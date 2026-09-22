Генсек ООН на Генассамблее напомнил о гибели мирных жителей России - 22.09.2026 Украина.ру
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Генсек ООН на Генассамблее напомнил о гибели мирных жителей России
Генсек ООН на Генассамблее напомнил о гибели мирных жителей России - 22.09.2026 Украина.ру
Генсек ООН на Генассамблее напомнил о гибели мирных жителей России
Мирные жители России гибнут в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает 22 сентября официальный сайт организации
2026-09-22T17:32
2026-09-22T17:32
новости
россия
украина
антониу гутерреш
оон
мьянма
судан
война
ии (искусственный интеллект)
мирные жители
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В своём выступлении Гутерреш с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН призвал к миру, обратив внимание на вооружённые конфликты в разных частях планеты.Генсек ООН упомянут о конфликтах в Мьянме, Судане и на Украине."Мирные жители продолжают погибать даже вдали от линии фронта", - заявил генсек ООН.Он отметил, что подвергаются ударам жилые дома, системы энергоснабжения и водоснабжения, а также транспорт. Происходит это "преимущественно на Украине, а в последнее время – и в некоторых регионах России", сказано в публикации на сайте международной организации.По мнению Гутерреша, это создает угрозу для глобальных цепочек поставок продовольствия и энергоносителей.Глава ООН также обратил внимание на то, что с начала СВО пять крупнейших западных нефтяных компаний получили почти полтриллиона долларов прибыли. При этом международное государственное финансирование мер по адаптации в развивающихся странах за последний отчетный год составило всего $34 млрд.Генсек ООН в своём докладе акцентировал внимание на "испытания властью". Среди таковых он назвал технологии, прежде всего - искусственный интеллект.Ранее в новостях: "Увиливают и скрывают улики": Мирошник разнес генсека ООН за игру в прятки вокруг БучиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, антониу гутерреш, оон, мьянма, судан, война, ии (искусственный интеллект), мирные жители, военные преступления
Новости, Россия, Украина, Антониу Гутерреш, ООН, Мьянма, Судан, война, ИИ (искусственный интеллект), мирные жители, Военные преступления

Генсек ООН на Генассамблее напомнил о гибели мирных жителей России

17:32 22.09.2026
 
© РИА Новости . Роман Махмутов / Перейти в фотобанкОткрытие 73-й Генеральной Ассамблеи ООН
Открытие 73-й Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Роман Махмутов
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Мирные жители России гибнут в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает 22 сентября официальный сайт организации
В своём выступлении Гутерреш с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН призвал к миру, обратив внимание на вооружённые конфликты в разных частях планеты.
Генсек ООН упомянут о конфликтах в Мьянме, Судане и на Украине.
"Мирные жители продолжают погибать даже вдали от линии фронта", - заявил генсек ООН.
Он отметил, что подвергаются ударам жилые дома, системы энергоснабжения и водоснабжения, а также транспорт. Происходит это "преимущественно на Украине, а в последнее время – и в некоторых регионах России", сказано в публикации на сайте международной организации.
По мнению Гутерреша, это создает угрозу для глобальных цепочек поставок продовольствия и энергоносителей.
Глава ООН также обратил внимание на то, что с начала СВО пять крупнейших западных нефтяных компаний получили почти полтриллиона долларов прибыли. При этом международное государственное финансирование мер по адаптации в развивающихся странах за последний отчетный год составило всего $34 млрд.
Генсек ООН в своём докладе акцентировал внимание на "испытания властью". Среди таковых он назвал технологии, прежде всего - искусственный интеллект.
Ранее в новостях: "Увиливают и скрывают улики": Мирошник разнес генсека ООН за игру в прятки вокруг Бучи
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