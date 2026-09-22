https://ukraina.ru/20260922/dyra-v-byudzhete-chernaya-zima-i-demograficheskaya-yama-ukrainu-zhdet-krakh-ekonomiki-1083355712.html

Дыра в бюджете, черная зима и демографическая яма: Украину ждет крах экономики

Дыра в бюджете, черная зима и демографическая яма: Украину ждет крах экономики - 22.09.2026 Украина.ру

Дыра в бюджете, черная зима и демографическая яма: Украину ждет крах экономики

Украинские экономисты и эксперты прогнозируют не просто обрушение экономики, а вхождение страны в идеальный шторм

2026-09-22T17:04

2026-09-22T17:04

2026-09-22T17:04

эксклюзив

украина

запад

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владимир зеленский

дональд трамп

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Точные российские удары по промышленности, военным целям, инфраструктурным объектам, а также затяжной фискальный кризис (страна живет в тотальном дефиците бюджета с 2022 года, и внешняя помощь перестала его покрывать) — все это создает условия для начала реального переговорного процесса. К экономическому кризису надо добавить и человеческий. Украинцы устали от затяжной войны. В демографической яме похоронены все надежды на какое-либо будущее на Украине. Старики умирают, детей увозят за границу, рождаемость падает.Если обратиться к более точным формулам краха украинской экономики, то к сентябрю 2026 года ситуация сложилась так: прогноз роста ВВП снижен с 1,8 до 1,1–1,2%, инфляция составила 8,1%, ключевая ставка дважды повышалась и составила 16%, дефицит бюджета составит около 27 млрд долларов, потери экономики за год достигли 10 млрд долларов. Дальше только вниз. Причина — замедление поступлений международной помощи на локализацию оборонного производства и медленная адаптация бизнеса к потере основных фондов и блокировке морских экспортных каналов. Государственный долг достигнет пика в 2026 году — 111,8% ВВП по прогнозу МВФ. Как это отразится на дальнейшем упадке страны и спасет ли Европа — анализировали эксперты.Украинский экономист Александр ГончаровИногда ловлю себя на мысли, что 2008 год с крахом LEHMAN BROTHERS и мировым финансовым кризисом теперь кажется золотым веком. Ну что, друзья, мы вроде бы подходим к кульминации этой войны и, очевидно, этот горячий конфликт будет разрешен… как всегда в истории… в плоскости именно экономики. Думаю, в Украине уже никто не будет подвергать сомнению тот неоспоримый факт, что война — эффективно работающая экономика плюс очень большие деньги. Кто способен дольше и эффективнее существовать — тот побеждает. Особенно в последнее время наши топ-чиновники в ОП и Кабмине стали серьезно задумываться еще и о том, что стоимость войны для Украины в этом году выросла примерно до 190 млн долларов в сутки. Для сравнения, в 2024 году она составила около 140 млн долларов, сообщил Reuters со ссылкой на главу бюджетного комитета Верховной Рады Роксолану Пидласу. Также одновременно растут убытки национальной экономики от российских ракетных ударов. По словам министра экономики Александра Кравченко, только в этом году повреждения инфраструктуры и основных фондов оцениваются почти в 10 млрд долларов. Более масштабные убытки от атак и фактической блокировки портов составляют около 1,5% ВВП Украины. А из-за ударов по югу страны под угрозой оказалась экспортная выручка примерно на 40 млрд долларов, и по данным УЗ, только в 2026 году подверглись атакам более 1700 объектов железнодорожной инфраструктуры. И вот, наконец, министр финансов Марченко откровенно заявил: "Мы дошли до края". Простыми словами — денег нет (начнутся задержки с зарплатами и выплатами). А когда Украина попросила еще 27 млрд долларов на оборону, партнеры захотели понять не только где взять эти огромные деньги, но и что произошло с уже выделенными. Кстати, по данным The New York Times, размер дыры в украинском госбюджете застал европейских чиновников врасплох. Война, конечно, удобна тем, что способна объяснить почти любую бюджетную дыру, но европейская касса уже не верит просто на слово. Понятно, что в такой ситуации, когда Украина быстро истощается (теряет человеческий капитал, промышленность, инфраструктуру и финансовую самостоятельность), горизонт планирования стремится к нулю, и мы уже живем в условиях полной неопределенности. И "черная зима" (что угрожает стать тяжелейшей за все время войны) — совсем близко… "Киев готов пойти на уступки, чтобы РФ перестала атаковать украинские порты и энергетику", — недавно решительно заявил Зеленский. Правда, главный вопрос в масштабе и глубине уступок. И все же предполагаю, что ближайшие месяцы будут очень показательными по выходу к финальному сражению как на фронте, так и за столом переговоров. Сейчас после встречи Зеленского с Трампом в Нью-Йорке все может развиваться гораздо быстрее.