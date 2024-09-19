https://ukraina.ru/20240919/1057561664.html

Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клуб

Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клуб - 19.09.2024 Украина.ру

Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клуб

Украинский и израильский режим – две ветки одного дерева. Корни, методы и риторика у них одна. Если вы послушаете, что говорит господин Нетаньяху и господин Зеленский, у вас создастся впечатление, что речь им писал один спичрайтер. То же самое касается их взаимоподдержки на международной арене.

2024-09-19T17:01

2024-09-19T17:01

2024-09-19T17:05

интервью

израиль

украина

сша

биньямин нетаньяху

владимир зеленский

хезболла

хамас

оон

донбасс

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума.Более трех тысяч человек получили ранения и по меньшей мере девять человек погибли в результате массового подрыва электронных устройств в Ливане. Руководство страны расценило случившееся как теракт, подготовленный спецслужбами Израиля.- Аббас, является ли это частью подготовки к крупной военной операции ЦАХАЛ в Ливане?- Надо оговориться, что подорванные устройства принадлежали не только членам Хезболлы. Да и Хезболла это больше, чем просто вооруженные силы. Пострадали дети, женщины, старики, молодожены на свадьбе, люди в парикмахерских, пожилые на рынках и супермаркетах. Из чего мы делаем вывод, что это массовый теракт, организованный с особой циничностью, когда в Ливан пропустили партию заминированных пейджеров, раций, мобильных телефонов.Это неизбирательное оружие, то есть точно осознавали, что взорваться все это может и в руках ребенка. Тем не менее, Израиль на это пошел. Можно ли считать это подготовкой к полномасштабной войне с Ливаном? Посмотрим.Все это имеет военный смысл только если вот-вот начнется штурм территории Ливана. Без этого штурма все это будет напоминать эффектное шоу, болезненное для Ливана, но все-таки не наносящее серьезное сопротивление оси сопротивления и "Хезболле".Все это будет выглядеть как месть за недавнюю операцию "Арбаин" "Хезболлы", в результате которой погибли 22 солдата ЦАХАЛ и более 70 были ранены. Но если это вступительная фаза большого конфликта, то в очень скором времени все должно начаться.Потому что каждый день промедления для Израиля - это потеря внезапности от эффекта перегрузки больниц в Ливане, дорог. Поэтому если они намерены начать штурм, то должны сделать это в ближайшее время. Иначе это попытка отвести внимание от неудач на поле боя.- Заинтересован ли сам Нетаньяху в большой войне и заинтересованы ли в этом его союзники в Вашингтоне на фоне украинского конфликта?- Если кто и заинтересован в этом, то господин Нетаньяху, для которого ситуация стала патовой из-за отсутствия каких-либо результатов на поле боя в войне с ХАМАС. На фоне массовых протестов внутри Израиля и полной потери доверия среди населения он вынужден идти на крайние меры, и для него большая война будет политическим спасением.Другой вопрос, кто его покровитель в США? Если это действующая администрация, то не похоже, что она заинтересована в таком конфликте в преддверии выборов. Победителей в таком конфликте не будет, если только не втянутся США, чего страстно желает Нетаньяху. Все, что он делает, он делает из расчета, что за него будут воевать американцы.Все понимают, что военного потенциала у Израиля меньше, чем мы думали до 7 октября. Да, потенциал разведки высок, что демонстрируется постоянно. Но способность воевать с вооруженным противником лицом к лицу – с этим у Израиля плохо. И год боевых действий в секторе Газа тому свидетельство. Поэтому все эти выходки есть попытка спровоцировать очень серьезный вооруженный конфликт, но с оговоркой – в нем должны участвовать США.- Украина воздержалась на голосовании за резолюцию ООН с требованием к Израилю покинуть палестинские территории. Это завуалированная демонстрация поддержки?