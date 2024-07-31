https://ukraina.ru/20240731/1056587724.html

Убийство Исмаила Хании. Портрет палестинца в интерьере эпохи

Убийство Исмаила Хании. Портрет палестинца в интерьере эпохи - 31.07.2024 Украина.ру

Убийство Исмаила Хании. Портрет палестинца в интерьере эпохи

Израильская ракета убила главу политического бюро движения "Хамас" Исмаилу Ханию. Такое событие было способно само по себе взорвать мировые новости, но, вдобавок ко всему, оно произошло в Тегеране, куда Хания приехал на состоявшуюся накануне убийства инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

2024-07-31T13:36

2024-07-31T13:36

2024-07-31T14:54

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газа

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биньямин нетаньяху

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Более того, Израиль открыто взял на себя ответственность за эту атаку.Министр культурного наследия Израиля Амихай Элиягу стал первым высокопоставленным чиновником из окружения Биньямина Нетаньяху, заявивший, что такие убийства – "правильный способ очистить мир от этой грязи". (На его высококультурное мнение, которое как-то не вполне сочетается с политкорректной риторикой двадцать первого века, официально ссылается израильское издание The Times of Israel).У российской стороны, разумеется, совершенно другая, ответственная позиция, и российские аналитики предвидят, что регион ожидает период усиленной эскалации."Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности", – сказал в своем комментарии заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов, особо отметив что случившееся явно усилит общую напряжённость на Ближнем Востоке.В том же духе высказался и ряд влиятельных региональных стран.Например, министерство иностранных дел Турции, которое заявило: "Мы осуждаем убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате подлого покушения в Тегеране. Мы выражаем соболезнования палестинскому народу, который принес в жертву сотни тысяч мучеников, подобных Хании, чтобы мирно жить на своей родине под крышей собственного государства. Это еще раз продемонстрировало, что правительство Нетаньяху не намерено добиваться мира".Действительно, теперь на переговорном процессе между палестинцами и израильтянами можно окончательно поставить большой крест. А судя по американскому визиту Нетаньяху, который накануне атаки встречался и с Камалой Харрис, и с Джозефом Байденом, Вашингтон такая ситуация вполне устраивает. Палестину ждет продолжение долгой войны, которая вообще не должна была начинаться.Об этом свидетельствует судьба самого Исмаила Хании. Он появился на свет 29 января 1963 года в лагере палестинских беженцев аль-Шати, на территории секторе Газа, куда израильские поселенцы изгоняли жителей сопредельных арабских деревень.Сегодня израильские авторы вполне открыто пишут о том, что их пращуры грабили арабские поселения – потому что улики – старые фотографии с "затрофеенным" имуществом палестинцев, оказались на удивление живучими.Вероятно, маленький Исмаил хотел бы освоить какую-то мирную профессию, но его детство проходило в пустыне, в стычках с израильскими военными патрулями (в то время израильская армия официально оккупировала территорию Газы).Хания в 1987 году окончил Исламский университет Газы по специальности "литература". Никаких других, светских, высших учебных заведений, на оккупированном клочке пустыни, конечно, не было, так что у палестинского подростка однозначно не было особого выбора.Уже в юности его несколько лет держали в тюрьме, а потом выслали из страны без средств к существованию. После возвращения Исмаил Хания работал секретарем основателя движения ХАМАС шейха Ясина, и в сентябре 2003 года его ранило в результате израильского авиаудара.Тем нее менее, через три года, когда представители ХАМАС выиграли выборы в секторе Газа, а Исмаил Хания стал в этом круге земного ада одним из самых влиятельных людей, они попытались как-то договориться с Тель-Авивом – хотя пропаганда противоборствующих сторон всегда заявляла о непримиримости собственных позиций.Требование признания независимости Палестины всегда было для израильской власти полностью неприемлемым. Израильские войска вышли из сектора, но он оказался в полной блокаде, прорывать которую приходилось в прямом смысле этого слова – арабы прорыли целые подземные автотрассы, чтобы ввозить их Египта в Рафах самое необходимое – от продовольствия до обычной питьевой воды.Наладить нормальную жизнь в таких условиях было нельзя, и Хания, скорее всего, понял это одним из первых. Через несколько лет он постепенно начал передавать реальную власть новому, более молодому и напористому поколению хамасовцев, а сам решил проживать в Катаре.В 2018 году американский государственный департамент признал Исмаила террористом, а недавно на него запросил ордер карманный проамериканский прокурор Международного уголовного суда.Однако это не сильно мешало Хании наведываться к своим знакомым – например, к Реджепу Тайипу Эрдогану. А в сентябре 2022 года Исмаил Хания во главе делегации движения ХАМАС встретился в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.Израильская пропаганда часто изображала Ханию в образе миллиардера, который обогащается за счет массовых пожертвований палестинцам. Но 10 апреля 2024 года три сына и три внука Исмаила Хании погибли в секторе Газа, где они жили в самом обычном лагере беженцев, который не был оборудован даже самыми примитивными средствами ПВО.На его обитателей – женщин, детей, больных – сбросили американскую бомбу, и тогда это даже на какое-то время шокировало прессу на Капиталийском холме.Как писали арабские СМИ, сам Хания практически перестал интересоваться после этого чем-то связанным с политикой, а фактическое руководство организацией он точно не осуществлял, выполняя функции свадебного генерала.Но его все равно убили – причем, в Иране, после инаугурации президента Масуда Пезешкиана, который, как известно, военного обострения не хотел – вероятно, рассчитывая открыть очередной этап в бесконечных переговорах с Западом.Кроме того, израильская авиация нанесла удар по Бейруту, выбрав в качестве цели начальника штаба местного движения Хезболлы Фуада Шукри – однако местные медиа пишут, что ему удалось уцелеть.Зачем это было делать Нетаньяху? Конечно, в краткосрочном пиаре убийство отставного хамасовца поднимет очки израильского премьера. Но зато оно грозит ответными ударами со стороны иранских и проиранских сил, которые способны стать тяжелым испытанием для всей мировой экономики.Причем, судя по новостям, за Ханию обещают мстить как проиранские шиииты, так и суннитский ХАМАС. МИД Ирана уже заявил по этому поводу, что убийство Хании "укрепит глубокую и нерушимую связь между Тегераном и палестинским сопротивлением".Самая плохая из версий указывает на то, что Ближнему Востоку может угрожать очередная большая война по всем основным направлениям. А Нетаньяху якобы заверил Харрис и весь вашингтонский истеблишмент что ему по силам замирить регион самому, без вмешательства американцев.Как все сложится на деле, что думают по этому поводу в Саудовской Аравии, Египте, Иордании или Эмиратах – это большой вопрос, в котором не просто разобраться умным экспертам. Тем более, на фоне очень скромных успехов израильтян в самой Газе.Но цель израильского премьера, возможно, другая – он просто хочет затянуть войну, что позволит ему и дальше контролировать власть.

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Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

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Игорь Сердюков

эксклюзив, газа, тегеран , иран, биньямин нетаньяху, камала харрис, рашид исмаилов, мид, хезболла