Ближний Восток еще не прошел точку невозврата. Что ждёт Израиль в Южном Ливане? - 01.10.2024 Украина.ру
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Ближний Восток еще не прошел точку невозврата. Что ждёт Израиль в Южном Ливане?
Ближний Восток еще не прошел точку невозврата. Что ждёт Израиль в Южном Ливане? - 01.10.2024 Украина.ру
Ближний Восток еще не прошел точку невозврата. Что ждёт Израиль в Южном Ливане?
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 30 сентября вечером начала наземную операцию в Ливане. По сообщениям местных СМИ, израильская бронетехника пересекла границу у города Метула.
2024-10-01T18:21
2024-10-01T18:21
эксклюзив
израиль
ливан
иран
хезболла
хамас
нато
вторжение
ближний восток
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Первую с 2006 года наземную операцию в Ливане израильское командование назвало "Северные стрелы" и заявило, что основной ее целью является защита жителей общин на севере Израиля. Для этого предпринимаются "ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды" против целей "Хезболлы" на юге Ливана, отметили в ЦАХАЛ.Наземной операции предшествовала серия постоянных обстрелов и бомбардировок ливанской территории израильскими военно-воздушными силами. В одном из них погиб лидер шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла. Массированные воздушные удары по ливанским городам продолжаются до сих пор. В ночь на 1 октября была обстреляна столица Ливана Бейрут. Под ударом оказались в том числе аэропорт и жилые кварталы. Жителей ливанской столицы предупредили, что им необходимо срочно эвакуироваться.Власти Ливана тем временем заявили, что из-за эскалации напряженности между движением "Хезболла" и Израилем страна переживает одну из самых опасных фаз в своей истории. По словам и. о. премьер-министра Ливана Наджиба Микати, примерно миллион человек покинули свои дома из-за действий Тель-Авива, и поэтому страна срочно нуждается в помощи ООН.Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галлантом подтвердил поддержку Вашингтона "права Израиля на самооборону против Ирана, ливанской "Хезболлы", ХАМАС, хуситов и других террористических организаций, поддерживаемых Ираном". Он согласился с необходимостью уничтожения инфраструктуры движения "Хезболла" вдоль израильско-ливанской границы, чтобы не допустить нападений на северные общины Израиля, говорится в сообщении Минобороны США, опубликованном 1 октября.Новый генсек НАТО Марк Рютте со своей стороны заявил, что альянс пристально наблюдает за развитием событий в Ливане, но у организации там "нет особой роли". Однако руководство НАТО находится в постоянном контакте со своими партнерами в регионе и надеется, что вооруженные действия закончатся как можно скорее, добавил он.Кремль, в свою очередь, высказал обеспокоенность из-за расширения географии боевых действий на Ближнем Востоке. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это ведет к дальнейшей дестабилизации региона и к нагнетанию напряженности, которая "чрезвычайно губительна" не только для самого Ближнего Востока, но и для "прилегающего к этому региону пространства".Как бы ни старался Израиль, он не сможет уничтожить "Хезболлу", так как это не просто движение, а, по сути, воплощённая идеология сопротивления израильской оккупации Палестины в ливанской шиитской интерпретации. Так описал в интервью Украина.ру цели израильской операции на юге Ливана востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов."Здесь вопрос не в какой-то институционализированной организации, а в идеологической составляющей. Тоже самое касается и ХАМАС. Их невозможно уничтожить какой-то военной силой и каким-то политическим решением", - сказал эксперт.По его словам, есть лишь одно политическое решение, которое может нейтрализовать ту идеологию, вокруг которой выстраиваются "Хезболла" и ХАМАС – признать Палестинское государство и обеспечить его всеми полагающимися правами. Это положило бы конец ближневосточному арабо-израильскому противостоянию, отметил Керимов."