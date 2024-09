https://ukraina.ru/20240923/1057634536.html

Продолжение вторжения как "план победы". Итоги 23 сентября на Украине

В "плане победы" Владимира Зеленского обосновывается необходимость продолжать вторжение ВСУ в Курскую область

2024-09-23T18:45

Содержание плана Зеленского, который тот намерен представить в США, раскрыли несколько источников. Так, издание The Times со ссылкой на неназванных собеседников отметили, что план Зеленского может состоять из четырёх ключевых пунктов.Первый – это запрос на гарантии безопасности от Запада по типу пакта о взаимной обороне, который был заключен в рамках членства в НАТО.А вот второй пункт, сообщили источники, может включать продолжение вторжения Вооружённых сил Украины в Курскую область. По их информации, Украина таким образом хочет добиться "территориального козыря".Что касается третьего пункта "плана победы", то он является запросом "специфического" вида вооружений. Четвёртый пункт плана касается международной финансовой помощи Украине.Как заявил в комментарии изданию дипломат одной из стран НАТО, президент США Джо Байден вряд ли объявит о разрешении использовать ракеты большой дальности по территории России. Это требование, по его словам, стало предметом интенсивных спекуляций."Это действительно британо-американское решение. Но уровень угрозы со стороны россиян и Путина никогда не был столь сильным. И главная проблема в том, что мы не знаем, где проходят настоящие красные линии", - заявил источник.После выхода этой публикации украинские СМИ уточнили информацию у властей страны.Как сообщил изданию "Суспільне" источник в Офисе президента Украины, британские журналисты не видели документа, который Зеленский планирует предоставить властям США, а также кандидатам в американские президенты. Логику плана журналистам также не поясняли."Главное в "плане победы" то, что он — комплексный, в нём все пункты взаимосвязаны, важно реализовывать их вместе, всё в комплексе, что там указано", - заявил источник.Он подтвердил, что "план победы" состоит из пяти пунктов. Реализация первых четырёх запланирована на период с октября по декабрь, воплощение в жизнь пятого пункта - "на послевоенный период"."Также собеседник без деталей уточнил, что вопросы современного вооружения и наступления украинских войск в Курской области РФ действительно содержится в документе", - сообщили украинские журналисты.При этом не все на Украине восприняли это с энтузиазмом. Так, популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" назвал план "тупым забиванием информационной повестки".При этом некоторые западные СМИ по-прежнему скептически относятся к вторжению Украины в Курскую область. Как сообщило издание Financial Times, власти Украины рассчитывали, что атака на Курск приведёт к передислокации российских сил из Донецкой Народной Республики. Но этого не произошло. Напротив, армия России освободило несколько городов, "дойдя от Покровска и Мирнограда и обрушив мощь на оба логистических узла"."Курск был хорошей идеей… Но мы расплачиваемся за это [большим количеством нашей собственной земли]", - заявил один из командиров ВСУ.Согласно оценке Financial Times, российская армия извлекла уроки из полученного опыта и стала избегать крупных атак с танками и бронетехникой. Новая тактика привела к успехам в Донбассе.Также авторы издания указали, что Россия постоянно меняет подходы, ослабляя атаки там, куда ВСУ вводят резервы, и усиливая в других местах. Комментируя ситуацию южнее Покровского выступа, в направлении Курахово и Угледара, источники в ВСУ обратили внимание на то, что образуется много котлов.Кроме того, собеседники издания заявили, что Украина может потерять Покровск в течение 2-3 месяцев. По мнению неназванного офицера отряда беспилотной разведки ВСУ, город повторит судьбу Артёмовска из-за постоянных обстрелов.О плачевной ситуации для ВСУ в Донбассе вечером 22 сентября сообщала и народный депутат Украины Марьяна Безуглая."В который раз возвращаюсь из Донетчины. За Часовым Яром фортификаций нет, Константиновка не подготовлена к обороне. Курахово также. Селидово внутри города было абсолютно не готово к обороне, сейчас в горячке пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления россиян и неприоритетное пополнение приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", - написала она в соцсетях.По её словам, 3-ю ошбр главком ВСУ Александр Сырский "намеренно разорвал на части, когда они начали поднимать вопрос, что должны действовать как единое слаженное штурмовое подразделения."Командира 110-й омбр, который руководили подразделением с самого начала в Авдеевке и фактически сформировал одну из лучших штурмовых сухопутных бригад, сняли! И это далеко не все свежие примеры", - жаловалась Безуглая.По её словам, единственное усиление, которое Украина отправляет на фронт в ДНР и Харьковскую область — это "новосозданные бригады "зомби" из мобилизованных людей, которые не принимали участие в боях и бегут из-за страха и неподготовленности"."Преимущественного мобилизованный офицерский состав этих бригад ("пиджаки") не проходил слаживания и не знает элементарных вещей. Это продолжают делать вместо того, чтобы приоритетно пополнять боевые бригады. Элиту украинских войск отсюда забрали! При этом тысячи военнослужащих остаются в тылу, во многочисленных штабах и раздутых подразделениях", - отметила Безуглая.По её словам, Украина сооружает фортификации около Красноармейско (укр. - Покровско-) -Мирноградской агломерации и это - "самое современное" из сделанного за время СВО."Однако такие укрепления в абсолютном большинстве уже не имеют никакой связи с Генштабом ВСУ. Это продукт горизонтальной координации военных администраций, местных подразделений, инженеров разного "происхождения", командования восточным фронтом "Хортица" и благотворителей, которые сознательно обходят устаревшие и оторванные от реальности инструкции, спущенные из высших военных штабов. Раньше боялись, теперь — всё равно. Сами делают, как надо. Разрыв между киевскими военными штабами и полем произошёл", - подчеркнула Безуглая.Она раскритиковала продолжение вторжения ВСУ в Курскую область."Сырский может дальше играться в своей "курской песочнице" (принимая во внимание неучтённые им риски и постоянную ложь, буду теперь называть её так, к сожалению", но сколько ещё жизней и территории они вместе с Умеровым готовы обменять?" - негодовала нардеп.Она напрямую обратилась к Зеленскому, обвинив главкома ВСУ и министра обороны Украины в том, что те врут Зеленскому и насмехаются над ним. Безуглая призвала Зеленского "спасти Вооружённые силы Украины" и "дать надежду". Что она подразумевает под спасением, она не уточнила, но назвала министра обороны страны Рустема Умерова "сообщником".О способах сдерживания Украины — в интервью Александра Порунова и Дениса Рудометова с Михаилом Делягиным "Михаил Делягин: Если Киев станет братской могилой для политиков Запада, ударов по России не будет".

