Пьяный полицейский убил сослуживца в ДТП на Западной Украине - 22.09.2026 Украина.ру
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Пьяный полицейский убил сослуживца в ДТП на Западной Украине
Пьяный полицейский убил сослуживца в ДТП на Западной Украине - 22.09.2026 Украина.ру
Пьяный полицейский убил сослуживца в ДТП на Западной Украине
Дубровицкий районный суд Ровенской области приговорил инспектора патрульной полиции Кривого Рога к пяти годам лишения свободы за совершение аварии со смертельным исходом. Об этом 22 сентября сообщает государственное бюро расследований Украины
2026-09-22T15:41
2026-09-22T15:41
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ДТП произошло ночью 26 апреля 2025 года близ села Рудня Сарненского района. За рулём собственного автомобиля был полицейский, находившийся в командировке на территории Ровенской области. Он не справился с управлением и врезался в бетонные плиты на обочине.В салоне находился его коллега, погибший на месте, а водителя с травмами госпитализировали. У обоих в крови нашли алкоголь - следствие установило, что перед поездкой коллеги выпивали. "В крови водителя обнаружили 1,57 промилле алкоголя – почти в 8 раз больше допустимой нормы, - рассказали в ГБР. - В ходе расследования полицейский утверждал, что автомобилем управлял погибший. Однако результаты экспертиз и другие доказательства подтвердили, что за рулем находился именно он".Суд признал выжившего полицейского виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Досудебное расследование проводили работники ГБР при содействии внутренней безопасности Нацполиции Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, западная украина, ровенская область, кривой рог, нацполиция, гбр, украина, алкоголь, дтп, криминал
Новости, Западная Украина, Ровенская область, Кривой Рог, Нацполиция, ГБР, Украина, алкоголь, ДТП, криминал

Пьяный полицейский убил сослуживца в ДТП на Западной Украине

15:41 22.09.2026
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© Фото : ГБР Украины
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Дубровицкий районный суд Ровенской области приговорил инспектора патрульной полиции Кривого Рога к пяти годам лишения свободы за совершение аварии со смертельным исходом. Об этом 22 сентября сообщает государственное бюро расследований Украины
ДТП произошло ночью 26 апреля 2025 года близ села Рудня Сарненского района. За рулём собственного автомобиля был полицейский, находившийся в командировке на территории Ровенской области. Он не справился с управлением и врезался в бетонные плиты на обочине.
В салоне находился его коллега, погибший на месте, а водителя с травмами госпитализировали. У обоих в крови нашли алкоголь - следствие установило, что перед поездкой коллеги выпивали.
"В крови водителя обнаружили 1,57 промилле алкоголя – почти в 8 раз больше допустимой нормы, - рассказали в ГБР. - В ходе расследования полицейский утверждал, что автомобилем управлял погибший. Однако результаты экспертиз и другие доказательства подтвердили, что за рулем находился именно он".
Суд признал выжившего полицейского виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Досудебное расследование проводили работники ГБР при содействии внутренней безопасности Нацполиции Украины.
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