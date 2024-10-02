https://ukraina.ru/20241002/1057834274.html

Востоковед об атаке Ирана по Израилю: Массированный, но сдержанный ответ

Востоковед об атаке Ирана по Израилю: Массированный, но сдержанный ответ - 02.10.2024 Украина.ру

Востоковед об атаке Ирана по Израилю: Массированный, но сдержанный ответ

Затянувшийся ответ Тегерана на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании имел ограниченный характер, несмотря на количество выпущенных ракет. Он не означает, что Иран и далее будет атаковать Израиль, а вот Тель-Авив, напротив, точно намерен мстить

2024-10-02T12:52

2024-10-02T12:52

2024-10-02T13:21

эксклюзив

иран

израиль

тегеран

биньямин нетаньяху

джейк салливан

хамас

хезболла

ближний восток

война

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН Ирина Фёдорова. В ночь на среду Иран атаковал Израиль 200 ракетами (по некоторым источникам - до 500 ракет), которые смогли пробить систему противовоздушной обороны "Железный купол". В стране, в том числе в Тель-Авиве, весь вечер ревели сирены воздушной тревоги. В Тегеране заявили, что приказ открыть огонь отдал верховный лидер Ирана аятолла Али Хомейни в ответ на убийство израильтянами лидера ХАМАС, замглавы элитного иранского Корпуса стражей, а на прошлой неделе — и руководителя ливанского движения "Хезболла" Хасана Насраллы. На вопрос, почему Иран так долго тянул с ответом Израилю, с учетом того, что глава политбюро ХАМАСа Хания был убит в своей резиденции чуть более двух месяцев назад, Фёдорова указала на тяжелое положение Тегерана, обоснованное тем, что решения принимают как консервативные силы, так и чиновники, ориентированные на снижение эскалации и взаимодействие с Западом. "Атака иранскими ракетами на Израиль - это ответ не только на убийство Исмаила Хании, но в первую очередь убийство Хасана Насраллы. Очевидно, что у Ирана сегодня очень сложное положение: с одной стороны, если бы он пропустил эти события без ответа, то консервативные силы и иранский народ выразили бы свое недовольство, так как было нанесено оскорбление на международном уровне. С другой стороны, Иран не заинтересован в широкомасштабной войне, и нынешнее правительство делает все для того, чтобы смягчить ситуацию, наладить отношения со странами Запада, в первую очередь с США. Между сторонами ведутся непрямые переговоры", - отметила востоковед. По ее словам, при всей массированности иранской атаки, в этот раз Тегеран использовал баллистические ракеты, - обстрел носил достаточно ограниченный характер, так как целями были, по сообщениям иранской стороны, исключительно военные объекты. Ни о каких ковровых бомбардировках речи не идет, и в отличие от Израиля, у Ирана не было желания нанести ущерб мирному населению страны, подчеркнула эксперт. В результате атаки погиб один человек - палестинец, рабочий из Газы.Комментируя теракт в Тель-Авиве, который произошел как раз перед обстрелом Израиля, Федорова отказалась подтвердить, что эти события - звенья одной цепи. Напомним, вечером, 1 октября, полиция Израиля сообщила, что теракт со стрельбой на юге Тель-Авива унес жизни семи человек, а еще девять получили ранения. "Достоверно неизвестно, кто совершил эту атаку, но, на мой взгляд, это был палестинец или человек, который посчитал необходимым отомстить за гибель палестинцев, за убийства жителей сектора Газа. Скорее всего, это был сторонник Хезболлы или ХАМАС. Я думаю, что террористические угрозы в районе всего Ближнего и Среднего Востока очень-очень велики и недаром перекрывается небо над территорией стран, жители которых еще недавно видели в небе самолеты [Ирак, Оъединенные Арабские Эмираты - Ред.]. Напомню, что в Иране тоже совсем недавно произошел террористический акт", - указала собеседник. Речь идет о взрыве в одной из средних школ города Бент на юго-востоке Ирана после церемонии чествования местных учителей. В результате теракта погибли четыре человека, в том числе командир Корпуса стражей исламской революции района Никшехр и председатель городского совета. Ранены еще двое - это местные чиновники и офицеры безопасности. На фоне заявления советника президента США Джо Байдена Джейка Салливана о том, что ракетная атака Ирана на Израиль повлечет за собой "серьезные последствия", Федорова оценила риски эскалации обстановки в регионе. В среду израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран совершил "большую ошибку" и "заплатит за это". Он также призвал "силы света в мире" к объединению против Ирана и назвал противостояние между двумя государствами выбором "между тиранией и свободой, между благословением и проклятием". "Шансы эскалации военного конфликта в этом регионе велики и агрессивные призывы раздаются со всех сторон. Например, в СМИ не так давно публиковался призыв одного из израильских чиновников к убийству верховного лидера Ирана Али Хомейни.Указывалось, что он станет следующим после Хасана Насраллы. Это, конечно, не заявление Нетаньяху. Но то, что премьер объявил о жестком ответе Ирану и в том, что мы этот ответ увидим, я уверена", - добавила эксперт. Военная эскалация на Ближнем Востоке говорит о начале "Третьей ливанской войны", утверждают в сети. Иные пишут о прелюдии к Третьей мировой. И пока политики меряются количеством и мощностью оружия, страдают как раз мирные жители всех сторон конфликта (или, если угодно, конфликтов). Развивающийся сценарий ближневосточной воронки ничего доброго для них не сулит.Подробнее по теме - в материале Татьяна Стоянович "Ближний Восток еще не прошел точку невозврата. Что ждёт Израиль в Южном Ливане?" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241001/1057811159.html

https://ukraina.ru/20240929/1057755437.html

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Анастасия Градинарова

эксклюзив, иран, израиль, тегеран , биньямин нетаньяху, джейк салливан, хамас, хезболла, ближний восток, война, военная эскалация