https://ukraina.ru/20240523/1055177969.html

Алексей Гончаренко*, биография

Алексей Гончаренко*, биография - 23.05.2024 Украина.ру

Алексей Гончаренко*, биография

Депутат Верховной Рады Украины

2024-05-23T19:28

2024-05-23T19:28

2024-05-23T19:28

биография

алексей гончаренко

партия регионов

одесса

украина

европейская солидарность

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Детство и образованиеАлексей родился 16 сентября 1980 года в Одессе.Отец – Алексей Алексеевич Костусев – политик, мэр Одессы с 2010 до 2013 года, доктор экономических наук, состоял в Партии регионов.Мать – Марина Федоровна Гончаренко – работница одесского порта, в дальнейшем – учительница школы № 62 и Приморского лицея.Родители развелись, когда Алексею было 3 года, после чего он получил фамилию матери.Гончаренко* учился сначала в общеобразовательной школе № 62, затем № 35, а после – в гимназии № 2. В возрасте 14 лет получил первый опыт подработки: преподавал английский язык в детском саду.Как дипломант олимпиады по биологии Алексей после собеседования поступил в 1996 году в Одесский государственный медицинский университет на специальность "педиатрия", а в 2002 году получил красный диплом об окончании вуза. Будучи студентом, в 1999 году пошел работать на Одесскую станцию ​​скорой медицинской помощи, где проработал до 2001 года.Затем Гончаренко получил второе высшее образование в Москве: с 2002 по 2005 год учился в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В этот раз он получил специальность экономиста и финансового менеджера.Алексей был участником Программы Фонда Джона Смита, по которой в 2006 году проходил в течение 1,5 месяцев стажировку в Парламенте Соединенного Королевства, местном самоуправлении города Лютон (предместье Лондона), Национальной Ассамблее Уэльса.КарьераПолитическая деятельность Гончаренко началась в 2001 году, когда его избрали руководителем молодежной организации Одесского областного отделения Партии зеленых Украины. На следующий год он попробовал баллотироваться в Одесский городской совет по округу в поселке Таирова, но не проиграл выборы. После этого Алексей был помощником депутата горсовета.Затем в 2005 году Гончаренко занял пост председателя партии "Союз" и руководителя общественной организации "Качество жизни". В конце года областная и городская организации Партии "Союз" влились в Партию регионов. В 2006 году Алексей был избран в горсовет Одессы.На следующий год Гончаренко* стал председателем по улучшению структуры управления городом, которая проработала до декабря 2008 года.В октябре 2010 года успешно баллотировался в Одесский областной совет. А в ноябре того же года стал зампредом Одесского областного совета.В августе 2012 года Гончаренко* должен был избираться в нардепы Украины, но не набрал нужного количества голосов.После событий Евромайдана в феврале 2014 года Алексей покинул Партию регионов и ушел с должности первого зампреда Одесского облсовета.Принимал активное участие в событиях 2 мая 2014 года в Одессе: поддерживал националистов, фотографировался на фоне погибших, а позднее в эфире центрального украинского телеканала в программе Савика Шустера заявил: "Мы очистили Куликово Поле от сепаратистов". Тогда это было неожиданно, ведь до этого Алексей придерживался явно пророссийской позиции, высказываясь: "Мы говорили, говорим и будем говорить на русском языке. Мы думали, думаем и будем думать на русском языке. Наши дети будут знать русскую литературу. Мы прекрасно знаем, кто воевал с фашизмом, а кто стрелял нашим отцам, дедам и прадедам в спины. Мы никогда этого не забудем. Мы должны остановить нашествие нацизма на благодатную землю Украины".Стал доверенным лицом кандидата в президенты Петра Порошенко и главой областной организации партии "Солидарность". 14 августа 2014 года занял пост председателя областного совета Одессы. А в октябре того же года стал народным депутатом от Блока Порошенко, из-за чего вынужден был уйти с должности в облсовете.После гибели в 2015 году Бориса Немцова Гончаренко* приехал в Москву для участия в массовых мероприятиях, посвященных памяти убитого. Тогда Алексея задержали представители Следственного комитета России и допросили по поводу его участия в одесских событиях, после чего отпустили.На следующий год Гончаренко* стал фигурантом уголовного дела уже на родине: там его заподозрили в сепаратизме по запросу к Генпрокурору от депутата Игоря Мосийчука. Алексей якобы продвигал идеи "русского мира" в Одессе, сотрудничал с представителями ФСБ и работал против Украины.В 2019 году Алексей как самовыдвиженец принимал участие в досрочных парламентских выборах, в которых победил. В итоге он вступил в партию "Европейская солидарность". Параллельно состоял в постоянной делегации ПАСЕ, группах по межпарламентским связям с Японией, Канадой, Китаем, Францией и Великобритании.В октябре 2019 года Алексей предложил идею создать и возглавил парламентское межфракционное объединение "Кубань". Основная цель организации – создание политических условий для возврата в культурное и социальное пространство якобы украинских этнических территорий и этнических украинцев.Когда в 2020 году в Одесской области проходили местные выборы, Гончаренко* координировал избирательную кампанию партии "Европейская солидарность".Перед выборами президента Белоруссии в 2020 году Алексей стал инициатором создания межфракционного объединения "За демократическую Беларусь". А летом 2022 года учредил и возглавил межфракционное объединение "За свободный Кавказ".Гончаренко* ведет свою программу на YouTube, в котором комментирует сандальные и нашумевшие новости.В 2023 году Росфинмониторинг внес Алексея Гончаренко в список террористов и экстремистов.Отношения и детиУ Алексея есть супруга Ольга, с которой они познакомились в медицинском университете. Сейчас супруга нардепа занимается бизнесом. В браке родились двое сыновей – Алексей и Кирилл.После начала спецоперации России на Украине появилась информация, что Ольга переехала в Россию и даже получила здесь статус беженца на три года.СкандалыГончаренко* отличается своими скандальными выходками. Например, он написал слово "Nein" ("нет") на фрагменте Берлинской стены, который находится перед зданием немецкого посольства на Украине как ответ на заявление главы немецкой дипмиссии на Украине Эрнста Райхеля о том, что он не находит ничего противоправного в выборах на территории Донбасса. Осенью 2016 года Алексей пришел в зал заседания ПАСЕ в футболке с надписью "Путин = Гитлер". А в 2018 году он расхаживал в ПАСЕ в зеленых перчатках в знак протеста против возвращения делегации России на заседания в Совете Европы.Инсценировка похищения23 февраля 2017 года появилась информация о похищении Алексея Гончаренко*. В тот же день он сам выше на связь и сообщил, что это была спецоперация по выявлению и задержанию преступной группировки. "Заказчики и организаторы, думая, что я похищен, поехали на соответствующее место, куда меня должны были доставить для совершения расправы", - заявил депутат.Он также признался в комментарии для украинского телеканала NEWS-ONE, что это была спланированная пиар-акция, провокация: "Я выступал в роли "наживки", сегодня был апогей спецоперации, которая длилась несколько месяцев. Это было приурочено к 23 февраля, к очередной сакральной дате для пророссийских сил".А проводилась эта провокация в отношении Александра Кушнарева, депутата от "Оппозиционного блока" в Лиманском райсовете Одесской области, сын которого погиб от рук неонацистов в Одессе 2 мая 2014 года. "Его сын Геннадий Кушнарев был одним из участников "Антимайдана" и погиб в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Лично у него был мотив мести", — заявил Гончаренко*. В соцсетях и СМИ обсуждалось, что именно на фоне погибшего обожженного Геннадия позировал Гончаренко* в тот трагический день.В ходе спецоперации представители СБУ Украины задержали троих человек, у которых, как утверждал Гончаренко*, имелись кислота и средства для пыток, в том числе молоток.В итоге Александра Кушнарева подозревали в похищении человека и разжигании национальной и религиозной розни и отправили под стражу. 10 месяцев он просидел в СИЗО без предъявления обвинения. Там из-за переохлаждения у него начались серьезные проблемы со здоровьем, особенно с суставами и неврологией. Александра удалось обменять как военнопленного, после чего он оказался в Донецке, где и живет до сих пор.* Признан террористом и экстремистом в РФ

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биография, алексей гончаренко, партия регионов, одесса, украина, европейская солидарность