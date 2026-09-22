"У этой армии есть боевой опыт": президент Латвии признал силу ВС РФ - 22.09.2026 Украина.ру
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"У этой армии есть боевой опыт": президент Латвии признал силу ВС РФ
"У этой армии есть боевой опыт": президент Латвии признал силу ВС РФ - 22.09.2026 Украина.ру
"У этой армии есть боевой опыт": президент Латвии признал силу ВС РФ
Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что армия России стала сильнее с 2022 года. Его слова 22 сентября цитирует издание The Wall Street Journal
2026-09-22T15:52
2026-09-22T15:52
новости
россия
латвия
the wall street journal
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"Нравится это или нет, но у этой армии теперь есть боевой опыт, и она также очень гибкая и оперативная, способная адаптироваться к новым условиям ведения войны", — подчеркнул политик.Ринкевич также признал армию России "опасной" с 2022 года. Латвия, по его словам, должна принимать этот фактор во внимание.Ранее Латвия подняла военную авиацию из-за "возможной угрозы" в воздушном пространстве Краславского края. Регион граничит с Белоруссией.Подробнее – в материале Премьер и экс-министр обменялись "субстанцией": в Латвии разгорелся скандал из-за БПЛАБольше новостей представлено в ежедневном обзоре "Без условий": новый или старый трюк Зеленого? Хроника событий на утро 22 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, латвия, the wall street journal
Новости, Россия, Латвия, The Wall Street Journal

"У этой армии есть боевой опыт": президент Латвии признал силу ВС РФ

15:52 22.09.2026
 
Президент Латвии Эдгар Ринкевич - открытый гей во главе государства
Президент Латвии Эдгар Ринкевич - открытый гей во главе государства
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Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что армия России стала сильнее с 2022 года. Его слова 22 сентября цитирует издание The Wall Street Journal
"Нравится это или нет, но у этой армии теперь есть боевой опыт, и она также очень гибкая и оперативная, способная адаптироваться к новым условиям ведения войны", — подчеркнул политик.
Ринкевич также признал армию России "опасной" с 2022 года.
Латвия, по его словам, должна принимать этот фактор во внимание.
Ранее Латвия подняла военную авиацию из-за "возможной угрозы" в воздушном пространстве Краславского края. Регион граничит с Белоруссией.
Подробнее – в материале Премьер и экс-министр обменялись "субстанцией": в Латвии разгорелся скандал из-за БПЛА
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре "Без условий": новый или старый трюк Зеленого? Хроника событий на утро 22 сентября
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