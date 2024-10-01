Ближний Восток еще не прошел точку невозврата. Что ждёт Израиль в Южном Ливане?
Сгенерировано нейросетью
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 30 сентября вечером начала наземную операцию в Ливане. По сообщениям местных СМИ, израильская бронетехника пересекла границу у города Метула.
Первую с 2006 года наземную операцию в Ливане израильское командование назвало "Северные стрелы" и заявило, что основной ее целью является защита жителей общин на севере Израиля. Для этого предпринимаются "ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды" против целей "Хезболлы" на юге Ливана, отметили в ЦАХАЛ.
Наземной операции предшествовала серия постоянных обстрелов и бомбардировок ливанской территории израильскими военно-воздушными силами. В одном из них погиб лидер шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла. Массированные воздушные удары по ливанским городам продолжаются до сих пор. В ночь на 1 октября была обстреляна столица Ливана Бейрут. Под ударом оказались в том числе аэропорт и жилые кварталы. Жителей ливанской столицы предупредили, что им необходимо срочно эвакуироваться.
Власти Ливана тем временем заявили, что из-за эскалации напряженности между движением "Хезболла" и Израилем страна переживает одну из самых опасных фаз в своей истории. По словам и. о. премьер-министра Ливана Наджиба Микати, примерно миллион человек покинули свои дома из-за действий Тель-Авива, и поэтому страна срочно нуждается в помощи ООН.
Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галлантом подтвердил поддержку Вашингтона "права Израиля на самооборону против Ирана, ливанской "Хезболлы", ХАМАС, хуситов и других террористических организаций, поддерживаемых Ираном". Он согласился с необходимостью уничтожения инфраструктуры движения "Хезболла" вдоль израильско-ливанской границы, чтобы не допустить нападений на северные общины Израиля, говорится в сообщении Минобороны США, опубликованном 1 октября.
Новый генсек НАТО Марк Рютте со своей стороны заявил, что альянс пристально наблюдает за развитием событий в Ливане, но у организации там "нет особой роли". Однако руководство НАТО находится в постоянном контакте со своими партнерами в регионе и надеется, что вооруженные действия закончатся как можно скорее, добавил он.
Кремль, в свою очередь, высказал обеспокоенность из-за расширения географии боевых действий на Ближнем Востоке. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это ведет к дальнейшей дестабилизации региона и к нагнетанию напряженности, которая "чрезвычайно губительна" не только для самого Ближнего Востока, но и для "прилегающего к этому региону пространства".
Вчера, 19:30Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дноХотя немалая часть американского истеблишмента недовольна действиями Израиля, характер американо-израильских отношений не позволяет Вашингтону осудить Тель-Авив. Это очень плохо для Америки, потому что это делает Штаты соучастниками преступлений Израиля. Страны Глобального Юга это запомнят и сделают соответствующие выводы
Как бы ни старался Израиль, он не сможет уничтожить "Хезболлу", так как это не просто движение, а, по сути, воплощённая идеология сопротивления израильской оккупации Палестины в ливанской шиитской интерпретации. Так описал в интервью Украина.ру цели израильской операции на юге Ливана востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов.
"Здесь вопрос не в какой-то институционализированной организации, а в идеологической составляющей. Тоже самое касается и ХАМАС. Их невозможно уничтожить какой-то военной силой и каким-то политическим решением", - сказал эксперт.
По его словам, есть лишь одно политическое решение, которое может нейтрализовать ту идеологию, вокруг которой выстраиваются "Хезболла" и ХАМАС – признать Палестинское государство и обеспечить его всеми полагающимися правами. Это положило бы конец ближневосточному арабо-израильскому противостоянию, отметил Керимов.
"Тем не менее, Израиль примерно два месяца назад на законодательном уровне запретил самому себе вести какие-либо переговоры о возможном признании Палестинского государства. Таким образом Тель-Авив сам исключил возможность наступления мира в регионе", - рассказал Керимов.
Эксперт считает, что масштаб наземного противостояния между Израилем и "Хезболлой" в Южном Ливане зависит только от того, насколько сильным будет сопротивление шиитской организации израильскому вторжению.
"Все обоснования причин для начала операции со стороны Израиля, в которых упоминается возвращение жителей севера страны в свои дома и прекращение обстрелов со стороны "Хезболлы" - это лишь предлоги для внешней аудитории. Внутренние же мотивы у израильского правительства несколько иные, и тут их надо разделить на то, что нужно непосредственно стране, и то, что нужно непосредственно правительству в плане сохранения собственной власти", - полагает Керимов.
Израильское государство, по всей видимости, желает каким-то образом прекратить гибридное противостояние со стороны Ирана, допустил востоковед. Для того, чтобы прекратилась война на истощение по периметру израильских границ, нужно уничтожить любые возможности иранских прокси-сил, которыми в Израиле считают "Хезболлу" и ХАМАС, уточнил он.
Для того, чтобы понять мотивы самого израильского правительства, нужно вернуться на начало последнего израильско-арабского конфликта, вернее, к 7 октября 2023 года, продолжил эксперт.
"У меня почти нет никаких сомнений, что израильские власти знали о готовящемся нападении со стороны ХАМАС и сделали все возможное, чтобы это нападение получилось максимально эпичным. Почему? Когда мы увидели, что сотни людей погибли в результате агрессии со стороны ХАМАС, а сотни людей были захвачены и увезены в Газу, что хамасовцы смогли как-то попасть на израильские военные базы и в израильские населенные пункты – это была мощная психологическая картина", - сказал Керимов.
По его словам, если израильское правительство хотело получить casus belli, который оправдал бы все способы и методы ведения борьбы с ХАМАС, то именно такая картина и была ему нужна.
"Не исключено, что правительство Израиля увидело в этом то историческое окно, которое позволило бы ему разобраться с Газой и палестинцами раз и навсегда. Воспользовавшись этим, израильтяне могли бы провести масштабную зачистку сектора и добиться массового исхода палестинского народа, чтобы потом было невозможно говорить о каком-то палестинском самоуправлении в Газе. Но этого сделать не удалось, а плана "Б", как мы видим, у Тель-Авива не оказалось", - заявил Керимов.
Он добавил, что решение израильского парламента о запрете всех переговоров о признании Палестинского государства говорит о том, что такой сценарий скорее всего разрабатывался. Но при идеальном раскладе такое решение должно было приниматься в парламенте после исхода палестинского населения из Газы, отметил эксперт.
"После этого можно было бы приступить уже к вопросу полной аннексии Западного берега и Иорданской долины, о котором премьер Израиля Нетаньяху говорил несколько последних лет. По сути, это кардинальное изменение статус-кво, которое просто перешло бы в точку невозврата. Но не получилось. То, что мы сейчас наблюдаем в Ливане – это попытка нейтрализовать последствия операции в Газе и создать новую ситуацию, в контексте которой все предыдущие вопросы к правительству стали бы неактуальными", - рассказал Керимов.
По мнению эксперта, заветной мечтой израильского премьера является вмешательство Ирана в конфликт на юге Ливана. Если станет понятным, что Иран никаким образом не намерен напрямую вмешиваться в это противостояние, скорее всего театр военных действий ограничится Южным Ливаном, допустил он.
"Если каким-то образом удастся довести противостояние до столкновения с Тегераном, то тут Израиль будет делать все, для того, чтобы США начали отвечать Ирану. Его цель – заставить США разобраться с иранской ядерной программой. В этом смысле цель Тель-Авива − развалить нынешнюю иранскую государственность, а может быть и всю страну", - подытожил Турал Керимов.
Больше об этой теме в материале Ростислава Ищенко Ближневосточный кризис: перспективы