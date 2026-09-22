https://ukraina.ru/20260922/bunt-vo-spasenie-vyvedut-li-lyudolovy-lyudey-na-novyy-maydan-1083355036.html

Бунт во спасение. Выведут ли людоловы людей на новый Майдан

Бунт во спасение. Выведут ли людоловы людей на новый Майдан - 22.09.2026 Украина.ру

Бунт во спасение. Выведут ли людоловы людей на новый Майдан

А настырный человек попался украинскому режиму в лице военнослужащего 41-й бригады ВСУ Александра Тодорова. Все хочет он убрать от власти недопрезидента Украины Владимира Зеленского и зовет для этого благородного, по его мнению, дела народ на Майдан. Второй раз за месяц

2026-09-22T16:26

2026-09-22T16:26

2026-09-22T16:26

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Пришлось СБУ, верной Зеленскому, арестовывать смельчака и прятать в застенках, кабы чего не вышло.Все дело в том, что на днях и в Чернигове случился очередной расширенный бунт народа против зверств ТЦК. На улицы вышли сотни человек. Они попытались отбить у сотрудников ТЦК мужчину, который, спасаясь от военкомов, забаррикадировался в своей машине. Люди скандировали: "Позор!" Некоторые напали на военных. Люди, конечно, не заставляли работников ТЦК жрать свои обручальные кольца, как это было недавно в Одессе, но все равно кричали, шумели и высказывали очень нелицеприятные характеристики в адрес тэцэкашников и даже — о боги, в европейской толерантной стране! — угрожали вступить с ними во внештатные отношения, пардон, сексуального характера в особо извращенной форме.Совершенно непатриотично все это выглядело — Владимир Путин был бы доволен, а сама мысль об этом доводит украинских патриотов буквально до исступления, истерик и прочих тоже внештатных выделений из организма. Страшно им, что не смогут набрать пушечного мяса в достаточном количестве, фронт СВО развалится, москали придут в Киев и придется отвечать. Ну да ладно…А солдат Тодоров пошел еще дальше. Он призвал 3 октября сего года на акцию протеста ("новый Майдан") с требованием отставки Зеленского и его команды. Акции планируется провести у здания президентской администрации в Киеве и в других городах Украины. Масштабненько так. "Я прошу вас выйти за свое будущее, против этой зеленой власти, у которой стоит задача уничтожить собственный народ, но при этом добиться преференций для себя", — заявил он в эфире YouTube. И призвал украинские диаспоры также поддержать инициативу за рубежом, назвав в числе возможных стран Германию, Чехию, США, Бельгию и почему-то Перу. Чтобы, значит, и там знали, что не все на Украине желают "побеждать Путина" и становиться по этому поводу расходным материалом в окопах.И это ведь не все. Нынешний призыв — это рецидив Тодорова. Ранее, в начале сентября этого года, он уже призвал народ выйти на Майдан 10 сентября, и тоже побороться с Зеленским. Потому что, по мнению Тодорова, пришло время, когда украинцы должны задать вопросы "этой позорной власти, которая уничтожает собственный народ".В Киеве посмеялись такой наглости одиночки и отправили из отпуска его на фронт, чтобы не шлялся по тылам и не заражался крамолой. Когда он вернулся в бригаду, у него отобрали телефон и удалили с него видео с политически незрелым обращением. А потом и вообще попытались отправить в психиатрическую больницу, но он отказался, и ему зачитали приказ об отправке на боевые позиции. И туда Тодоров не поехал, сославшись на резкое ухудшение здоровья и на нежелание быть убитым на позициях.Тодорову пригрозили уголовным делом, а он в ответ опять призвал на Майдан и попал на цугундер СБУ. Смешная, но характерная история. Однако крайне поучительная, как минимум, в двух актуальных вопросах.Во-первых, если Тодоров случайно в ближайшее время не умрет от какой неожиданной и скоротечной напасти, то важно будет знать, так состоится ли общеукраинский Майдан 3 октября?Как известно со слов экс-президента Боливии Эво Моралеса, Майданы могут состояться и закончиться успехом для их организаторов в тех странах, где есть посольства США, которые поддержат и тем самым "сертифицируют" как бы народные протесты.Вся история "цветных революций" после 1991 года ("бархатных" и прочих) свидетельствует: действительно, где была заметна работа американских "амбасад", там властям пришлось несладко. Во всех странах, где "цветняки" приключились. На постсоветском пространстве только в России, Белоруссии да, может быть, в Узбекистане (своими силами) и в Казахстане (с помощью войск России и ОДКБ) властям удалось отбить эту "демократию нахрапом". По всему остальному миру "весна демократии" настигала несчастных и зимой, и летом.