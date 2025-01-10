https://ukraina.ru/20250110/1060180528.html
Дзержинск и несколько сел "фактически зачищены": что происходит на фронте
Дзержинск и несколько сел "фактически зачищены": что происходит на фронте - 10.01.2025 Украина.ру
Дзержинск и несколько сел "фактически зачищены": что происходит на фронте
Российские войска близки к полной зачистке от ВСУ города Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР), остались лишь мелкие очаги сопротивления противника в районе шахты "Торецкая". Об этом 10 января сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live"
2025-01-10T11:19
2025-01-10T11:19
2025-01-10T11:43
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курахово
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игорь кимаковский
александр чаленко
вооруженные силы украины
украина.ру
освобождение
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Параллельно аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщил, что за минувшие сутки российские силы взяли под контроль сразу несколько сел: Петропавловку под Курахово, Воздвиженку к востоку от Мирнограда и Соленое к югу от Покровска (Красноармейска).Также Deep State уточнил, что ВС РФ продвинулись к северу от Купянска на правом берегу реки Оскол, а еще под Курахово от ВСУ зачищено Ясеново.В понедельник, 6 января, Минобороны РФ подтвердило освобождение Курахово. В ведомстве уточнили, что контроль над городом лишил киевский режим возможности вести артиллерийские обстрелы мирного населения Донецка, а российским силам позволит нарастить темпы денацификации и демилитаризации Украины.Чуть раньше американская газета The New York Times констатировала, что освобождение города Курахово дает российским войскам возможность выйти к Днепропетровску - одному из ключевых промышленных центров Украины.Российская Армия продолжает продвижение на фронте. Об этом - в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко После Курахово: на запад, в степи Днепропетровщины, или на север – на Краматорск и Славянск?
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, курахово, украина, россия, игорь кимаковский, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру, освобождение, инфографика
Новости, Курахово, Украина, Россия, Игорь Кимаковский, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, освобождение
Дзержинск и несколько сел "фактически зачищены": что происходит на фронте
11:19 10.01.2025 (обновлено: 11:43 10.01.2025)
Российские войска близки к полной зачистке от ВСУ города Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР), остались лишь мелкие очаги сопротивления противника в районе шахты "Торецкая". Об этом 10 января сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live"