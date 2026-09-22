https://ukraina.ru/20260922/v-zapovednike-kievo-pecherskaya-lavra-ustroili-vystavku-o-belorusskikh-naemnikakh-v-vsu-1083358461.html
В заповеднике "Киево-Печерская лавра" устроили выставку о белорусских наемниках в ВСУ
В заповеднике "Киево-Печерская лавра" устроили выставку о белорусских наемниках в ВСУ - 22.09.2026 Украина.ру
В заповеднике "Киево-Печерская лавра" устроили выставку о белорусских наемниках в ВСУ
Очередную политическую акцию провели в заповеднике "Киево-Печерская лавра". Об этом сообщает 22 сентября телеграм-канал Украина.ру
2026-09-22T16:14
2026-09-22T16:14
2026-09-22T16:14
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/16/1083358518_0:4:721:409_1920x0_80_0_0_5742f109737442d654c8f9bf6eccbeba.jpg
На территории киевского заповедника действует документальная фотовыставка, рассказывающая о белорусских националистах, воюющих на стороне ВСУ в ходе СВО."Выставка "Полк Калиновского*: Долгая дорога домой" располагалась на первом этаже Большой лаврской колокольни половину сентября. Кроме фото на экспозиции были картонные коробки для транспортировки вещей и провианта, которые националисты использовали при переездах", - сказано в публикации.По мнению авторов телеграм-канала, это "очередная бесовская пляска в святых местах".Название выставки отсылает к названию книги известного белорусского советского прозаика, ветерана Великой Отечественной войны, активного участника националистического движения времён "Перестройки" и постсоветского периода Василия Быкова. Его книга "Долгая дорога домой" посвящена воспоминаниям о советском периоде с критикой господствовавшей тогда системы, а также о периоде эмиграции по политическим мотивам в Евросоюз. "Полк Калиновского* был сформирован на территории Украины из белорусских националистов, пожелавших, по их словам, получить боевой опыт для "свержения режима Лукашенко" в Белоруссии. Формирование было создано под кураторством спецслужб Украины и придано ВСУ для выполнения боевых задач. Бойцы этого формирования, никогда не достигавшего численности полка, отметились в Донбассе.Киево-Печерская лавра - памятник древнерусского церковного зодчества XI века со статусом объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В советский период церковное имущество было конфисковано, его возвращение началось в 1988 году. Сооружения лавры были переданы в управление УПЦ с 2013 года, а в 2023 году начался обратный процесс с выселением православного духовенства и передачей имущества неканонической структуре, созданной в противовес УПЦ.*Организация признана террористической и экстремистскойРанее на эту тему: На Украине готовят террористов для вторжения в Белоруссию - МИДАктуальное интервью: Андрей Суздальцев: Не признав выборы в Госдуму России, Украина загнала себя в ловушкуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, вооруженные силы украины, украина, донбасс, упц, киево-печерская лавра, белоруссия, белорусские националисты, союзное государство, ситуация в киеве
Новости, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина, Донбасс, УПЦ, Киево-Печерская лавра, Белоруссия, белорусские националисты, Союзное государство, ситуация в Киеве
В заповеднике "Киево-Печерская лавра" устроили выставку о белорусских наемниках в ВСУ
Очередную политическую акцию провели в заповеднике "Киево-Печерская лавра". Об этом сообщает 22 сентября телеграм-канал Украина.ру
На территории киевского заповедника действует документальная фотовыставка, рассказывающая о белорусских националистах, воюющих на стороне ВСУ в ходе СВО.
"Выставка "Полк Калиновского*: Долгая дорога домой" располагалась на первом этаже Большой лаврской колокольни половину сентября. Кроме фото на экспозиции были картонные коробки для транспортировки вещей и провианта, которые националисты использовали при переездах", - сказано в публикации.
По мнению авторов телеграм-канала, это "очередная бесовская пляска в святых местах".
Название выставки отсылает к названию книги известного белорусского советского прозаика, ветерана Великой Отечественной войны, активного участника националистического движения времён "Перестройки" и постсоветского периода Василия Быкова. Его книга "Долгая дорога домой" посвящена воспоминаниям о советском периоде с критикой господствовавшей тогда системы, а также о периоде эмиграции по политическим мотивам в Евросоюз.
"Полк Калиновского* был сформирован на территории Украины из белорусских националистов, пожелавших, по их словам, получить боевой опыт для "свержения режима Лукашенко" в Белоруссии. Формирование было создано под кураторством спецслужб Украины и придано ВСУ для выполнения боевых задач. Бойцы этого формирования, никогда не достигавшего численности полка, отметились в Донбассе.
Киево-Печерская лавра - памятник древнерусского церковного зодчества XI века со статусом объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В советский период церковное имущество было конфисковано, его возвращение началось в 1988 году. Сооружения лавры были переданы в управление УПЦ с 2013 года, а в 2023 году начался обратный процесс с выселением православного духовенства и передачей имущества неканонической структуре, созданной в противовес УПЦ.
*Организация признана террористической и экстремистской
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