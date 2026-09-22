https://ukraina.ru/20260922/lichnyy-batalon-kak-zelenskiy-peredvigaetsya-po-nyu-yorku-1083358313.html

"Личный батальон": как Зеленский передвигается по Нью-Йорку

"Личный батальон": как Зеленский передвигается по Нью-Йорку - 22.09.2026 Украина.ру

"Личный батальон": как Зеленский передвигается по Нью-Йорку

Владимира Зеленского в Нью-Йорке сопровождает личный батальон охраны. Об этом 22 сентября сообщили СМИ

2026-09-22T15:42

2026-09-22T15:42

2026-09-22T15:42

новости

нью-йорк

сша

украина

оон

владимир зеленский

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083183023_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1fb106718d79fbb7e4bb4f12ab2b49e.jpg

Глава киевского режима примет участие в Генассамблее ООН и встретится с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на 20:15 мск, на встречу отведён примерно час.Зеленский начал визит со встречи с американскими сенаторами. В Телеграм-канале он рассказал, что представил предложения по деэскалации, которые планирует обсудить с Трампом. Отдельно он акцентировал потребность Украины в ракетах для систем Patriot, назвав этот вопрос критически важным."Начал визит в Нью-Йорк со встречи с сенаторами США... Рассказал сенаторам о предложениях по деэскалации, которые мы будем обсуждать с президентом Америки", — сообщил Зеленский.Об ультиматумах Трампа Зеленскому – в материале Трамп надавит на Зеленского из-за ударов по энергетике

нью-йорк

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нью-йорк, сша, украина, оон, владимир зеленский, дональд трамп