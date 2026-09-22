https://ukraina.ru/20260922/pyanyy-politseyskiy-ubil-sosluzhivtsa-v-dtp-na-zapadnoy-ukraine-1083357831.html

Пьяный полицейский убил сослуживца в ДТП на Западной Украине

Пьяный полицейский убил сослуживца в ДТП на Западной Украине - 22.09.2026 Украина.ру

Пьяный полицейский убил сослуживца в ДТП на Западной Украине

Дубровицкий районный суд Ровенской области приговорил инспектора патрульной полиции Кривого Рога к пяти годам лишения свободы за совершение аварии со смертельным исходом. Об этом 22 сентября сообщает государственное бюро расследований Украины

2026-09-22T15:41

2026-09-22T15:41

2026-09-22T15:41

новости

западная украина

ровенская область

кривой рог

нацполиция

гбр

украина

алкоголь

дтп

криминал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/16/1083357728_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_91031a8aed97c3948c0a44b9c761bff3.jpg

ДТП произошло ночью 26 апреля 2025 года близ села Рудня Сарненского района. За рулём собственного автомобиля был полицейский, находившийся в командировке на территории Ровенской области. Он не справился с управлением и врезался в бетонные плиты на обочине.В салоне находился его коллега, погибший на месте, а водителя с травмами госпитализировали. У обоих в крови нашли алкоголь - следствие установило, что перед поездкой коллеги выпивали. "В крови водителя обнаружили 1,57 промилле алкоголя – почти в 8 раз больше допустимой нормы, - рассказали в ГБР. - В ходе расследования полицейский утверждал, что автомобилем управлял погибший. Однако результаты экспертиз и другие доказательства подтвердили, что за рулем находился именно он".Суд признал выжившего полицейского виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Досудебное расследование проводили работники ГБР при содействии внутренней безопасности Нацполиции Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

западная украина

ровенская область

кривой рог

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, западная украина, ровенская область, кривой рог, нацполиция, гбр, украина, алкоголь, дтп, криминал