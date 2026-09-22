"Личный батальон": как Зеленский передвигается по Нью-Йорку - 22.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260922/lichnyy-batalon-kak-zelenskiy-peredvigaetsya-po-nyu-yorku-1083358313.html
"Личный батальон": как Зеленский передвигается по Нью-Йорку
"Личный батальон": как Зеленский передвигается по Нью-Йорку - 22.09.2026 Украина.ру
"Личный батальон": как Зеленский передвигается по Нью-Йорку
Владимира Зеленского в Нью-Йорке сопровождает личный батальон охраны. Об этом 22 сентября сообщили СМИ
2026-09-22T15:42
2026-09-22T15:42
новости
нью-йорк
сша
украина
оон
владимир зеленский
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083183023_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1fb106718d79fbb7e4bb4f12ab2b49e.jpg
Глава киевского режима примет участие в Генассамблее ООН и встретится с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на 20:15 мск, на встречу отведён примерно час.Зеленский начал визит со встречи с американскими сенаторами. В Телеграм-канале он рассказал, что представил предложения по деэскалации, которые планирует обсудить с Трампом. Отдельно он акцентировал потребность Украины в ракетах для систем Patriot, назвав этот вопрос критически важным."Начал визит в Нью-Йорк со встречи с сенаторами США... Рассказал сенаторам о предложениях по деэскалации, которые мы будем обсуждать с президентом Америки", — сообщил Зеленский.Об ультиматумах Трампа Зеленскому – в материале Трамп надавит на Зеленского из-за ударов по энергетике
нью-йорк
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083183023_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eec43101ac8ae20f5e38f85501945fbd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нью-йорк, сша, украина, оон, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, Нью-Йорк, США, Украина, ООН, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

"Личный батальон": как Зеленский передвигается по Нью-Йорку

15:42 22.09.2026
 
© REUTERS / Todd Korol
- РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© REUTERS / Todd Korol
Читать в
ДзенTelegram
Владимира Зеленского в Нью-Йорке сопровождает личный батальон охраны. Об этом 22 сентября сообщили СМИ
Глава киевского режима примет участие в Генассамблее ООН и встретится с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на 20:15 мск, на встречу отведён примерно час.
Зеленский начал визит со встречи с американскими сенаторами.
В Телеграм-канале он рассказал, что представил предложения по деэскалации, которые планирует обсудить с Трампом. Отдельно он акцентировал потребность Украины в ракетах для систем Patriot, назвав этот вопрос критически важным.
"Начал визит в Нью-Йорк со встречи с сенаторами США... Рассказал сенаторам о предложениях по деэскалации, которые мы будем обсуждать с президентом Америки", — сообщил Зеленский.
Об ультиматумах Трампа Зеленскому – в материале Трамп надавит на Зеленского из-за ударов по энергетике
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиНью-ЙоркСШАУкраинаООНВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:26Бунт во спасение. Выведут ли людоловы людей на новый Майдан
16:14В заповеднике "Киево-Печерская лавра" устроили выставку о белорусских наемниках в ВСУ
15:52"У этой армии есть боевой опыт": президент Латвии признал силу ВС РФ
15:42"Личный батальон": как Зеленский передвигается по Нью-Йорку
15:41Пьяный полицейский убил сослуживца в ДТП на Западной Украине
15:23"Сохраняем надежду": Рубио рассказал об усилиях Трампа по украинскому урегулированию
15:18О потенциальном поле боя в Арктике, большом позоре Трампа и балансе на грани ядерной войны – Суслов
15:11Уже не восстановить: Украина безвозвратно потеряла то, чем всегда гордилась
15:10Никаких привилегий: экс-генпрокурору Кравченко аннулировали отсрочку от мобилизации
14:55"Откармливать коррупцию на Украине и здесь?" - кандидат в президенты Франции призвал на митинг
14:36Финансовый бойкот: банки Украины сорвали освобождение Столара и Мудрой
14:24"Пояс крепостей", который ВСУ создали в Донбассе: что это и как российская армия его освобождает
14:20ВСУ атаковали автомобиль Скорой помощи в Запорожской области - губернатор сообщил о погибшем
14:03Украина теряет металлургию: экспорт стальных полуфабрикатов рухнул на 76%
13:57Премьер-министр Украины рассказал, на что потратят $841 млн кредита Всемирного банка
13:56Глава Минобороны Польши открестился от воюющих за Киев граждан
13:50Битва за прошлое: как из-за рубежа пытаются переписать историю России
13:36Польша развернула системы ПВО на угрожающем украинском направлении - Минобороны
13:13Фицо призвал ЕС заняться проблемами европейцев вместо поддержки Киева
13:03Из грязи в арийские князи: зачем "азовец"* Прокопенко превратился в горячего финского парня
Лента новостейМолния