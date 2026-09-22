Никаких привилегий: экс-генпрокурору Кравченко аннулировали отсрочку от мобилизации - 22.09.2026 Украина.ру
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Никаких привилегий: экс-генпрокурору Кравченко аннулировали отсрочку от мобилизации
Никаких привилегий: экс-генпрокурору Кравченко аннулировали отсрочку от мобилизации - 22.09.2026 Украина.ру
Никаких привилегий: экс-генпрокурору Кравченко аннулировали отсрочку от мобилизации
Бывшему генеральному прокурору Украины Руслану Кравченко аннулировали отсрочку от мобилизации сразу после снятия с должности. Об этом 22 сентября сообщили украинские СМИ
2026-09-22T15:10
2026-09-22T15:10
новости
украина
кравченко
набу
сап
рада
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"Отсрочка была аннулирована сразу после подписания указа об освобождении Кравченко от административной должности генерального прокурора", — приводит издание слова источника. Таким образом, сейчас Кравченко не имеет брони и является военнообязанным.Ранее представитель офиса Марьяна Гайовская сообщила, что Кравченко уволен из органов прокуратуры по собственному желанию. Он не явился на работу после истечения срока заграничной командировки. При этом Гайовская не смогла ответить, вернулся ли он в страну. В ряде СМИ появилась информация, что он остался за границей, но официального подтверждения нет.Напомним, 4 сентября НАБУ и САП объявили о новой операции по раскрытию преступной организации во главе с замруководителя одного из подразделений ОГП. По данным следствия, организация занималась "крышеванием" мошеннических колл-центров и легализацией имущества. Обыски прошли у Кравченко.7 сентября он объявил о подаче заявления об отставке. Неделю оно пролежало без движения, и лишь 14 сентября Зеленский внёс в Раду представление об увольнении. Утром того же дня Кравченко подписал обвинительное заключение в отношении директора НАБУ Семёна Кривоноса и лица, близкого к главе САП Александру Клименко. Тогда же стало известно, что генпрокурор выехал с Украины якобы в командировку.15 сентября Рада проголосовала за отставку Кравченко, а к вечеру Зеленский подписал указ о его увольнении.В свою очередь, Кравченко в телеграм-канале заявил, что он якобы оказался единственным руководителем ведомства, который не побоялся "безумного политического и медийного давления" - Давление со стороны Зеленского: Кравченко объяснил, почему затянул с делом против главы НАБУ.
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новости, украина, кравченко, набу, сап, рада, владимир зеленский
Новости, Украина, Кравченко, НАБУ, САП, Рада, Владимир Зеленский

Никаких привилегий: экс-генпрокурору Кравченко аннулировали отсрочку от мобилизации

15:10 22.09.2026
 
© Фото : unn.uaРуслан Кравченко
Руслан Кравченко - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© Фото : unn.ua
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Бывшему генеральному прокурору Украины Руслану Кравченко аннулировали отсрочку от мобилизации сразу после снятия с должности. Об этом 22 сентября сообщили украинские СМИ
"Отсрочка была аннулирована сразу после подписания указа об освобождении Кравченко от административной должности генерального прокурора", — приводит издание слова источника. Таким образом, сейчас Кравченко не имеет брони и является военнообязанным.
Ранее представитель офиса Марьяна Гайовская сообщила, что Кравченко уволен из органов прокуратуры по собственному желанию. Он не явился на работу после истечения срока заграничной командировки. При этом Гайовская не смогла ответить, вернулся ли он в страну. В ряде СМИ появилась информация, что он остался за границей, но официального подтверждения нет.
Напомним, 4 сентября НАБУ и САП объявили о новой операции по раскрытию преступной организации во главе с замруководителя одного из подразделений ОГП. По данным следствия, организация занималась "крышеванием" мошеннических колл-центров и легализацией имущества. Обыски прошли у Кравченко.
7 сентября он объявил о подаче заявления об отставке. Неделю оно пролежало без движения, и лишь 14 сентября Зеленский внёс в Раду представление об увольнении. Утром того же дня Кравченко подписал обвинительное заключение в отношении директора НАБУ Семёна Кривоноса и лица, близкого к главе САП Александру Клименко. Тогда же стало известно, что генпрокурор выехал с Украины якобы в командировку.
15 сентября Рада проголосовала за отставку Кравченко, а к вечеру Зеленский подписал указ о его увольнении.
В свою очередь, Кравченко в телеграм-канале заявил, что он якобы оказался единственным руководителем ведомства, который не побоялся "безумного политического и медийного давления" - Давление со стороны Зеленского: Кравченко объяснил, почему затянул с делом против главы НАБУ.
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