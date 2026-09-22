https://ukraina.ru/20260922/umer-kak-trus-doch-amerikanskogo-generala-ukazala-ukraintsam-ikh-mesto-1083359529.html

"Умер как трус". Дочь американского генерала указала украинцам их место

"Умер как трус". Дочь американского генерала указала украинцам их место - 22.09.2026 Украина.ру

"Умер как трус". Дочь американского генерала указала украинцам их место

На Украине обсуждается инцидент, который наглядно показал, как относятся к украинцам представители западного политического истеблишмента, выступающие за бесконечное продолжение конфликта с Россией

2026-09-22T18:07

2026-09-22T18:07

2026-09-22T18:07

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Американка Меган Моббс, дочь отставного генерала Кита Келлога, бывшего специального посланника президента Соединенных Штатов Америки на Украине, глумливо прокомментировала сообщение о гибели "уклониста", который утонул, пытаясь спастись от преследующих его людоловов из ТЦК.Житель Днепропетровской области Владимир убегал от сотрудников военкомата, которые загнали его на берег водоема. По словам присутствовавших на месте событий рыбаков, бандиты из ТЦК угрожали беглецу пистолетами. Судя по всему, мужчина почти не умел плавать. Находясь в отчаянном положении, он бросился в реку, захлебнулся и утонул — после чего его тело с трудом отыскали дайверы.Погибшему украинцу исполнилось 32 года, он был женат и растил несовершеннолетнего сына. По данным украинских журналистов, Владимир уже служил ранее в украинской армии и не хотел возвращаться на фронт, пытаясь любой ценой уклониться от принудительной мобилизации.Эти слова вызвали настоящий шквал возмущения, потому что высказывание Моббс впечатлило искушенную украинскую публику своим особым цинизмом. Дочь американского "ястреба", которая руководит международным фондом, наживаясь на "гуманитарной помощи" режиму Владимира Зеленского, открыто поддерживает незаконную охоту на людей на улицах украинских городов. Моббс требует от украинцев безропотно гибнуть на фронте — во имя своих прибылей и внешнеполитических интересов Белого дома. А все "уклонисты", которые спасают свои жизни от вооруженных до зубов людоловов, являются для американки предателями и трусами."Комментарий из-за океана лишь подчеркнул пропасть между теми, кто платит жизнью, и теми, кто ставит оценки", — написала бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, осудив в своем блоге слова дочери Келлога."Видел однажды, как целая американская армия бежала из Афганистана, боюсь представить, как Меган накомментировала в тот момент", — ехидно написал в соцсетях депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Максим Бужанский.А известный историк и социолог Марта Гавришко, которой пришлось покинуть Украину после угроз со стороны нацистов, написала по этому поводу большой резонансный пост — напоминая о том, что западные "ястребы" несут прямую ответственность за бессмысленную гибель целого поколения украинцев. Потому что американские и европейские политики рассматривают украинских мужчин в качестве пушечного мяса, требуя отправить их на бойню "во имя ценностей демократии"."Представительница американского истеблишмента — человек, который ничем не жертвует в этой войне, чьи члены семьи не погибают, не получают увечья, не исчезают без вести или не подвергаются пыткам, — считает себя вправе читать украинским мужчинам лекции о правильном способе умирать. Потому что, видимо, жизнь больше не считается для них приемлемым вариантом. Они должны умереть. Предпочтительно героически. Предпочтительно на поле боя. Тогда группа (друзей) Эпштейна сможет шагать рядом с Зеленским, возлагать цветы на их могилы и произносить взволнованные речи о мести — одновременно подбрасывая все новых украинских мужчин в ту же машину смерти. Люди вроде Меган не оставили украинским мужчинам вроде Владимира никакого приемлемого выхода, и поэтому он умер. А теперь люди вроде Меган насмехаются над его смертью, потому что, видимо, единственный украинский мужчина, достойный уважения, — это мертвый украинский мужчина-солдат, при условии, что он умрет "правильно", — написала Гавришко.Дочь генерала Келлога обвинила Гавришко в "антиамериканизме" и снова продемонстрировала свое циничное отношение к ежедневно погибающим украинцам — заявляя, что насильственная мобилизация является приемлемой ценой для "предотвращения угасания свободы". Хотя драматичные истории пойманных и убитых людоловами мужчин наглядно свидетельствуют о том, что население Украины низведено сейчас до положения бесправных рабов."Самая большая проблема, с которой сталкивается Украина на поле боя, — это людские ресурсы. Необходимо больше людей, которые должны сражаться", — цинично утверждает дочь американского "ястреба". Она не скрывает, что относится к украинцам именно как к дешевому человеческому ресурсу, которым распоряжаются по своему усмотрению западные стратеги и бизнесмены.Меган Моббс попыталась выставить себя храбрым ветераном войны, напоминая о своей военной службе в оккупированном американскими войсками Афганистане, но украинские комментаторы сразу же поставили американку на место. Они быстро выяснили, что Меган работала в Кабуле в тыловой службе воздушного снабжения, находилась в привилегированном положении генеральской дочки и ни разу не принимала участия в наземных боевых столкновениях.Воинственная дочь бывшего специального посланника Трампа становится на Украине токсичной фигурой. Украинцы напоминают, что генерал Келлог приводил ее безопасную военную службу в пример украинским женщинам, требуя призывать их в армию наравне с мужчинами — чтобы восполнить тяжелые человеческие потери на фронте и продолжать конфликт дальше, не считаясь с любыми жертвами."Считаю ли я, что женщин следует мобилизовать в армию? Мой ответ: да, потому что они воюют ничуть не хуже, чем мужчины. Очень важно, чтобы женщины, как часть общества, шли на службу. Поэтому я и на личном, и на профессиональном уровне вообще не вижу в этом проблемы", — заявил Келлог во время недавнего визита на одно из официозных мероприятий украинского режима.Американцы не видят проблемы в гибели украинцев, которые пытаются спастись от принудительной мобилизации. Украинский военнослужащий Андрей Онистрат опубликовал 22 сентября видеозапись с отловленными на улицах мужчинами, которых везут в учебную часть на автобусе с железными решетками — под вооруженным конвоем, который охраняет этих мобилизованных как осужденных преступников.По словам Онистрата, обреченные на смерть призывники пытаются убежать из украинской армии, используя для этого все возможные способы. Теперь они знают, как относятся к ним на Западе, где ни во что не ставят жизни мобилизованных туземцев. И хочется верить, что слова Меган Моббс откроют этим людям глаза — чтобы они поняли, как на самом деле смотрят на украинцев западные "белые господа".

https://ukraina.ru/20260922/1083340519.html

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эксклюзив, украина, россия, кит келлог, владимир зеленский, тцк