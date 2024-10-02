https://ukraina.ru/20241002/1057848079.html

ВСУ признали, что Угледар – это Россия, впечатляющий удар ФАБом, уничтожение УПЦ. Итоги 2 октября

ВСУ признали, что Угледар – это Россия, впечатляющий удар ФАБом, уничтожение УПЦ. Итоги 2 октября - 02.10.2024 Украина.ру

ВСУ признали, что Угледар – это Россия, впечатляющий удар ФАБом, уничтожение УПЦ. Итоги 2 октября

Генеральный штаб ВСУ исключил из своих сводок информацию об Угледаре пока в сети гадают, чем уничтожила российская армия укрепрайон противника в Волчанске. Бывший директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео с гордостью признал свое участие в расколе православия на Украине

2024-10-02T18:00

2024-10-02T18:00

2024-10-02T18:00

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россия

волчанск

майк помпео

рустем умеров

алексей гончаренко

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Не сбежали, а маневрировали В среду Генеральный Штаб украинской армии не счел необходимым включать в ежедневную сводку информацию об Угледаре, чем только подтвердил, что город ВСУ больше не контролируют. Почти через сутки после того, как на здание администрации в центре населенного пункта водрузили российский триколор, официальный телеграм-канал группировки войск "Хортица" объявил об отводе войск. В распространенном сообщении российские войска обвинили в том, что они сумели истощить оборону подразделений Вооруженных Сил Украины, проведя серию успешных фланговых атак. "В результате действий противника возникла угроза оцепления города. Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники", - сказано в сообщении группировки. Ряд источников прежде сообщали, что украинские войска бежали из города еще до того, как поступило соответствующее распоряжение командования. Так, военнослужащий 72-й украинской бригады ВСУ рассказал журналистам, что на дорогах возле Угледара было много тел погибших, которые пытались удрать из города, но не смогли. Аналогичное уже происходило в Авдеевке, откуда ВСУ периодически на протяжении восьми лет, а с началом спецоперации - непрерывно вели огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Теперь наносить удары по ДНР будет еще труднее. Украинский нардеп Алексей Гончаренко* обвинил главу Минобороны Украины Рустема Умерова в потере Угледара, призвав к его отставке. Киев готовил этот город к обороне с 2014 года, а в начале спецоперации Угледар уже представлял собой мощный укрепрайон в системе обороны ВСУ и ключевое звено на этом Донецком направлении. Преимущество состояло еще и в том, что населенный пункт находится на высоте, поэтому его ВС России штурмовали, как уже значилось выше, более двух лет, а помогли окончательно выбить ВСУ российские фугасные бомбы, которые уже неоднократно обращали противника в бегство. Не ОДАБ-9000, а ФАБ-1500: российские авиабомбы поразили позиции ВСУ в Волчанске Пользователи соцсетей впечатлило видео на котором запечатлен мощный удар российской армии по месту дислокации украинских военнослужащих в Харьковской области. Последние оценить его, вероятнее всего, не успели, потому как российские авиабомбы сложили пополам сразу несколько высотных зданий в Волчанске за пару секунд. Самый распространенный комментарий под роликом: "Что это было?". Ответ первоначально дал военный корреспондент Андрей Руденко, который в своем канале предположил, что для атаки могла использоваться объемно-детонирующая авиационная бомба ОФАБ-9000 - самая мощная неядерная бомба. Позже журналист и телеведущая ВГТРК Ольга Скабеева со ссылкой на Минобороны России сообщила, что в этот раз ВС РФ использовали ФАБ-1500. "Пока отбой: речь не про ОДАБ-9000, не выдаем желаемое за действительное. Это ФАБ-1500, термобарический боеприпас, источник МО РФ", – написала она в своем телеграм-канале. Прежде самым мощным российским авиационным боеприпасом, применяемым в зоне специальной военной операции, считалась авиационная бомба ФАБ-3000. Официальных подтверждений того, что именно российская армия использовала для поражения военных объектов в Волчанске пока нет. "Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора и Волчанск Харьковской области", - сказано в сводке МО об успехах ВС РФ на этом направлении. Помимо прочего, российская армия продолжает уничтожать и другие места дислокации ВСУ, а также освобождать населенные пункты. Так, 2 октября, подразделения "Южной" группировки войск ВС РФ в результате успешных действий установили полный контроль над населенным пунктом Верхнекаменское в ДНР. Бывший глава ЦРУ мечтает об уничтожении УПЦ на Украине Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и экс-госсекретарь США Майк Помпео с гордостью признал свое участие в расколе православия на Украине. В разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) он призвал к полному вытеснению Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата из Украины. "Я был в центре событий. Между прочим, я так горжусь тем, что произошло. Я думаю, что это изменило ход войны", - заявил он, думая, что говорит с пятым президентом Украины Петром Порошенко*. Помпео добавил, что УПЦ Московского патриархата на Украине - это инструмент, целью которого является уничтожение украинцев. Для того, чтобы помешать этому следует вытеснить ту церковь до конца, и напротив, экс-госсекретарь опроверг информацию о том, что православных на Украине притесняют. "Есть нарратив о том, что Московский патриархат является правильным и что [Владимир] Зеленский и лидеры Украинской Церкви преследуют христиан. Это безумие. Но я слышу это время от времени от людей...Вам нужно вытеснить Московский Патриархат из Украины, потому что это просто инструмент. Это просто инструмент тех, кто пытается вас убить и уничтожить вашу нацию", - сказал он. Помимо этого, в разговоре с пранкерами Помпео пожурил Банковую за высокий уровень коррупции в среде чиновников. Порошенко* он указал, что воровать в таких объемах "неприлично"."Это делает капризное украинское руководство – дает им еще один повод сказать: "Да, видите, оно сломано, он коррумпировано, это не прилично. И почему? Зачем нам тратить там деньги американских налогоплательщиков?" - задался вопрос экс-глава ЦРУ. Вместе с тем, комментируя западные военные поставки на Украину, он также указал, что "это правильно для Америки, а Вашингтон сразу это понял".Подробнее по теме - в статье "Военный эксперт о том, когда выдохнется наступление ВСУ и завершится спецоперация на Украине" на сайте Украина.ру. *Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов. **Признан экстремистом.

https://ukraina.ru/20241002/1057844385.html

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