Фиаско вместо триумфа: визит Зеленского в США провалился, а в Киеве его ждут разъярённые депутаты Рады

Владимир Зеленский возлагал большие надежды на визит в США, но пока всё складывается для него не лучшим образом.

Шёл четвёртый день пребывания Владимира Зеленского в Америке, но блеснуть и добиться результатов, которыми он мог бы гордо похвастаться, до сих пор не удалось. Выступление на экстренно созванном под него заседании Совета Безопасности ООН получилось невнятным: зачитал набор призывов соблюдать Устав ООН и не допустить завершения конфликта путём переговоров с Россией по бумажке, хотя вполне мог бы всё это произнести, да ещё и с выражением, эмоциями, жестикуляцией, как он умеет, но нет. Остальных выступавших Зеленский слушал явно нервничая, теребя руки.Неоднократно за два дня, в том числе в речи на Генеральной Ассамблее ООН, критиковал мирную инициативу Китая и Бразилии, тем самым подтвердив свой настрой на продолжение силового сценария и однозначно продемонстрировав, кто же на самом деле не желает идти на переговоры и урегулировать ситуацию мирным путём.Украинагейт 2.0Ещё и в скандал угодил чуть ли ни сразу по приезду. Первой остановкой Зеленского в Штатах стал завод по производству боеприпасов в Пенсильвании – главном электоральном поле битвы кандидатов в президенты США. Вдобавок лидер киевского режима выступил с критикой бывшего американского лидера Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок вместе с его напарником, сенатором Джеем Ди Вэнсом.Так просто с рук Зеленскому это не сойдёт. Комитет Палаты представителей по надзору, который возглавляет республиканец Джеймс Комер, объявил 25 сентября о начале расследования по расходованию средств налогоплательщиков на визит украинского лидера для участия в предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис. Дело в том, что на завод в городе Скрэнтон он прибыл на самолёте ВВС США C-17, а сопровождали его исключительно демократы, что рассматривается как явная поддержка кандидата в президенты США от Демократической партии.Нынешнюю администрацию могут признать виновной в превышении полномочий и неправомочном расходовании средств, пояснили представители комитета."Зеленский фактически преступил закон США. Производство боеприпасов находится в компетенции военно-промышленного комплекса, Пентагона и в целом правительства США. Допуск иностранного гражданина на территорию военного предприятия, которое занимается выпуском боеприпасов, категорически запрещено, поэтому он совершил преступление. Он должен быть арестован тут же, но ему всё показали. Более того, он сделал какие-то надписи на снарядах. Это говорит о том, что американцы не понимают, что творят", — пояснил доктор политических наук Александр Гусев в комментарии РИА Новости.Однако, уверен эксперт, предпосылок к тому, что дело будет доведено до конца или получит какой-то общественный резонанс, нет – расследование утонет в хоре других членов Конгресса, которые с пеной у рта доказывают, что Киев побеждает.Чем бы ни закончилось расследование, последствия этой истории для Украины уже появились – репутационные, прежде всего. Американские законодатели призвали Зеленского не лезть не в своё дело.В частности, сенаторы-республиканцы Эрик Шмитт и Линдси Грэм* раскритиковали украинского лидера за критику в адрес Ди Вэнса, аналогично высказались их коллеги Джон Корнин и Джон Тун, назвав вступление в заочный спор с кандидатов в вице-президенты колоссальной ошибкой Зеленского, и посоветовали ему держаться подальше от американской политики.Республиканцы в Палате представителей также возмущены поведением Зеленского. Так, конгрессмен Пол Госар заявил: "Камала Харрис даже не пытается скрыть иностранное вмешательство в наши выборы. Это высшая степень лицемерия и абсолютно безответственно, что она открыто ведёт кампанию по всей стране вместе с Зеленским. Было бы гораздо более целесообразной тратой времени и сотен миллионов долларов налогоплательщиков, которые Америка впустую потратила [на украинский конфликт, если бы Зеленский находился в своей стране и сосредоточился на поиске путей к миру]".А ведь именно этих людей Зеленский просит и будет просить выделить средства и оружие Украине. Выделят ли, зависит от них в том числе.Председатель Палаты представителей Майк Джонсон и вовсе потребовал на фоне скандала выслать из страны посла Украины в США Оксану Маркарову, поскольку, организовав визит Зеленского в Пенсильванию в сопровождении исключительно представителей Демократической партии (что было "очевидно партийным мероприятием, проведённым с целью помочь демократам и вмешательством в выборы"), она нарушила принцип невмешательства во внутренние политические процессы США."По определению, если я ничего не упускаю, это однозначно подпадает под определение иностранного вмешательства в выборы?" - задался вопросом предприниматель Илон Маск.К слову, мало того, что Маркарова занимает самый почётный в украинской посольской иерархии пост, на Украине она не последний человек: Маркарова была одной из двух министров времён пятого президента Украины Петра Порошенко, которых Зеленский взяла в своё правительство. Вторым был Арсен Аваков*, возглавлявший МВД до 15 июля 2021 года. А в январе директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что во время визита в США в конце 2023 года до Зеленского довели настоятельные рекомендации сделать Маркарову новым премьер-министром Украины.Источник газеты Financial Times, близкий к Зеленскому, признал, что поездка в Пенсильванию производит неблагоприятное впечатление, и обвинил в оплошности Маркарову.Бойкот республиканцев и скептицизм демократовЗа океан Зеленский летел не только с задачей добиться-таки от действующего президента США Джо Байдена разрешения на применение западных вооружений для ударов вглубь территории РФ, но и наладить связи с командами обоих претендентов на высший пост.В преддверии отлёта украинский лидер говорил, что собирается провести переговоры и с Харрис, и с Трампом, но когда он уже прибыл в Штаты, источники из окружения 45-го президента сообщили, что встречи не будет."