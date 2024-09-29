https://ukraina.ru/20240929/1057756408.html

Массированная атака беспилотников. Главное на Украине на утро 29 сентября

Массированная атака беспилотников. Главное на Украине на утро 29 сентября - 29.09.2024 Украина.ру

Массированная атака беспилотников. Главное на Украине на утро 29 сентября

В небе над Россией были сбиты 125 беспилотников, в результате атаке возник пожар в Воронеже

2024-09-29T09:33

2024-09-29T09:33

2024-09-29T09:34

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Утром, в 07:22 в своём телеграм-канале Минобороны России сообщило об отражённой атаке украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 125 украинских БПЛА самолётного типа. 67 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 17 – над территорией Белгородской, 17 - над территорией Воронежской области, 18 – над территорией Ростовской области, по одному над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края, 3 БПЛА над акваторией Азовского моря", - указывалось в публикации.К тому времени губернаторы ряда регионов России уже сообщили об отражённой атаке и её последствиях."Сегодня ночью, 29 сентября, на территории Волгоградской области силами ПВО Министерства обороны России были перехвачены и нейтрализованы БПЛА. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет. Возгорания сухой травы, вызванные паданием обломков, оперативно потушены пожарными подразделениями", - отметил, в частности, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 03:35 у себя в телеграм-канале сообщил об атаке беспилотников."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Сбитие беспилотников продолжается. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - указывал он.Спустя без одной минуты час он рассказал о последствиях отражения атаки украинских дронов."Несколько подавленных и сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже и пригородах. По предварительным данным, пострадавших нет. На Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Оно уже локализовано. Также зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города. Оперативные службы находятся на месте. Ещё несколько сбитых БПЛА горят на земле на окраинах города и за его пределами: по предварительным данным, повреждена крыша одного дома", - писал Гусев.Телеграм-канал Baza опубликовал фото и видео из Воронежа."Момент пролета беспилотника над многоэтажками в Воронеже. Местные жители сообщают, что слышали более десяти взрывов", - подписал канал одно из видео.Также канал опубликовал фото из пострадавших квартир.Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 01:40 в своём телеграм-канале рассказал об атаке беспилотников."В Азовском районе силами ПВО уничтожено 4 БПЛА. После падения обломков одного из них загорелась сухая трава. Выехавшие на место ландшафтного пожара спасательные подразделения оперативно потушили возгорание. Пострадавших и разрушений на земле, по предварительным данным, нет", - отмечал он.Позднее Голубев уточнил, что массированную атаку БПЛА подразделения ПВО отражали на севере области.В 06:11 губернатор Ростовской области рассказал подробности об атаке."Минувшей ночью подразделения ПВО успешно отразили воздушную атаку врага. В небе над Ростовской областью было уничтожено 18 БПЛА, в т.ч. пять - в юго-западной части региона и 13 - в Миллеровском районе. По оперативной информации пострадавших и разрушений на земле нет", - отметил он.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в 00:55 рассказал о последствиях украинской атаки."Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки беспилотниками по гражданским объектам Краснодарского края. В селе Шабельское Щербиновского района подавленный силами РЭБ беспилотник при падении врезался в дерево и взорвался — от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль. Пострадавших в результате происшествия, к счастью, нет", - отметил он.Губернатор указал, что семье, проживающей в доме, помогли на время переехать к родственникам."Поручил исполняющему обязанности главы муниципалитета Сергею Дормидонтову помочь с восстановлением пострадавшего имущества", - отметил Кондратьев.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв у себя в телеграм-канале привёл сводку ночной атаки, рассказав новые подробности и опубликовав ряд видео."67 БПЛА сбито над территорией Волгоградской обл. Сколько не сбито, непонятно, но в поселке Котлубань дроны атаковали крупный склад боеприпасов. Начался пожар (видео 1). Официальных сообщений от властей региона по этому поводу не было. 17 дронов сбиты над территорией Белгородской области. В селе Красный Октябрь FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. Один человек погиб, есть раненые. 17 дронов были над Воронежской обл. Несколько подавленных и сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже и пригородах (видео и фото 2-5). Обломки сбитого беспилотника попали в жилой комплекс. Предварительно, пострадавших нет. 18 дронов сбиты над Ростовской обл: пять – в юго-западной части региона и 13 – в Миллеровском районе (на 6 видео эмоции жителей Миллеровского района во время атаки БПЛА). После уничтожения дрона ВСУ загорелась сухая трава, её уже потушили сотрудники МЧС. 1 БПЛА в Краснодарском крае, в селе Шабельское врезался в дерево. Взрывной волной выбило окна и двери у жилого дома. Обломками поврежден автомобиль. Обошлось без пострадавших. Кроме этого, серия взрывов прогремела в Ейске. Сработала система ПВО, но ряд Telegram-каналов утверждают, что ВСУ ударили по военному аэродрому ВМФ РФ (видео 7). По одному БПЛА сбиты над территориями Брянской и Курской обл и 3 над акваторией Азовского моря. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Дважды за ночь срабатывала ПВО в Севастополе, поражая цели в акватории Чёрного моря", - писал Царёв.Примечательно, что накануне украинские СМИ сообщили о готовящейся массированной атаке беспилотников."Наш источник сообщает, что Зеленский готовит массированный удар по России с помощью БПЛА камикадзе. Хочет побить рекорд. Одновременно запустить более двухсот беспилотников камикадзе, которые полетят вглубь России. Сейчас офисные пытаются накопить аппараты. Сложность в том, что россияне стали чаще "узнавать" места хранения БПЛА ВСУ. Это вечно срывает офисным планы. Уже дважды переносили дату массированной атаки", - отмечал 28 сентября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Примечательно, что согласно анонсированным ранее изменениям в ядерную доктрину России основанием для применения РФ ядерного оружия может стать массированный старт в сторону Росси не только стратегических и тактических самолётов и крылатых ракет, но и беспилотников.О ядерном ответе России на агрессию Украины и США и роли Зеленского в битве Трампа и Харрис — в интервью политического обозревателя Дмитрия Бавырина изданию Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240928/1057753946.html

https://ukraina.ru/20240928/1057750000.html

https://ukraina.ru/20240928/1057745827.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, воронеж, вооруженные силы украины, беспилотники, дроны, бпла