Тем не менее, Израиль примерно два месяца назад на законодательном уровне запретил самому себе вести какие-либо переговоры о возможном признании Палестинского государства. Таким образом Тель-Авив сам исключил возможность наступления мира в регионе", - рассказал Керимов.Эксперт считает, что масштаб наземного противостояния между Израилем и "Хезболлой" в Южном Ливане зависит только от того, насколько сильным будет сопротивление шиитской организации израильскому вторжению."Все обоснования причин для начала операции со стороны Израиля, в которых упоминается возвращение жителей севера страны в свои дома и прекращение обстрелов со стороны "Хезболлы" - это лишь предлоги для внешней аудитории. Внутренние же мотивы у израильского правительства несколько иные, и тут их надо разделить на то, что нужно непосредственно стране, и то, что нужно непосредственно правительству в плане сохранения собственной власти", - полагает Керимов.Израильское государство, по всей видимости, желает каким-то образом прекратить гибридное противостояние со стороны Ирана, допустил востоковед. Для того, чтобы прекратилась война на истощение по периметру израильских границ, нужно уничтожить любые возможности иранских прокси-сил, которыми в Израиле считают "Хезболлу" и ХАМАС, уточнил он.Для того, чтобы понять мотивы самого израильского правительства, нужно вернуться на начало последнего израильско-арабского конфликта, вернее, к 7 октября 2023 года, продолжил эксперт.По его словам, если израильское правительство хотело получить casus belli, который оправдал бы все способы и методы ведения борьбы с ХАМАС, то именно такая картина и была ему нужна."Не исключено, что правительство Израиля увидело в этом то историческое окно, которое позволило бы ему разобраться с Газой и палестинцами раз и навсегда. Воспользовавшись этим, израильтяне могли бы провести масштабную зачистку сектора и добиться массового исхода палестинского народа, чтобы потом было невозможно говорить о каком-то палестинском самоуправлении в Газе. Но этого сделать не удалось, а плана "Б", как мы видим, у Тель-Авива не оказалось", - заявил Керимов.Он добавил, что решение израильского парламента о запрете всех переговоров о признании Палестинского государства говорит о том, что такой сценарий скорее всего разрабатывался. Но при идеальном раскладе такое решение должно было приниматься в парламенте после исхода палестинского населения из Газы, отметил эксперт."После этого можно было бы приступить уже к вопросу полной аннексии Западного берега и Иорданской долины, о котором премьер Израиля Нетаньяху говорил несколько последних лет. По сути, это кардинальное изменение статус-кво, которое просто перешло бы в точку невозврата. Но не получилось. То, что мы сейчас наблюдаем в Ливане – это попытка нейтрализовать последствия операции в Газе и создать новую ситуацию, в контексте которой все предыдущие вопросы к правительству стали бы неактуальными", - рассказал Керимов.По мнению эксперта, заветной мечтой израильского премьера является вмешательство Ирана в конфликт на юге Ливана. Если станет понятным, что Иран никаким образом не намерен напрямую вмешиваться в это противостояние, скорее всего театр военных действий ограничится Южным Ливаном, допустил он."Если каким-то образом удастся довести противостояние до столкновения с Тегераном, то тут Израиль будет делать все, для того, чтобы США начали отвечать Ирану. Его цель – заставить США разобраться с иранской ядерной программой. В этом смысле цель Тель-Авива − развалить нынешнюю иранскую государственность, а может быть и всю страну", - подытожил Турал Керимов.Больше об этой теме в материале Ростислава Ищенко Ближневосточный кризис: перспективы
https://ukraina.ru/20240930/1057781250.html
израиль
ливан
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, израиль, ливан, иран, хезболла, хамас, нато, вторжение, ближний восток
Эксклюзив, Израиль, Ливан, Иран, Хезболла, ХАМАС, НАТО, вторжение, Ближний Восток

Ближний Восток еще не прошел точку невозврата. Что ждёт Израиль в Южном Ливане?

