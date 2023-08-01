https://ukraina.ru/20230801/1048381802.html

Военный эксперт о том, когда выдохнется наступление ВСУ и завершится спецоперация на Украине

Военный эксперт о том, когда выдохнется наступление ВСУ и завершится спецоперация на Украине - 01.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, когда выдохнется наступление ВСУ и завершится спецоперация на Украине

Российское командование вырабатывает тактику, при которой потери ВС РФ в любом случае будут минимальными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-08-01T05:45

2023-08-01T05:45

2023-08-01T05:45

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СВО – это война, которой еще никогда не было никогда. В ходе спецоперации командование разрабатывает новые оперативные, тактические и стратегические подходы. Поэтому ВС РФ приходится подольше сидеть в обороне и проводить частные наступательные операции, подчеркнул Полищук.В недавнем интервью генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сказал, что наступление ВСУ продлится до конца лета. По его словам, зимой украинские войска окончательно выдохнутся, а весной конфликт на Украине вообще закончится, добавил эксперт.Мордвичев командует группировкой российских войск "Центр", которая сейчас ведёт наступление. Он прекрасно чувствует "пульс сражения", поэтому нет оснований не доверять его прогнозам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230731/1048365623.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сво, украина, всу, наступление, вс рф