"У этой армии есть боевой опыт": президент Латвии признал силу ВС РФ
Президент Латвии Эдгар Ринкевич - открытый гей во главе государства
Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что армия России стала сильнее с 2022 года. Его слова 22 сентября цитирует издание The Wall Street Journal
"Нравится это или нет, но у этой армии теперь есть боевой опыт, и она также очень гибкая и оперативная, способная адаптироваться к новым условиям ведения войны", — подчеркнул политик.
Ринкевич также признал армию России "опасной" с 2022 года.
Латвия, по его словам, должна принимать этот фактор во внимание.
Ранее Латвия подняла военную авиацию из-за "возможной угрозы" в воздушном пространстве Краславского края. Регион граничит с Белоруссией.
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