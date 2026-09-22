"Личный батальон": как Зеленский передвигается по Нью-Йорку
© REUTERS / Todd Korol
© REUTERS / Todd Korol
Владимира Зеленского в Нью-Йорке сопровождает личный батальон охраны. Об этом 22 сентября сообщили СМИ
Глава киевского режима примет участие в Генассамблее ООН и встретится с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на 20:15 мск, на встречу отведён примерно час.
Зеленский начал визит со встречи с американскими сенаторами.
В Телеграм-канале он рассказал, что представил предложения по деэскалации, которые планирует обсудить с Трампом. Отдельно он акцентировал потребность Украины в ракетах для систем Patriot, назвав этот вопрос критически важным.
"Начал визит в Нью-Йорк со встречи с сенаторами США... Рассказал сенаторам о предложениях по деэскалации, которые мы будем обсуждать с президентом Америки", — сообщил Зеленский.
Об ультиматумах Трампа Зеленскому – в материале Трамп надавит на Зеленского из-за ударов по энергетике
Подписывайся на