Политический аналитик Валерий ПекарДавайте очень простыми словами. 1. Украина живет в значительной степени на средства европейских союзников. 2. Собственная финансовая состоятельность Украины значительно сократилась из-за ударов по производству и логистике — экономика разрушается, налогов поступает меньше. 3. Европейские союзники дают деньги на фронт без всяких условий. Но деньги на тыл дают только при выполнении Украиной взятых на себя обязательств по реформам. 4. Украина эти обязательства систематически нарушает. Вина за это лежит на парламенте (непосредственно), на правительстве (плохое сотрудничество с парламентом) и президенте (как институции, которая сконцентрировала чрезмерную власть, и теперь от нее все зависит). 5. Следствием непроведенных реформ, таким образом, является нехватка денег. Первыми ее почувствуют пенсионеры, образование, культура и все остальное, что финансируется по остаточному принципу. Вряд ли дефицит испытают финансируемые государством телевизионные программы, в которых рассказывают, как у нас все хорошо. 6. Таким образом, физическое истощение тыла, особенно социально незащищенных слоев, умножится на моральное истощение из-за несоответствия показанной картинки и имеющегося факта. 7. Следовательно, тыл может оказаться местом, значительно слабее фронта. На фронте будут удачи, а тыл при этом может сыпаться. 8. Если это предупреждение вас напугало, это хорошо. Ибо плохие предупреждения для того и нужны, чтобы не попасть впросак. Мы заходим в шторм.Публицист Дмитрий КонаныхинНо ни в коем случае нельзя думать, что на Западе "закончатся деньги" на прокси-войну против России. Напоминаю, что для Запада нынешняя война является уникальной, небывалой возможностью нанести урон России: на всей планете Запад нашел единственный русский по происхождению народ, готовый убиться об Россию. <...>Нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах Запад больше не найдет бывшую русскую по менталитету пехоту, готовую умирать против русской армии. Что, поляки будут так умирать — до последнего поляка? Нет. Что, так будут умирать немцы, румыны или еще какие французы? Нет. Во всей армии США штурмов первой линии не более 100–150 тысяч. Остальное — обслуга, тыл, флот, авиация, базы. Где и когда Запад еще найдет миллионную армию, готовую умирать в режиме Парагвая — до последнего парагвайца? Где и когда Запад еще найдет такого кровавого клоуна, которого местные коломойские* готовили несколько лет? Есть такие безжалостные к населению евреи в Польше, готовые послать на смерть несколько миллионов поляков? Есть такая ситуация в Румынии? В Финляндии? В Казахстане? Нет, конечно. Поэтому Запад будет бросать в бой украинских женщин. Потом детей. До последнего украинца будет финансировать эту войну. А потом наступит самое страшное: после нашей победы Запад мгновенно отправит в почетную пенсию всех этих Урсул фон дер Ляйен и Кай Каллас и будет предлагать дружбу, сотрудничество, будет подкупать, коррумпировать, обманывать, юлить, вертеться, напоминать нашим прекраснодушным переговорщикам о подвиге эскадрильи Нормандия — Неман и о встрече на Эльбе — только бы не платить репарации. Ведь русские всегда готовы снять с себя последнюю рубашку и накормить "цивилизованных европейцев" в Берлине и Париже.Экономист Алексей КущМы видим накопление системных повреждений. Это проявляется в целом ряде факторов, в том числе экономических и внешнеполитических. Поэтому очевидно, что ресурсы войны заканчиваются по всей линейке потенциалов. Это не только деньги, но и инфраструктурный запас прочности, и демографический, даже ментальный. Поэтому, если ситуация идет к риску системного обрушения, то абсолютно логично ожидать, что люди, принимающие решения, должны понимать: либо они должны искать пути выхода из войны, либо под обломками обрушения могут оказаться все, в том числе и политические элиты. Сейчас, очевидно, мы находимся в точке бифуркации — исчерпания демографического ресурса, экономика вот-вот перейдет в рецессию (падение два квартала подряд), сокращение внешней помощи.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20260921/aleksey-fenenko-zapad-na-ukraine-ustroil-repetitsiyu-voyny-kotoruyu-on-razvyazhet-protiv-rossii-v-1083328845.html

https://ukraina.ru/20260920/ubit-biznes-i-razreshit-porno-kak-zelenskiy-budet-spasat-ukrainu-ot-kosmicheskogo-defitsita-byudzheta-1083306649.html

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эксклюзив, украина, запад, россия, владимир зеленский, дональд трамп