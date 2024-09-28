О ядерном ответе России на агрессию Украины и США и роли Зеленского в битве Трампа и Харрис – Бавырин - 28.09.2024 Украина.ру
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О ядерном ответе России на агрессию Украины и США и роли Зеленского в битве Трампа и Харрис – Бавырин
О ядерном ответе России на агрессию Украины и США и роли Зеленского в битве Трампа и Харрис – Бавырин - 28.09.2024 Украина.ру
О ядерном ответе России на агрессию Украины и США и роли Зеленского в битве Трампа и Харрис – Бавырин
Политический обозреватель Дмитрий Бавырин в эфире Украина.ру объяснил изменение ядерной доктрины России, предположил, кто будет более удобным для России президентом США и раскрыл истинную подоплёку визита Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании
2024-09-28T17:51
2024-09-28T17:51
видео
россия
владимир зеленский
дональд трамп
камала харрис
сша
выборы
ядерная война
ядерное оружие
франция
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00:23 – Изменение ядерной доктрины России: как это повлияет на противника? 12:08 – Почему Россия резко отреагировала на возможные удары дальнобойными западными ракетами по своей территории? 15:27 – Кто более адекватен: власти Соединённых Штатов или руководство их вассалов - Франции и Британии? 18:23 – О визите Зеленского на военный завод в Пенсильвании; 23:08 – что будет с Зеленским в случае победы Трампа и как на Украину смотрит Камала Харрис? 27:00 – Кто лучше для России – Трамп или Харрис?
россия
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видео, россия, владимир зеленский, дональд трамп, камала харрис, сша, выборы, ядерная война, ядерное оружие, франция, британия, удары, ракеты, ракетный удар, война, джон кирби, цру, storm shadow , свр, конфликт, ссср, президент сша, джей ди вэнс, третья мировая война, нато, видео
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О ядерном ответе России на агрессию Украины и США и роли Зеленского в битве Трампа и Харрис – Бавырин

17:51 28.09.2024
 
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Политический обозреватель Дмитрий Бавырин в эфире Украина.ру объяснил изменение ядерной доктрины России, предположил, кто будет более удобным для России президентом США и раскрыл истинную подоплёку визита Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании
00:23 – Изменение ядерной доктрины России: как это повлияет на противника?
12:08 – Почему Россия резко отреагировала на возможные удары дальнобойными западными ракетами по своей территории?
15:27 – Кто более адекватен: власти Соединённых Штатов или руководство их вассалов - Франции и Британии?
18:23 – О визите Зеленского на военный завод в Пенсильвании;
23:08 – что будет с Зеленским в случае победы Трампа и как на Украину смотрит Камала Харрис?
27:00 – Кто лучше для России – Трамп или Харрис?
 
ВидеоРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампКамала ХаррисСШАвыборыядерная войнаЯдерное оружиеФранцияБританияударыракетыракетный ударвойнаДжон КирбиЦРУStorm ShadowСВРконфликтСССРпрезидент СШАДжей Ди Вэнстретья мировая войнаНАТО
 
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