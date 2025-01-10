https://ukraina.ru/20250110/1060176706.html

Встреча Трампа и Путина, успехи ВС РФ, блокировка помощи. Главное на Украине на утро 10 января

Встреча Трампа и Путина, успехи ВС РФ, блокировка помощи. Главное на Украине на утро 10 января - 10.01.2025 Украина.ру

Встреча Трампа и Путина, успехи ВС РФ, блокировка помощи. Главное на Украине на утро 10 января

Трамп заявил, что идет подготовка встречи с Путиным. Российские военные уничтожают бойцов ВСУ и технику. Офис канцлера ФРГ тормозит предоставление военной помощи Киеву

2025-01-10T09:00

2025-01-10T09:00

2025-01-10T09:12

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В пятницу избранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече."Он хочет встретиться, и мы занимается организацией", - заверил Трамп журналистов в своей резиденции во Флориде.При этом на вопрос о том, возможна ли трехсторонняя встреча между ним, Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, Трамп ответил, что это будет определено позднее.В декабре российский лидер во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, указал, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.Трамп в начале недели выражал надежду на то, что переговоры с Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода.При этом накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что запросов от команды Трампа о контактах с Путиным не было, но целесообразно дождаться его вступления в должность.В четверг американский предприниматель Илон Маск во время онлайн-дискуссии с сопредседателем немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алисой Вайдель в социальной сети Х заверил, что урегулирование конфликта на Украине возможно, но требует сильного лидерства внутри США.Маск выразил уверенность в том, что избранный президент Трамп сможет разрешить украинский конфликт "довольно быстро", однако отказался комментировать в разговоре с Вайдель, как именно будущий глава государства намерен это сделать.В Европе же полагают, что команда Трампа пересматривает подход к Украине, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников.Собеседники издания заявили, что обсуждение ситуации с членами будущей администрация Трампа в последние недели показало, что те еще не решили, как завершить конфликт на Украине, и что поддержка Киева продолжится после инаугурации Трампа, намеченной на 20 января."Вся команда (Трампа - ред.) одержима силой и желанием выглядеть сильными, поэтому они пересматривают подход к Украине", - цитирует газета одного из чиновников.Источник издания также добавил, что будущая администрация Трампа опасается сравнений украинского кризиса с "катастрофическим" уходом США из Афганистана при президенте Джо Байдене и не хотела бы повторения подобного провала.Успехи ВС РФС утра в пятницу в Киеве, Киевской, Черновецкой, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в отдельных районах Черкасской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В украинской столице прогремело несколько взрывов, сообщили местные СМИ.Подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные выявили группу украинских военнослужащих, которые пытались провести скрытую ротацию передовых позиций в районе Белогоровки в ЛНР.По словам эксперта, выжившие военнослужащие бежали, бросив раненых сослуживцев, боеприпасы и тяжелое вооружение.Штурмовики отряда "Русь" 88-й бригады "Эспаньола" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг" ВС РФ, ведут активные бои в микрорайоне Северный города Часов Яр, сообщил командир штурмового взвода данного отряда с позывным "Миссионер"."Обстановка сейчас там крайне сложная по причинам атак FPV-дронов. Специфика данной местности обуславливается тем, что это не городские многоэтажки, а именно частный сектор. Дома очень ветхие, слабые, соответственно, укрытие из них так себе", - сказал "Миссионер".По его словам, особенность этих боев заключается еще в том, что нужно постоянно вести наблюдение за противником с воздуха. Поскольку это уже не позиционные бои, где проще понять, в каком квадрате искать противника, то в таких боях, где постоянно идет огневой контакт, сложно оперативно идентифицировать "свой/чужой", особенно в темное время суток, подчеркнул военнослужащий."Ну и, соответственно, постоянное наблюдение за противником, потому что контакты регулярные, перемещение противника, перемещение наших групп. Зачастую все по "серому" времени (в сумерках - ред.). В темное время суток очень много путаницы, потому что уже каких-то отличительных знаков не видно. И поэтому все там вперемешку. Когда противник ведет позиционную борьбу, и ты понимаешь, в каком квадрате и как его искать, - это одно. Когда непосредственно противник смешивается, боевые порядки своих смешиваются с противником, то, соответственно, это уже совсем другая специфика работы, к которой нужно постоянно приспосабливаться", - подытожил командир взвода.Кроме прочего, российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 40 украинских беспилотников: 16 - над территорией Ростовской области, по четыре БПЛА - над территориями Курской и Воронежской областей, три дрона – над территорией Брянской областей, два – над территорией Краснодарского края, один - над территорией Белгородской области и десять – над акваторией Азовского моря, перечислили в Минобороны РФ.В свою очередь координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев предупредил, что очевидцы сообщают о глобальном перемещении техники НАТО в Польше."В последние дни из Польши много поступает сведений об огромном перемещении сил и средств. Перемещение техники идет настолько глобальное, что не замечать его просто не получается", - сказал он.В частности, по словам Лебедева, один из очевидцев прислал ему кадры перевозки техники по объездной дороге Варшавы. Как рассказал очевидец, он встретил колонну из четырех фур с, предположительно, американскими бронетранспортерами MaxxPro, а его коллеги в этом районе видели десятки таких мини-колонн в последние четыре ночи. Колонна, которую встретил собеседник Лебедева, двигалась на запад, но еще одну он заметил на краковской трассе, в относительной близости к которой находится Жешув. В этом городе расположен транспортный хаб, через который западное вооружение поставляется Украине.Другой собеседник Лебедева передал ему слова коллеги, который после праздников возвращался в Польшу из Белоруссии через Литву. "Говорит, что по Польше в сторону Калининграда тянутся бесконечные караваны тралов с танками", - написал он, добавив, что видел информацию о прибытии в польский порт Гданьск двух американских кораблей с вооружениями и, возможно, его коллега видел на трассе именно их.Лебедев предположил, что западные страны готовят Польшу к конфликту с Россией и возможной физической блокаде Калининграда. "Войну против России на Украине Запад начал не для того, чтобы укрепить Россию и проиграть, а для победы. Приложат все возможные усилия. А поляков им не жалко, как и украинцев", - добавил он.Также Лебедев предоставил видео, на котором виден грузовик с американским бронетранспортером MaxxPro.Блокировка помощи КиевуНемецкий журнал Spiegel написал, что Офис канцлера Германии Олафа Шольца тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус.Согласно публикации, министерство обороны и МИД ФРГ хотят обратиться в бюджетный комитет бундестага с просьбой об одобрении внеплановых расходов до досрочных выборов. Два ведомства обосновывают этот шаг тем, что планирование в прошлом не учитывало текущих неотложных нужд Украины – в том числе в связи с ускорением темпов российского наступления и утратой Украиной ряда важных оборонительных позиций, а также неопределенности в отношении будущей помощи Киеву со стороны США в связи с победой на президентских выборах Дональда Трампа.В свою очередь Офис канцлера оправдывает свое вето против трехмиллиардного плана тем, что "не хочет ставить будущее федеральное правительство перед свершившимся фактом. Кроме того, ведомство Шольца не видит необходимости в срочных действиях".Также сообщается, что еще одним возможным мотивом Шольца, члена Социал-демократической партии Германии, может быть страх отпугнуть перед выборами электорат СДПГ выделением очередного пакета помощи.В конце прошлого года президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года.В то же время президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе встречи в загородной резиденции британского премьера подтвердили приверженность поддержке Украины."Мы подтвердили нашу приверженность поддержке Украины, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также отношения между Соединенным Королевством и Европейским союзом", - сообщил Макрон в соцсети Х.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в четверг приняла в Риме Владимира Зеленского, пообещав ему продолжить поддержку Украины для обеспечения лучших условий достижения мира, сообщил правительственный Дворец Киджи.Встреча Мелони и Зеленского, прибывшего в Италию с необъявленным визитом, продолжалась около часа. В пятницу Зеленского примет президент страны Серджо Маттарелла.Нидерланды тоже ускоряют военную помощь Украине, сообщил в четверг министр обороны страны Рубен Брекелманс в соцсети Х.Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале "Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250109/1060156456.html

https://ukraina.ru/20250109/1060150401.html

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Сергей Зуев

хроники, спецоперация, эксклюзив, украина, россия, германия, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, нато