Байден и Харрис не разрешили Зеленскому атаковать российский тыл - The Times - 27.09.2024 Украина.ру
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Байден и Харрис не разрешили Зеленскому атаковать российский тыл - The Times
Байден и Харрис не разрешили Зеленскому атаковать российский тыл - The Times - 27.09.2024 Украина.ру
Байден и Харрис не разрешили Зеленскому атаковать российский тыл - The Times
Личное присутствие Владимира Зеленского в Соединенных Штатах не повлияло на решение Вашингтона относительно ударов вглубь России западными вооружениями. Об этом сообщает газета The Times
2024-09-27T13:43
2024-09-27T13:43
новости
вашингтон
сша
россия
владимир зеленский
камала харрис
джо байден
the times
сво
спецоперация
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Уточняется, что утративший легитимность во время встречи с президентом США Джо Байденом и вице-президентом США Камалой Харрис лично просил снять ограничения на удары британскими ракетами Storm Shadow и американскими ATACMS по РФ, однако "ни о каких изменениях в подходе Вашингтона к применению дальнобойных ракет не было объявлено". Взамен кандидат на должность главы Белого дома от Демократической партии Харрис, стоя рядом с Зеленским, начала говорить про своего политического соперника на предстоящих выборах республиканца Дональда Трампа, с которым у Зеленского в последнее время напряженные отношения. Ранее The Times со ссылкой на источники уже сообщало, что Байден вряд ли официально объявит о разрешении Украине бить западными дальнобойными ракетами вглубь российской территории по итогам встречи с Зеленским 26 сентября в Вашингтоне. Как говорил анонимный собеседник СМИ, "ключевая проблема состоит в том, что мы не знаем, где в действительности проходят красные линии". Сейчас украинские войска активно используют западную военную технику на российской приграничной территории.Подробнее по теме - в статье Евгении Кондаковой "Фиаско вместо триумфа: визит Зеленского в США провалился, а в Киеве его ждут разъярённые депутаты Рады" на сайте Украина.ру.
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новости, вашингтон, сша, россия, владимир зеленский, камала харрис, джо байден, the times, сво, спецоперация, всу, военная помощь
Новости, Вашингтон, США, Россия, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Джо Байден, The Times, СВО, Спецоперация, ВСУ, военная помощь

Байден и Харрис не разрешили Зеленскому атаковать российский тыл - The Times

13:43 27.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Личное присутствие Владимира Зеленского в Соединенных Штатах не повлияло на решение Вашингтона относительно ударов вглубь России западными вооружениями. Об этом сообщает газета The Times
"Зеленский вернется на Украину из Вашингтона, не получив разрешения на использование западных ракет большой дальности для нанесения ударов вглубь России", - сказано в публикации.
Уточняется, что утративший легитимность во время встречи с президентом США Джо Байденом и вице-президентом США Камалой Харрис лично просил снять ограничения на удары британскими ракетами Storm Shadow и американскими ATACMS по РФ, однако "ни о каких изменениях в подходе Вашингтона к применению дальнобойных ракет не было объявлено".
Взамен кандидат на должность главы Белого дома от Демократической партии Харрис, стоя рядом с Зеленским, начала говорить про своего политического соперника на предстоящих выборах республиканца Дональда Трампа, с которым у Зеленского в последнее время напряженные отношения.
Ранее The Times со ссылкой на источники уже сообщало, что Байден вряд ли официально объявит о разрешении Украине бить западными дальнобойными ракетами вглубь российской территории по итогам встречи с Зеленским 26 сентября в Вашингтоне. Как говорил анонимный собеседник СМИ, "ключевая проблема состоит в том, что мы не знаем, где в действительности проходят красные линии".
Сейчас украинские войска активно используют западную военную технику на российской приграничной территории.
Подробнее по теме - в статье Евгении Кондаковой "Фиаско вместо триумфа: визит Зеленского в США провалился, а в Киеве его ждут разъярённые депутаты Рады" на сайте Украина.ру.
 
НовостиВашингтонСШАРоссияВладимир ЗеленскийКамала ХаррисДжо БайденThe TimesСВОСпецоперацияВСУвоенная помощь
 
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Заголовок открываемого материала
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