18:21 01.10.2024
 
Сгенерировано нейросетью
Сгенерировано нейросетью
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 30 сентября вечером начала наземную операцию в Ливане. По сообщениям местных СМИ, израильская бронетехника пересекла границу у города Метула.
Первую с 2006 года наземную операцию в Ливане израильское командование назвало "Северные стрелы" и заявило, что основной ее целью является защита жителей общин на севере Израиля. Для этого предпринимаются "ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды" против целей "Хезболлы" на юге Ливана, отметили в ЦАХАЛ.
Наземной операции предшествовала серия постоянных обстрелов и бомбардировок ливанской территории израильскими военно-воздушными силами. В одном из них погиб лидер шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла. Массированные воздушные удары по ливанским городам продолжаются до сих пор. В ночь на 1 октября была обстреляна столица Ливана Бейрут. Под ударом оказались в том числе аэропорт и жилые кварталы. Жителей ливанской столицы предупредили, что им необходимо срочно эвакуироваться.
Власти Ливана тем временем заявили, что из-за эскалации напряженности между движением "Хезболла" и Израилем страна переживает одну из самых опасных фаз в своей истории. По словам и. о. премьер-министра Ливана Наджиба Микати, примерно миллион человек покинули свои дома из-за действий Тель-Авива, и поэтому страна срочно нуждается в помощи ООН.
Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галлантом подтвердил поддержку Вашингтона "права Израиля на самооборону против Ирана, ливанской "Хезболлы", ХАМАС, хуситов и других террористических организаций, поддерживаемых Ираном". Он согласился с необходимостью уничтожения инфраструктуры движения "Хезболла" вдоль израильско-ливанской границы, чтобы не допустить нападений на северные общины Израиля, говорится в сообщении Минобороны США, опубликованном 1 октября.
Новый генсек НАТО Марк Рютте со своей стороны заявил, что альянс пристально наблюдает за развитием событий в Ливане, но у организации там "нет особой роли". Однако руководство НАТО находится в постоянном контакте со своими партнерами в регионе и надеется, что вооруженные действия закончатся как можно скорее, добавил он.
Кремль, в свою очередь, высказал обеспокоенность из-за расширения географии боевых действий на Ближнем Востоке. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это ведет к дальнейшей дестабилизации региона и к нагнетанию напряженности, которая "чрезвычайно губительна" не только для самого Ближнего Востока, но и для "прилегающего к этому региону пространства".
Артём Кирпичёнок интервью - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Вчера, 19:30
Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дноХотя немалая часть американского истеблишмента недовольна действиями Израиля, характер американо-израильских отношений не позволяет Вашингтону осудить Тель-Авив. Это очень плохо для Америки, потому что это делает Штаты соучастниками преступлений Израиля. Страны Глобального Юга это запомнят и сделают соответствующие выводы
Как бы ни старался Израиль, он не сможет уничтожить "Хезболлу", так как это не просто движение, а, по сути, воплощённая идеология сопротивления израильской оккупации Палестины в ливанской шиитской интерпретации. Так описал в интервью Украина.ру цели израильской операции на юге Ливана востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов.
"Здесь вопрос не в какой-то институционализированной организации, а в идеологической составляющей. Тоже самое касается и ХАМАС. Их невозможно уничтожить какой-то военной силой и каким-то политическим решением", - сказал эксперт.
По его словам, есть лишь одно политическое решение, которое может нейтрализовать ту идеологию, вокруг которой выстраиваются "Хезболла" и ХАМАС – признать Палестинское государство и обеспечить его всеми полагающимися правами. Это положило бы конец ближневосточному арабо-израильскому противостоянию, отметил Керимов.
"Тем не менее, Израиль примерно два месяца назад на законодательном уровне запретил самому себе вести какие-либо переговоры о возможном признании Палестинского государства. Таким образом Тель-Авив сам исключил возможность наступления мира в регионе", - рассказал Керимов.
Эксперт считает, что масштаб наземного противостояния между Израилем и "Хезболлой" в Южном Ливане зависит только от того, насколько сильным будет сопротивление шиитской организации израильскому вторжению.
"Все обоснования причин для начала операции со стороны Израиля, в которых упоминается возвращение жителей севера страны в свои дома и прекращение обстрелов со стороны "Хезболлы" - это лишь предлоги для внешней аудитории. Внутренние же мотивы у израильского правительства несколько иные, и тут их надо разделить на то, что нужно непосредственно стране, и то, что нужно непосредственно правительству в плане сохранения собственной власти", - полагает Керимов.
Израильское государство, по всей видимости, желает каким-то образом прекратить гибридное противостояние со стороны Ирана, допустил востоковед. Для того, чтобы прекратилась война на истощение по периметру израильских границ, нужно уничтожить любые возможности иранских прокси-сил, которыми в Израиле считают "Хезболлу" и ХАМАС, уточнил он.
Для того, чтобы понять мотивы самого израильского правительства, нужно вернуться на начало последнего израильско-арабского конфликта, вернее, к 7 октября 2023 года, продолжил эксперт.
"У меня почти нет никаких сомнений, что израильские власти знали о готовящемся нападении со стороны ХАМАС и сделали все возможное, чтобы это нападение получилось максимально эпичным. Почему? Когда мы увидели, что сотни людей погибли в результате агрессии со стороны ХАМАС, а сотни людей были захвачены и увезены в Газу, что хамасовцы смогли как-то попасть на израильские военные базы и в израильские населенные пункты – это была мощная психологическая картина", - сказал Керимов.
По его словам, если израильское правительство хотело получить casus belli, который оправдал бы все способы и методы ведения борьбы с ХАМАС, то именно такая картина и была ему нужна.
"Не исключено, что правительство Израиля увидело в этом то историческое окно, которое позволило бы ему разобраться с Газой и палестинцами раз и навсегда. Воспользовавшись этим, израильтяне могли бы провести масштабную зачистку сектора и добиться массового исхода палестинского народа, чтобы потом было невозможно говорить о каком-то палестинском самоуправлении в Газе. Но этого сделать не удалось, а плана "Б", как мы видим, у Тель-Авива не оказалось", - заявил Керимов.
Он добавил, что решение израильского парламента о запрете всех переговоров о признании Палестинского государства говорит о том, что такой сценарий скорее всего разрабатывался. Но при идеальном раскладе такое решение должно было приниматься в парламенте после исхода палестинского населения из Газы, отметил эксперт.
"После этого можно было бы приступить уже к вопросу полной аннексии Западного берега и Иорданской долины, о котором премьер Израиля Нетаньяху говорил несколько последних лет. По сути, это кардинальное изменение статус-кво, которое просто перешло бы в точку невозврата. Но не получилось. То, что мы сейчас наблюдаем в Ливане – это попытка нейтрализовать последствия операции в Газе и создать новую ситуацию, в контексте которой все предыдущие вопросы к правительству стали бы неактуальными", - рассказал Керимов.
По мнению эксперта, заветной мечтой израильского премьера является вмешательство Ирана в конфликт на юге Ливана. Если станет понятным, что Иран никаким образом не намерен напрямую вмешиваться в это противостояние, скорее всего театр военных действий ограничится Южным Ливаном, допустил он.
"Если каким-то образом удастся довести противостояние до столкновения с Тегераном, то тут Израиль будет делать все, для того, чтобы США начали отвечать Ирану. Его цель – заставить США разобраться с иранской ядерной программой. В этом смысле цель Тель-Авива − развалить нынешнюю иранскую государственность, а может быть и всю страну", - подытожил Турал Керимов.
Больше об этой теме в материале Ростислава Ищенко Ближневосточный кризис: перспективы
 
ЭксклюзивИзраильЛиванИранХезболлаХАМАСНАТОвторжениеБлижний Восток
 
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18:21Ближний Восток еще не прошел точку невозврата. Что ждёт Израиль в Южном Ливане?
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