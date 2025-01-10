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Дзержинск и несколько сел "фактически зачищены": что происходит на фронте

Дзержинск и несколько сел "фактически зачищены": что происходит на фронте - 10.01.2025 Украина.ру

Дзержинск и несколько сел "фактически зачищены": что происходит на фронте

Российские войска близки к полной зачистке от ВСУ города Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР), остались лишь мелкие очаги сопротивления противника в районе шахты "Торецкая". Об этом 10 января сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live"

2025-01-10T11:19

2025-01-10T11:19

2025-01-10T11:43

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вооруженные силы украины

украина.ру

освобождение

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Параллельно аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщил, что за минувшие сутки российские силы взяли под контроль сразу несколько сел: Петропавловку под Курахово, Воздвиженку к востоку от Мирнограда и Соленое к югу от Покровска (Красноармейска).Также Deep State уточнил, что ВС РФ продвинулись к северу от Купянска на правом берегу реки Оскол, а еще под Курахово от ВСУ зачищено Ясеново.В понедельник, 6 января, Минобороны РФ подтвердило освобождение Курахово. В ведомстве уточнили, что контроль над городом лишил киевский режим возможности вести артиллерийские обстрелы мирного населения Донецка, а российским силам позволит нарастить темпы денацификации и демилитаризации Украины.Чуть раньше американская газета The New York Times констатировала, что освобождение города Курахово дает российским войскам возможность выйти к Днепропетровску - одному из ключевых промышленных центров Украины.Российская Армия продолжает продвижение на фронте. Об этом - в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко После Курахово: на запад, в степи Днепропетровщины, или на север – на Краматорск и Славянск?

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новости, курахово, украина, россия, игорь кимаковский, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру, освобождение, инфографика