Во-вторых, Майдан против ТЦК может стать пробным шаром в организации народных масс на бунты против власти на совершенно новой основе. Все прочие "цветные революции" обычно начинались после выборов, когда значительная масса народа была политизирована. Или хотя бы заражена предвыборным азартом типа "я ставил на Картера полбанки, и мой пришел первым". Или не пришел. Или таки пришел, но победу у него отобрали или переписали на другого.В любом случае эта навязчивая и неотступная неопределенность нервирует массы, и людям легко привить протестные настроения и канализировать недовольство в нужном направлении. На тот же Майдан, как на Украине в 2004 или в 2014 годах, когда свершились госперевороты и сменилась власть.Теперь же выборов на Украине нет и не предвидится. Однако основа для бунтов, общая для всех регионов страны, имеется — это изуверская, жестокая и беспощадная бусификация, насильственный отлов людей для мобилизации их в армию с последующей утилизацией на фронтах СВО.И при желании протест против такой бусификации можно сделать общенациональным с общенациональной основой для Майдана. Люди по всей стране не хотят умирать, а значит, их можно на этом нежелании поднять на протесты под общими лозунгами. И под видом Майдана даже замутить новый переворот и смену власти.Так что солдат Тодоров вольно или невольно уловил мейнстрим. Осталось только определиться, что с ним делать и кому.Понятно, что власти такой Майдан — как зайцу стоп-сигнал. То есть совсем не нужен. А вот внешним кураторам, у которых к режиму Зеленского в последнее время все больше и больше вопросов, новый Майдан — в самый раз. Как мощный рычаг давления для достижения поставленных целей.Грантодатели и спецслужбы уже дважды за последние несколько месяцев мутили два Майдана — так называемые картонные (требования недовольных были изложены на картонных листах). Закончились они боевой ничьей. Первый "картонник" был против желания Зеленского подчинить себе антикоррупционные органы — САП и НАБУ. Этот Майдан закончился победой протестующих — Зеленский отказался от своей затеи.Второй такой же Майдан был организован и выведен на улицы для защиты от отставки министра обороны Михаила Федорова, зачем-то очень нужного так называемому коллективному Западу. Он потерпел фиаско: Федоров был отставлен и переведен на скамью запасных даже подальше от Украины, в Италию. Чтобы Зеленский по запаре его не грохнул, убирая конкурента.Но эти два Майдана разительно отличаются от предполагаемого "Майдана-антиТЦК" тем, что основа у них была хлипкая, малопонятная украинскому "ширнармасу" (широким народным массам). Что людям от этих САП или НАБУ, не говоря уже о каком-то там Федорове? Правильно: ни холодно ни жарко.И потому работали картонные протестующие исключительно как политические гастарбайтеры, наемники. То есть исключительно за плату в конвертах. За наличман, который и определял протестный градус собравшихся толп."Майдан-антиТЦК" — совсем другое дело. В него зашифрован вопрос жизни и смерти для любого, кто попадается в цепкие руки людоловов-тэцэкашников. Раньше это были только мужчины, теперь, похоже, на очереди уже и женщины. Режим Зеленского взял на себя обязательство воевать и до последнего украинца, и до последней украинки. Мести будут всех, а значит, и выступать против могут все.И теперь остается только определить главное — нужен ли такой Майдан посольству США как некоему коллективному заказчику действа? Вопрос не праздный: протесты против ТЦК, слитые воедино в общий протест, могут стать основой широкого общенационального антивоенного движения, которое снимет с повестки дня войну — как главное средство решения всех проблем. То есть войну Украины против России, которая и была заказана Западом режиму Зеленского. И им же, Западом, проплачена.Вот и важно знать: нужен ли Западу такой исход — окончание войны и выход из нее Украины? Многим кажется, что нет. Рычаг давления на Зеленского нужен, чтобы тот был еще более покладистым. А вот окончание войны — нет. Потому что война нужна не Украине, а заказчикам.Следовательно, 3 октября и покажет, будет ли на Украине новый Майдан или нет. И если будет, то каким пшиком он закончится? Будем посмотреть…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20260921/vmeste-protiv-rossii-v-evrope-sozdayut-novuyu-mini-nato-1083334642.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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