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"Стреляла по Одессе. Больше не будет". 85 лет Григорьевскому десанту

"Стреляла по Одессе. Больше не будет". 85 лет Григорьевскому десанту - 22.09.2026 Украина.ру

"Стреляла по Одессе. Больше не будет". 85 лет Григорьевскому десанту

22 сентября 1941 года в 1:14 после полуночи в нескольких десятках километров восточнее Одессы из темноты возникли силуэты четырёх кораблей. Через несколько минут от них отделились десятки шлюпок и баркасов и направились к берегу, а корабли открыли беглый огонь – Черноморский флот начал свою первую в Великой Отечественной войне десантную операцию

2026-09-22T16:00

2026-09-22T16:00

2026-09-22T16:00

история

одесса

великая отечественная война

морская пехота

история

черноморский флот

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десант

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К середине сентября 1941 года румынские войска захватили Гильдендорф и Фонтанку. Их дальнобойные орудия теперь могли обстреливать фарватер и строения Одесского морского порта. Снабжение города оказалось под угрозой. Транспорты могли подходить к причалам по ночам, но вскоре Одесса могла лишиться и этой возможности получения боеприпасов и подкреплений.19 сентября командование Отдельной Приморской армии окончательно одобрило разработанный её штабом план контрнаступления.Накануне в Одессу перебросили свежую кадровую 157-ю стрелковую дивизию. Совместно с уже давно сражавшейся под Одессой 421-й сд они должны были нанести удар по противнику с запада. На острие контрудара находился стрелковый полк 421-й дивизии (бывший 1-й полк морской пехоты ЧФ) под командованием полковника Якова Ивановича Осипова.Главной неожиданностью для врага должен был стать высадившийся у него в тылу в районе Григорьевки 3-й Черноморский полк морской пехоты численностью 1929 человек.Его сформировали в Севастополе из моряков береговых и тыловых служб, а также незадействованных матросов корабельных боевых частей. Несколько недель в районе Казачьей бухты Севастополя полк усиленно готовился к ведению боевых действий. Командовал морпехами капитан Кузьма Мефодьевич Корень.Доставить десант и поддержать его высадку огнём предстояло отряду кораблей, состоявшему из крейсеров "Красный Крым" и "Красный Кавказ", а также эсминцев "Бойкий" и "Беспощадный". Навстречу им из Одессы должны были прибыть и также прикрыть своим главным калибром действия моряков канонерская лодка "Красная Грузия" и эсминцы "Безупречный" и "Фрунзе". На последнем находился командовавший операцией контр-адмирал Лев Владимирский. Непосредственно на берег доставить морпехов предстояло командам 24 катеров (в основном типа морской-охотник МО-4) и 10 мобилизованных для проведения операции самоходных рыбачьих баркасов.Перед началом высадки группы 69-го истребительного авиаполка общей численностью в 20 истребителей с двумя приданными штурмовиками Ил-2 нанесли удар по двум немецким аэродромам. На первом, в районе селения Баден, противник накануне сконцентрировал до 30 истребителей, а у селения Зельцы базировалось два десятка бомбардировщиков. Советские пилоты расстреляли стоявшие на лётном поле вражеские самолёты и палатки технического персонала. Будущий Герой Советского Союза, старший лейтенант Алексей Череватенко вспоминал:"Над аэродромом появились настолько внезапно, что зенитки не сразу открыли огонь. По сигналу командира мы сначала обстреляли из пушек и пулеметов палатки, где, должно быть, еще спали гитлеровцы. После разворота стали уничтожать самолеты, бензосклад, штабеля боеприпасов. Штурмовики Ил-2 подавляли зенитки… Противник потерял практически всё, что там было. На обоих аэродромах было уничтожено около 20 "Мессершмиттов" и "Юнкерсов" противника"*.Вечером 21 сентября в районе мыса Аджиаски (восточнее села Коблево) 6 катеров высадили на берег имитирующую морской десант роту моряков. Она должна была отвлечь на себя резервы противника, и это ей полностью удалось…Румыны не на шутку обеспокоились, бросили на ликвидацию десанта крупные силы. Моряки героически погибли, увеличив шансы на успех основной высадки.В ночь с 21 на 22 сентября началось проведение главной операции.Она оказалась под угрозой срыва практически в самом своём начале – эсминец "Фрунзе" был атакован вражеской авиацией у Тендровской косы, получил пробоину и выбросился на берег, адмирал Владимирский получил тяжёлое ранение. Пропали все находившиеся на эсминце планы проведения операции. Погибла значительная часть экипажа (около 50 человек из 110), в том числе замначальника штаба Одесского оборонительного района (ООР) капитан 1-го ранга С.И. Иванов.Отвечавший за высадку десанта капитан 1-го ранга Сергей Георгиевич Горшков принял командование на себя и решил продолжить высадку.Корабли встали на якорь в двух милях от берега и открыли огонь по заранее обозначенным целям. Всего за время десанта флот израсходовал 3220 снарядов, причем около 20% из них – в течение первых 10 минут. Огонь вели и с баркасов – у каждого на баке устанавливался пулемёт. Баркасы и шлюпки подходили к берегу максимально близко, после чего морские пехотинцы прыгали в морские волны и по грудь, по пояс в воде шли в атаку. Полк десантировался без артиллерии, только с миномётами.Василий Анхимов, матрос мобилизованной с лёгкого крейсера "Молотов" для управления баркасами, вспоминал:"Использовали реквизированные у рыбаков баркасы. В команду нашего судна входил старшина баркаса, моторист и я, матрос. (…) Противник сильно обстреливал баркас, били по кораблям, несколько десантных кораблей затонули прямо на моих глазах. Перед высадкой десантники были настроены нормально, по-боевому. Вообще же главное преимущество баркаса заключалось в том, что люди прыгали не в воду, а прямо на берег. Из вооружения у нас имелся только ручной пулемет, из которого я вел огонь по прибрежным огневым точкам противника".Одновременно с морпехами с крейсеров и эсминцев на берег высадились их артиллерийские корректировочные посты. Они обеспечили эффективное подавление вражеских огневых точек.В 1:30 ночи в районе высоты 57.3 тяжёлый бомбардировщик ТБ-3 высадил десант численностью 23 человека под командование старшины А. Кузнецова. Сильный ветер разбросал парашютистов, 12 бойцов пропали без вести. Тем не менее, десантники в течение всего нескольких часов перерезали пять линий проводной связи, вывели из строя до взвода вражеских солдат и офицеров. Парашютист М. Негреба один уничтожил крупный командный пункт противника, предположительно – штаб полка, за что был награждён орденом Ленина. Он вспоминал:"Прямо на меня мчались четыре всадника. Они спешились у домика, привязали лошадей к изгороди и нырнули куда-то вниз. Я пополз и увидел возле домика погреб. У входа стоял часовой. Он зевал и явно скучал. Покинув пост, часовой подошел к лошадям. Воспользовавшись этим, я проскочил к погребу. Было ясно слышно, как звонил телефон, и кто-то говорил грубым, резким голосом на чужом языке. В окно я увидел посреди погреба стол. За ним сидели несколько офицеров, склонившись над картой. Понял, что это вражеский штаб. (…) Одной гранаты для такого важного учреждения маловато. Вынув ещё три, связал их вместе ремешком и метнул этот увесистый "букет" в окно".С рассветом морские пехотинцы вышли к высоте 57.3, где соединились с десантниками. Восточнее они установили локтевую связь с 1330-м стрелковым полком. В 5:10 утра высадка закончилась.Морпехи продвигались вперёд, пока не были остановлены шестью вражескими танками. На помощь десанту вылетели шесть истребителей 4-й эскадрильи 69-го иап. Сбросив на танки бомбы, они уничтожили два из них, после чего остальные отступили.Почти в это же самое время ещё шесть истребителей авиаполка отражали налёт немецких штурмовиков на эсминцы "Безупречный" и "Беспощадный". В результате ожесточённого воздушного боя два Ju-87 были сбиты. Однако и мы несли потери. До вражеского налёта над эсминцами барражировал один наш истребитель, противник его сбил.Эсминец "Безупречный" получил пробоину ниже ватерлинии от близкого разрыва бомбы в воде. Машинное отделение затопило, и корабль лишился хода – его взял на буксир эсминец "Беспощадный".Когда в 17:30 он вернулся обратно, его тоже атаковала вражеская авиация. Бомба попала в полубак и разворотила нос до 44-го шпангоута. Выходить из боя пришлось задним ходом. "Беспощадный" кое-как добрался до Одессы, откуда со временем буксиром его доставили в севастопольский док на ремонт.Навстречу десанту из района Крыжановки и Куяльницкого лимана в направлении на Свердлово свой удар нанесли стрелковые дивизии.К 11:00 они освободили Гильдендорф, а к 13:30 – Фонтанку. Действия пехоты поддерживала артиллерия построенного одесситами бронепоезда "За Родину", танки и бронетрактора НИ отдельного танкового батальона. В результате атак вражеских штурмовиков J-87 у бронепоезда были разбиты контрольная площадка и паровоз – он на несколько суток выбыл из строя.К 6:00 23 сентября 3-й Черноморский полк морской пехоты соединился с частями 421-й стрелковой дивизии. В результате к 18:00 того же дня десант свою задачу полностью выполнил.В результате проведения этой операции войска ООР разгромили две румынские дивизии, освободили ряд населённых пунктов и отбросили противника от Одессы на 8-10 километров. Плацдарм в восточном секторе обороны увеличился на 120 кв. км., весь восточный берег Аджалыкского лимана оказался под контролем советских войск, и вражеская артиллерия теперь не могла обстреливать ни Одесский порт, ни фарватер.Потери противника только убитыми и пленными составили более двух тысяч человек. Трофеи составили 6 танков, 39 орудий, 15 миномётов, 127 пулемётов, около 1100 единиц стрелкового оружия, 13 500 мин и ручных гранат. Среди захваченных трофеев оказались четыре обстреливавших морской порт 155-мм орудия. На их щитах морпехи вывели краской: "Стреляла по Одессе. Больше по Одессе стрелять не будет". Так эти пушки и прокатили потом по улицам города.Потери 3-го Черноморского полка оказались незначительными: 29 человек убитыми и 407 ранеными.К сожалению, судьба города "у Чёрного моря", решилась вдали от его оборонительных линий – в Крыму. Немцы стремительно приближались к Севастополю, и 30 сентября Верховное командование приняло решение – Одессу сдать.Однако, пусть Григорьевский десант не смог уберечь от противника "родные камни мостовой", тот надолго запомнил, чего стоят люди в чёрных бушлатах. Слава о "чёрной смерти" прогремела по всему побережью.* Как правила удары по аэродромам были малоэффективны. К такого рода свидетельствам принято относиться с осторожностью. – Ред.

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https://ukraina.ru/20250504/leto-1941-go-rubikon-antonesku-i-moldavskaya-diviziya-rkka-na-zaschite-odessy-1062904300.html

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