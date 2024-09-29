https://ukraina.ru/20240929/1057713344.html
Профессор МГУ рассказал, что делать России в век ограниченных войн
Профессор МГУ рассказал, что делать России в век ограниченных войн - 29.09.2024 Украина.ру
Профессор МГУ рассказал, что делать России в век ограниченных войн
Эскалация конфликта Запада с Россией грозит ядерной войной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко
2024-09-29T05:20
2024-09-29T05:20
2024-09-29T05:20
новости
россия
запад
всу
геополитика
армия
война
третья мировая война
сво
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042576280_0:219:3069:1945_1920x0_80_0_0_9bfacc9fcf39aff3ef38b87b4f9037ee.jpg
По мнению учёного, сейчас следует "готовиться к тому, что мы вступили в век ограниченных войн". Первым делом следует принять новую реальность - долгий мир между великими державами закончился, как в своё время закончился "посленаполеоновский" долгий мир.Он также добавил, что важно повышать боеспособность обычных вооруженных сил. России следует готовиться к конфликтам средней и высокой интенсивности."И самое неприятное: общество нужно приучить к тому, что войн без потерь не бывает, - сказал Фененко. - Повторюсь, мира, который был раньше, не будет никогда. Точка невозврата пройдена".По мнению профессора, Запад хочет навязать России "заморозку конфликта по линии фронта, оставив в качестве "подарка" нейтральный статус Украины". Однако такой сценарий не в интересах России."В этом случае мы получаем реваншистское государство, настроенное на новую войну и мобилизацию населения, которое будут вооружать всеми силами. А поскольку мы не смогли до конца освободить ни одну область, то Запад преподаст это как наше поражение", - пояснил профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова.Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол читайте на сайте Украина.ру
россия
запад
армия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042576280_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_ac211541649682329c1483dd493e537d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, всу, геополитика, армия, война, третья мировая война, сво, украина, новые регионы
Новости, Россия, Запад, ВСУ, геополитика, Армия, война, третья мировая война, СВО, Украина, Новые регионы
Профессор МГУ рассказал, что делать России в век ограниченных войн
Эскалация конфликта Запада с Россией грозит ядерной войной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко
По мнению учёного, сейчас следует "готовиться к тому, что мы вступили в век ограниченных войн". Первым делом следует принять новую реальность - долгий мир между великими державами закончился, как в своё время закончился "посленаполеоновский" долгий мир.
"Необходимо забыть идеи, что якобы между ядерными державами не может быть войн и что ядерное оружие сдержит нас от большой войны. Лучше вспомнить, что химическое оружие не предотвратило Вторую мировую войну", - продолжил профессор.
Он также добавил, что важно повышать боеспособность обычных вооруженных сил. России следует готовиться к конфликтам средней и высокой интенсивности.
"И самое неприятное: общество нужно приучить к тому, что войн без потерь не бывает, - сказал Фененко. - Повторюсь, мира, который был раньше, не будет никогда. Точка невозврата пройдена".
По мнению профессора, Запад хочет навязать России "заморозку конфликта по линии фронта, оставив в качестве "подарка" нейтральный статус Украины". Однако такой сценарий не в интересах России.
"В этом случае мы получаем реваншистское государство, настроенное на новую войну и мобилизацию населения, которое будут вооружать всеми силами. А поскольку мы не смогли до конца освободить ни одну область, то Запад преподаст это как наше поражение", - пояснил профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова.