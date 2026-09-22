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Генсек ООН на Генассамблее напомнил о гибели мирных жителей России

Генсек ООН на Генассамблее напомнил о гибели мирных жителей России - 22.09.2026 Украина.ру

Генсек ООН на Генассамблее напомнил о гибели мирных жителей России

Мирные жители России гибнут в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает 22 сентября официальный сайт организации

2026-09-22T17:32

2026-09-22T17:32

2026-09-22T17:32

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украина

антониу гутерреш

оон

мьянма

судан

война

ии (искусственный интеллект)

мирные жители

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В своём выступлении Гутерреш с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН призвал к миру, обратив внимание на вооружённые конфликты в разных частях планеты.Генсек ООН упомянут о конфликтах в Мьянме, Судане и на Украине."Мирные жители продолжают погибать даже вдали от линии фронта", - заявил генсек ООН.Он отметил, что подвергаются ударам жилые дома, системы энергоснабжения и водоснабжения, а также транспорт. Происходит это "преимущественно на Украине, а в последнее время – и в некоторых регионах России", сказано в публикации на сайте международной организации.По мнению Гутерреша, это создает угрозу для глобальных цепочек поставок продовольствия и энергоносителей.Глава ООН также обратил внимание на то, что с начала СВО пять крупнейших западных нефтяных компаний получили почти полтриллиона долларов прибыли. При этом международное государственное финансирование мер по адаптации в развивающихся странах за последний отчетный год составило всего $34 млрд.Генсек ООН в своём докладе акцентировал внимание на "испытания властью". Среди таковых он назвал технологии, прежде всего - искусственный интеллект.Ранее в новостях: "Увиливают и скрывают улики": Мирошник разнес генсека ООН за игру в прятки вокруг БучиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, антониу гутерреш, оон, мьянма, судан, война, ии (искусственный интеллект), мирные жители, военные преступления