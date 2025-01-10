Дзержинск и несколько сел "фактически зачищены": что происходит на фронте - 10.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250110/1060180528.html
Дзержинск и несколько сел "фактически зачищены": что происходит на фронте
Дзержинск и несколько сел "фактически зачищены": что происходит на фронте - 10.01.2025 Украина.ру
Дзержинск и несколько сел "фактически зачищены": что происходит на фронте
Российские войска близки к полной зачистке от ВСУ города Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР), остались лишь мелкие очаги сопротивления противника в районе шахты "Торецкая". Об этом 10 января сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live"
2025-01-10T11:19
2025-01-10T11:43
новости
курахово
украина
россия
игорь кимаковский
александр чаленко
вооруженные силы украины
украина.ру
освобождение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0a/1060180263_0:238:3217:2047_1920x0_80_0_0_123da739d2c032fda3ca646543353d11.jpg
Параллельно аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщил, что за минувшие сутки российские силы взяли под контроль сразу несколько сел: Петропавловку под Курахово, Воздвиженку к востоку от Мирнограда и Соленое к югу от Покровска (Красноармейска).Также Deep State уточнил, что ВС РФ продвинулись к северу от Купянска на правом берегу реки Оскол, а еще под Курахово от ВСУ зачищено Ясеново.В понедельник, 6 января, Минобороны РФ подтвердило освобождение Курахово. В ведомстве уточнили, что контроль над городом лишил киевский режим возможности вести артиллерийские обстрелы мирного населения Донецка, а российским силам позволит нарастить темпы денацификации и демилитаризации Украины.Чуть раньше американская газета The New York Times констатировала, что освобождение города Курахово дает российским войскам возможность выйти к Днепропетровску - одному из ключевых промышленных центров Украины.Российская Армия продолжает продвижение на фронте. Об этом - в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко После Курахово: на запад, в степи Днепропетровщины, или на север – на Краматорск и Славянск?
курахово
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0a/1060180263_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_5cf504db0945b108c866222e723313e1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курахово, украина, россия, игорь кимаковский, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру, освобождение, инфографика
Новости, Курахово, Украина, Россия, Игорь Кимаковский, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, освобождение

Дзержинск и несколько сел "фактически зачищены": что происходит на фронте

11:19 10.01.2025 (обновлено: 11:43 10.01.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска близки к полной зачистке от ВСУ города Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР), остались лишь мелкие очаги сопротивления противника в районе шахты "Торецкая". Об этом 10 января сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live"
"Идет наступление там. Основное – это шахта "Торецкая", где у противника еще есть небольшой гарнизон. А так в основном город фактически зачищен от противника. Есть еще там какие-то такие вот очаги сопротивления, очень маленькие, в частных домах, вот как раз непосредственно в районе этой шахты", - сказал Кимаковский.
Инфографика: шатхы Дзержинска, ДНР
Параллельно аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщил, что за минувшие сутки российские силы взяли под контроль сразу несколько сел: Петропавловку под Курахово, Воздвиженку к востоку от Мирнограда и Соленое к югу от Покровска (Красноармейска).
Также Deep State уточнил, что ВС РФ продвинулись к северу от Купянска на правом берегу реки Оскол, а еще под Курахово от ВСУ зачищено Ясеново.
В понедельник, 6 января, Минобороны РФ подтвердило освобождение Курахово. В ведомстве уточнили, что контроль над городом лишил киевский режим возможности вести артиллерийские обстрелы мирного населения Донецка, а российским силам позволит нарастить темпы денацификации и демилитаризации Украины.
Чуть раньше американская газета The New York Times констатировала, что освобождение города Курахово дает российским войскам возможность выйти к Днепропетровску - одному из ключевых промышленных центров Украины.
Российская Армия продолжает продвижение на фронте. Об этом - в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко После Курахово: на запад, в степи Днепропетровщины, или на север – на Краматорск и Славянск?
 
НовостиКураховоУкраинаРоссияИгорь КимаковскийАлександр ЧаленкоВооруженные силы УкраиныУкраина.руосвобождение
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:23"Страна горит, а он отправляет миллиарды диктатору": Байдена обвинили в странной расстановке приоритетов
12:00Слуцкий посоветовал Науседе обратиться к психиатру с фантазиями о Калининграде
11:52В результате удара ВСУ по Донецку погибли мирные жители
11:43Зеленского обвинили в смерти людей в Приднестровье
11:34Глав МО НАТО расстроила трудная ситуация на Украине — польский министр
11:19Дзержинск и несколько сел "фактически зачищены": что происходит на фронте
11:00Умеров рассказал о военной стратегии Киева на год
10:52Разделение США и парад автономий: Ищенко о факторах переворота и его последствиях
10:35Президент Литвы рассказал, что мечтает о Калининграде
10:07ВСУ ударили из HIMARS по супермаркету и жилым домам в Донецке, есть пострадавшие
09:57Чиновники ЕС испугались, что Трамп отменит антироссийские указы Байдена - Financial Times
09:00Подготовка встречи Трампа и Путина, успехи ВС РФ, блокировка помощи. Главное на Украине на утро 10 января
08:05Главное за ночь 10 января
07:00Сергей Полетаев: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию
06:45Бесчинства властей Украины в отношении заложников. Кто вы — бойцы ЛДНР?
06:30Мусорный коллапс и разложение армии. Что происходит в Днепре
06:15Убийство Зеленского, крах доллара или распад ЕС: эксперт о том, почему в 2025 году может закончится война
06:00Последний "Рамштайн" перед возвращением Трампа. Или вообще последний?
06:00Русское и украинское Рождество, золото и беды Калифорнии. События культуры
05:45Двуликий Вучич. Почему Сербия отказалась от военного сотрудничества с Россией
Лента новостейМолния