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США работают с руководством России и Украины над завершением конфликта - Трамп

США работают с руководством России и Украины над завершением конфликта - Трамп - 22.09.2026 Украина.ру

США работают с руководством России и Украины над завершением конфликта - Трамп

Официальный Вашингтон работает с представителями Москвы и Киева над завершением конфликта на Украине. Об этом 22 сентября заявил президент США Дональд Трамп

2026-09-22T18:03

2026-09-22T18:03

2026-09-22T18:03

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бывший ссср

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В своём выступлении с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН глава США рассказал о мощи своей страны и военных конфликтах с её прямым и косвенным участием. Трамп остановился на проблеме украинского урегулирования и заверил, что процесс идёт."Мы очень тесно сотрудничаем с лидерами России и Украины и обязательно добьемся решения этого вопроса", - сказал Трамп на Генассамблее ООН.Также в своём выступлении Трамп уделил внимание войне с Ираном, которую почти год ведут США вместе с Израилем.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чем Зеленский будет молить Трампа в Нью-Йорке? Очередное турне киевского попрошайки. Итоги 22 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, оон, генассамблея оон, урегулирование, бывший ссср