Между ними не было запланировано встречи, несмотря на заявление украинских чиновников на прошлой неделе", — сказали собеседники агентства Associated Press.Джонсон – третий в государственной иерархии США человек, усилиями которого во многом в конце 2023 - начале 2024 возникли задержки с выделением военной помощи Украине - тоже предпочёл устроить бойкот Зеленскому.Когда журналисты спросили председателя Палаты представителей о возможных контактах с украинским лидером в Вашингтоне, куда тот приедет на переговоры с Байденом 26 сентября, он сказал: "Я не думаю, что мы будем в городе в четверг. Расписание наших заседаний изменилось. На побережье Мексиканского залива надвигается ураган. Многие из нас разъедутся, люди возвращаются домой из-за этого. Поэтому, пока я не уверен".Ураган действительно приближается к США, а шторм, который, как ожидается, обрушится на побережье Мексиканского залива во Флориде, может стать самым мощным более чем за год. Но очевидно же, что это очень кстати возникший повод, чтобы избежать встреч с Зеленским, хотя Джонсон находил на него время во все предыдущие визиты.Сложно, конечно, придётся Зеленскому, если в ноябре победят республиканцы и придут к власти в январе, ничего не скажешь.Правящие сейчас демократы при всём желании не педалировать украинскую тему проигнорировать Зеленского не могут - тем более, он должен представить Байдену свой распиаренный "план победы Украины". Однако Белый дом скептически относится к нему, сообщили разу несколько западных изданий, в частности The Wall Street Journal, Corriere della Sera, Bloomberg.Администрация Байдена обеспокоена тем, что этот план представляет собой не более чем переупакованную просьбу о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на ракеты дальнего радиуса действия, он не несёт в себе всеобъемлющей стратегии и чёткого пути к победе Украины, особенно в условиях, когда ВС РФ неуклонно добиваются успеха на поле боя, сказали The Wall Street Journal американские чиновники."Я не впечатлён. В нём нет ничего нового", — заявил один из них.По словам собеседников газеты из Штатов и Европы, за кулисами Зеленский выдвигает максималистское предложение, надеясь, что США и их союзники дадут Украине всё, что она хочет. Но нынешнее состояние украинских рамок разочаровало высокопоставленных помощников Байдена.США и Украина надеялись на единство в выборе дальнейшего пути, но теперь они оказались на решающем этапе военного конфликта без общего видения, констатирует The Wall Street Journal.В свою очередь, источники Bloomberg говорят, что от Зеленского хотят услышать его видение окончания войны. А одна западная страна предложила начать переговоры на эту тему с Россией, сейчас союзники обсуждают возможность обращения к президенту РФ Владимиру Путину перед саммитом лидеров G20, которая пройдёт в середине ноября в Бразилии.Из Америки с деньгами, оружием и подмоченной репутациейПохоже, и в Киеве наступает разочарование в союзниках. Чиновники из окружения Зеленского пытаются умерить свои ожидания относительно возможных итогов его визита в США, пишет журнал The Time. Один из должностных лиц на условиях анонимности сказал, что положение Украины ухудшится вне зависимости от итогов американских президентских выборов. По его мнению, победа Харрис приведёт к продолжению политики нынешней администрации, которую в Киеве считают недостаточной и нерешительной.Тем не менее, демократы хотя бы какую-то поддержку, но оказывают Украине.Байден перед встречей с Зеленским поручил Пентагону выделить все средства, предназначенные для Украины, до конца срока его полномочий (до 20 января 2025 года). Таким образом, ведомство сможет использовать $5,5 млрд по программе PDA и передать ВСУ военное имущество со своих складов. Кроме того, Пентагон выделит $2,4 млрд в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины", но она предусматривает поставку вооружений, которые только будут произведены, т.е. средства ПВО, беспилотники и снаряды ВСУ получат не скоро.Ещё Байден распорядился передать Украине планирующие авиабомбы JSOW дальностью полёта 130 км, дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты к ней, расширить программу подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 в следующем году, а также пообещал провести в октябре в Германии встречу лидеров стран Контактной группы по обороне Украины (или попросту формат "Рамштайн").Правильно сказал Трамп: Зеленский каждый раз уезжает из США с миллиардами долларов. На родине могут быть довольны – дополнительная помощь от спонсоров будет, но украинские политики, мягко говоря, крайне разочарованы тем, как проходит визит президента в Америку."Ситуация очень плохая и критическая. Попали снова в избирательную кампанию. Этого делать нельзя вообще. Если не будет встречи с Трампом, Джонсоном или Вэнсом, визит в США можно будет считать провалом. Без двухпартийной поддержки США мы проигрываем эту войну. <…> Наша основная задача - чтобы Украину поддерживали все политические силы: как демократы, так и республиканцы", - написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.Другой украинский законодатель Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, назвал поездку Зеленского в США ожидаемым и очевидным фиаско. По его словам, глава государства прибыл в Америку с нереалистичным набором запросов, требующих от Штатов излишнего напряжения сил. Политик предположил, что в Киеве рассчитывают исключительно на страх США за свой международный престиж, "однако Вашингтон — не Кривой Рог, там решения принимаются на основании стратегических расчётов".Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко выразил своё мнение о происходящем со страниц Financial Times: поездка на завод в Скрэнтон была ошибкой, а подвёл Зеленского кто-то в Офисе президента или посольстве Украины в США, и вообще депутат усомнился в необходимости визита на фоне "опасного периода", который переживают Соединённые Штаты.О том, как постоянный представитель РФ при ООН вывел Зеленского на чистую воду на заседании Совета Безопасности, читайте в статье Маньяк войны не всегда был союзником Запада. Неудобные вопросы, которые Небензя задал Зеленскому* внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

