронетранспортер, пять БМП, 12 автомобилей, орудие и пять станций РЭБ.
Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника.
"Запад" улучшил положение по переднему краю — потери ВСУ до 200 человек. "Южная" группировка заняла более выгодные рубежи — минус 170 боевиков, БМП Marder, два HMMWV, 19 автомобилей.
Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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ЭксклюзивНью-ЙоркУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраина.руНПЗ
 
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