- Украинский и израильский режим – две ветки одного дерева. Корни, методы и риторика у них одна. Если вы послушаете, что говорил господин Нетаньяху в Конгрессе и США и господин Зеленский, у вас тоже создастся впечатление, что речь им писал один спичрайтер. То же самое касается их взаимоподдержки на международной арене.Точно так же израильский полпред в ООН провозгласил Израиль и Украину странами с одной угрозой, сравнил Россию с ХАМАС. Точно так же Украина поддерживает их на уровне ООН. У них один патрон, одна надежда — это США. И одни и те же противники. Взять хотя бы Иран. Он сегодня противник как Украины, так и Израиля.Если для Израиля это явный противник, то для Украины неявный, но конфликт между ними есть. То же самое касается России. Относительно СВО в Израиле высказались однозначно в поддержку Украины.- А в чем причина военных неудач Израиля в Газе? Ведь с землей сравнивают жилые кварталы, а операция далека от успешного завершения?- Чтобы победить ХАМАС, необходимо воевать. В условиях реального боя израильская армия не показывает суперрезультатов. Это не взрывать пейджеры, не убивать детей и женщин, не уничтожать точечно командиров ХАМАС и Хезболлы в их домах. Что касается подлых террористических методов, Израилю равных нет во всем мире. А что касается войны, которую мы демонстрируем на Донбассе, тут они слабоваты.Они деградировали. Когда-то Израиль был хорошо воюющей страной и в одиночку одолел несколько крупных арабских государств. Но со временем они уверовали в свою непогрешимость и величие, в то, что во всем регионе им нет равных, и никто не осмелится покуситься на их безопасность. Они уверовали в силу искусственного интеллекта и высоких технологий. Они очень шапкозакидательски относились к своему противнику. Это танцующие в ТикТоке девушки из ЦАХАЛа и гендерная политика в армии. Это не воевавшее поколение. Карательные акции израильской военщины в мечетях — это не военный опыт.Все это и дало неудачный эффект в виде неспособности вернуть заложников, больших потерь на поле боя. И это только ХАМАС, ведь де-юре "Хезболла" не воюет с Израилем. Да, они стреляют друг в друга, но до полноценной войны не дошло. Существуют некие линии, за которые обе стороны не переходили.Представьте, что будет, если в дело включится "Хезболла", а это 100 тысяч штыков по словам ее генсека Хасана Насраллы. Поэтому надежда Израиля только на американского солдата.- Учитывая взаимную поддержку Израиля и Украины, следует ли ожидать, что украинские спецслужбы возьмут на вооружение опыт своих израильских коллег и попытаются устроить нечто подобное против российских граждан и военнослужащих?- Они наверняка очень хотели бы устроить нечто подобное. Сомневаюсь, что у них есть подобные возможности. Да и Россия не Ливан. С другой стороны, эти режимы очень похожи. Да, размах у Израиля покруче. Они более изобретательны и профессиональны, чем украинцы, но украинцы исправно учатся. И украинцы обожают террор. Они подрывают наших журналистов и общественных деятелей, в направлении Украины пытались скрыться животные, расстрелявшие людей в "Крокус Сити".Делается ставка на исламизм на фоне сообщений о сирийских боевиках, направляющихся на Украину. Террористический клуб состоялся, его пополнили самые одиозные лидеры, типа Нетаньяху, Байдена, Зеленского. Эти люди очень любят убивать беззащитных.Накануне в Аль-Маядине сообщили, что вещество, которым начинили пейджеры, инновационное, его не способен уловить ни один прибор. Не знаю, правда это или нет. Возможно, Аль-Маядин стращают, но если это правда, то это вызов для всего мира. Если появилось вещество, которое может взорваться в любом аэропорту, как бы он ни охранялся, неужели террористическое государство Украина не воспользуется подобными технологиями?О реакции руководства НАТО на предупреждение Владимира Путина Украина в международном контексте. Что думают об украинском конфликте в США, Великобритании и Германии

https://ukraina.ru/20240918/1057540917.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, израиль, украина, сша, биньямин нетаньяху, владимир зеленский, хезболла, хамас, оон, донбасс