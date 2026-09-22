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США работают с руководством России и Украины над завершением конфликта - Трамп
США работают с руководством России и Украины над завершением конфликта - Трамп - 22.09.2026 Украина.ру
США работают с руководством России и Украины над завершением конфликта - Трамп
Официальный Вашингтон работает с представителями Москвы и Киева над завершением конфликта на Украине. Об этом 22 сентября заявил президент США Дональд Трамп
2026-09-22T18:03
2026-09-22T18:03
2026-09-22T18:03
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В своём выступлении с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН глава США рассказал о мощи своей страны и военных конфликтах с её прямым и косвенным участием. Трамп остановился на проблеме украинского урегулирования и заверил, что процесс идёт."Мы очень тесно сотрудничаем с лидерами России и Украины и обязательно добьемся решения этого вопроса", - сказал Трамп на Генассамблее ООН.Также в своём выступлении Трамп уделил внимание войне с Ираном, которую почти год ведут США вместе с Израилем.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чем Зеленский будет молить Трампа в Нью-Йорке? Очередное турне киевского попрошайки. Итоги 22 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, россия, дональд трамп, оон, генассамблея оон, урегулирование, бывший ссср
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, ООН, Генассамблея ООН, урегулирование, бывший СССР
США работают с руководством России и Украины над завершением конфликта - Трамп
Официальный Вашингтон работает с представителями Москвы и Киева над завершением конфликта на Украине. Об этом 22 сентября заявил президент США Дональд Трамп
В своём выступлении с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН глава США рассказал о мощи своей страны и военных конфликтах с её прямым и косвенным участием.
Трамп остановился на проблеме украинского урегулирования и заверил, что процесс идёт.
"Мы очень тесно сотрудничаем с лидерами России и Украины и обязательно добьемся решения этого вопроса", - сказал Трамп на Генассамблее ООН.
Также в своём выступлении Трамп уделил внимание войне с Ираном, которую почти год ведут США вместе с Израилем.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
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