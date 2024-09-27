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Байден и Харрис не разрешили Зеленскому атаковать российский тыл - The Times

Байден и Харрис не разрешили Зеленскому атаковать российский тыл - The Times - 27.09.2024 Украина.ру

Байден и Харрис не разрешили Зеленскому атаковать российский тыл - The Times

Личное присутствие Владимира Зеленского в Соединенных Штатах не повлияло на решение Вашингтона относительно ударов вглубь России западными вооружениями. Об этом сообщает газета The Times

2024-09-27T13:43

2024-09-27T13:43

2024-09-27T13:43

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Уточняется, что утративший легитимность во время встречи с президентом США Джо Байденом и вице-президентом США Камалой Харрис лично просил снять ограничения на удары британскими ракетами Storm Shadow и американскими ATACMS по РФ, однако "ни о каких изменениях в подходе Вашингтона к применению дальнобойных ракет не было объявлено". Взамен кандидат на должность главы Белого дома от Демократической партии Харрис, стоя рядом с Зеленским, начала говорить про своего политического соперника на предстоящих выборах республиканца Дональда Трампа, с которым у Зеленского в последнее время напряженные отношения. Ранее The Times со ссылкой на источники уже сообщало, что Байден вряд ли официально объявит о разрешении Украине бить западными дальнобойными ракетами вглубь российской территории по итогам встречи с Зеленским 26 сентября в Вашингтоне. Как говорил анонимный собеседник СМИ, "ключевая проблема состоит в том, что мы не знаем, где в действительности проходят красные линии". Сейчас украинские войска активно используют западную военную технику на российской приграничной территории.Подробнее по теме - в статье Евгении Кондаковой "Фиаско вместо триумфа: визит Зеленского в США провалился, а в Киеве его ждут разъярённые депутаты Рады" на сайте Украина.ру.

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новости, вашингтон, сша, россия, владимир зеленский, камала харрис, джо байден, the times, сво, спецоперация, всу, военная помощь