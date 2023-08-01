Военный эксперт о том, когда выдохнется наступление ВСУ и завершится спецоперация на Украине - 01.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, когда выдохнется наступление ВСУ и завершится спецоперация на Украине
Военный эксперт о том, когда выдохнется наступление ВСУ и завершится спецоперация на Украине - 01.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, когда выдохнется наступление ВСУ и завершится спецоперация на Украине
Российское командование вырабатывает тактику, при которой потери ВС РФ в любом случае будут минимальными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-08-01T05:45
2023-08-01T05:45
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СВО – это война, которой еще никогда не было никогда. В ходе спецоперации командование разрабатывает новые оперативные, тактические и стратегические подходы. Поэтому ВС РФ приходится подольше сидеть в обороне и проводить частные наступательные операции, подчеркнул Полищук.В недавнем интервью генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сказал, что наступление ВСУ продлится до конца лета. По его словам, зимой украинские войска окончательно выдохнутся, а весной конфликт на Украине вообще закончится, добавил эксперт.Мордвичев командует группировкой российских войск "Центр", которая сейчас ведёт наступление. Он прекрасно чувствует "пульс сражения", поэтому нет оснований не доверять его прогнозам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, сво, украина, всу, наступление, вс рф
Новости, СВО, Украина, ВСУ, наступление, ВС РФ

Военный эксперт о том, когда выдохнется наступление ВСУ и завершится спецоперация на Украине

05:45 01.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМирная жизнь в Мариуполе
Мирная жизнь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Российское командование вырабатывает тактику, при которой потери ВС РФ в любом случае будут минимальными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
СВО – это война, которой еще никогда не было никогда. В ходе спецоперации командование разрабатывает новые оперативные, тактические и стратегические подходы. Поэтому ВС РФ приходится подольше сидеть в обороне и проводить частные наступательные операции, подчеркнул Полищук.
"Как только противник (ВСУ. - Ред.) стягивает силы к районам нашего прорыва, мы убираем оттуда пехоту и уничтожаем его дистанционно, а потом переходим в контратаку. Об этом же говорит Украина и Запад", - уточнил историк.
В недавнем интервью генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сказал, что наступление ВСУ продлится до конца лета. По его словам, зимой украинские войска окончательно выдохнутся, а весной конфликт на Украине вообще закончится, добавил эксперт.
Мордвичев командует группировкой российских войск "Центр", которая сейчас ведёт наступление. Он прекрасно чувствует "пульс сражения", поэтому нет оснований не доверять его прогнозам, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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