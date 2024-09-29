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Профессор МГУ рассказал, что делать России в век ограниченных войн

Профессор МГУ рассказал, что делать России в век ограниченных войн - 29.09.2024 Украина.ру

Профессор МГУ рассказал, что делать России в век ограниченных войн

Эскалация конфликта Запада с Россией грозит ядерной войной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко

2024-09-29T05:20

2024-09-29T05:20

2024-09-29T05:20

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По мнению учёного, сейчас следует "готовиться к тому, что мы вступили в век ограниченных войн". Первым делом следует принять новую реальность - долгий мир между великими державами закончился, как в своё время закончился "посленаполеоновский" долгий мир.Он также добавил, что важно повышать боеспособность обычных вооруженных сил. России следует готовиться к конфликтам средней и высокой интенсивности."И самое неприятное: общество нужно приучить к тому, что войн без потерь не бывает, - сказал Фененко. - Повторюсь, мира, который был раньше, не будет никогда. Точка невозврата пройдена".По мнению профессора, Запад хочет навязать России "заморозку конфликта по линии фронта, оставив в качестве "подарка" нейтральный статус Украины". Однако такой сценарий не в интересах России."В этом случае мы получаем реваншистское государство, настроенное на новую войну и мобилизацию населения, которое будут вооружать всеми силами. А поскольку мы не смогли до конца освободить ни одну область, то Запад преподаст это как наше поражение", - пояснил профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова.Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол читайте на сайте Украина.ру

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