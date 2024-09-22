https://ukraina.ru/20240922/1057582781.html

Михаил Делягин: Если Киев станет братской могилой для политиков Запада, ударов по России не будет

Михаил Делягин: Если Киев станет братской могилой для политиков Запада, ударов по России не будет - 22.09.2024 Украина.ру

Михаил Делягин: Если Киев станет братской могилой для политиков Запада, ударов по России не будет

Сейчас на Западе хотят понять, можно ли по нам безнаказанно бить не только дронами, но и ракетами. Поскольку наши слова не всегда соответствуют делам, они пытаются понять, в этот раз мы как обычно или всерьез. Мы можем помочь им в их мыслительном процессе. Это удары по мостам, энергетическим центрам, центрам принятия решений.

2024-09-22T07:00

2024-09-22T07:00

2024-09-22T07:00

интервью

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запад

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михаил мишустин

михаил делягин

мвф

мид

петербургский международный экономический форум (фонд)

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин.Ранее работу миссии МВФ в России, которая должна была начаться 16 сентября, отложили на неопределенный срок. Причиной в фонде назвали "техническую неготовность".- Михаил Геннадьевич, что собиралась посмотреть в России миссия МВФ?- Собирались прийти на разведку. Российская же экономика разорвана в клочья, как сказал товарищ Обама в 2015 году. Против нас ввели такое количество санкций, что чиновники ими гордятся, как во времена Леонида Ильича было принято гордиться наградами. А российская экономика демонстрирует рост. Причем больший, чем западные экономики.Для наших врагов происходит что-то непонятное. Представьте, вы решили кого-то отравить. Вы его травите, а он кушает и добавки просит. Надо приехать и посмотреть, что происходит.- Хотелось бы поговорить о деятельности Центробанка РФ, который поднял ключевую ставку до 19%.- Некоторые ждут повышение и до 25% к концу года. Запредельно высокая ставка это способ уничтожения российской экономики. Товарищ Греф на ПМЭФ сказал, что экономический рост в 3,6% это недопустимо много, это перегрев экономики. Когда Китай развивается более 10% это нормально, а когда рост российской экономики немногим более статистической погрешности, это недопустимо.Значит, нужно ликвидировать. Как ликвидировать? Самое надежное, говорит товарищ Греф, повысить процентную ставку, потому что кредит это двигатель экономики.Если в двигатель "Мерседеса" выстрелить из гранатомета , то он не поедет, а мы не "Мерседес" в экономике. И если в двигатель экономики выстрелить высокими процентными ставками, то она не поедет.Правительство Мишустина в 2020 году, когда было коронабесие, осуществило прорыв в области экономической науки. И при всех недостатках бюджетной политики точечно стали выделять деньги на развитие. Это компенсирует негативные последствия финансовой политики. Мы видим экономический рост, сейчас его ожидают до 3,9%. В реальности будет, думаю, поменьше. То есть деятельность экономических блоков перевешивает деятельность Банка России, которая объективно направлена на обеспечение интересов глобальных финансовых спекулянтов.Люди, которые служат интересам финансовых спекулянтов против своего народа, называются либералами со времен Керенского. Банк России действует так.Правительство Мишустина обеспечило развитие. Пусть кусочно-разрывное, недостаточное, но развитие есть. Значит, нужно раздавить экономику, для этого нужно поднять ставку. Причем уровень интеллекта потрясающий. Последнее заявление Эльвиры Набиуллиной: нас останавливает нехватка мощностей и рабочей силой. Но в любой экономике, если вам не хватает мощностей, вы их производите или покупаете. С высокоточными станками есть сложности, но обычные станки вы можете купить в любых количествах.К нам завозится не квалифицированная рабочая сила, при взаимодействии которой с коммунальным хозяйством получается коммунальная катастрофа. Это диверсия, это антироссийская политика, которую поддержит МВФ.Понятно, когда все силы отвлечены на фронт, в тылу мародеры и спекулянты чувствуют себя неплохо. Во времена Великой Отечественной войны тоже были спекулянты, но они тогда не занимали руководящие должности. Или российское общество исправит финансовую политику, или политика Банка России уничтожит российское общество. Я не юрист и мне затруднительно ответить, чем отличается повышение ключевой ставки от диверсии, саботажа и измены Родине.- Давайте поговорим о запасе прочности европейской экономики.- О покойниках никак, либо хорошо. Две трети немецких компаний прилагают усилия по переносу производства из Германии. Как жила Германия? Она получала наши дешевые энергоресурсы, за это, кстати, у нас никто еще не сел. Получала дешевые квалифицированные людские ресурсы из Восточной Европы. И китайский рынок. Китайский рынок у них забрали американцы и англичане. Людские ресурсы восточной Европы слегка одичали. Так что перспективы Европы как на кладбище.У двигателей современной истории США и Британии отношение к Европе негативное. Европа не должна быть экономическим конкурентом. Из-за чего разожгли украинскую катастрофу? Возникла идея создания континентальной евразийской силы. Европейские технологии, наши природные ресурсы, китайские люди. Это сделало бы Евразию хозяйкой мира. Места для Британии не было бы вообще, место США было бы где-то в западном полушарии.Была диверсия против нас и европейцев, но европейцы, поскольку они находятся под колониальным управлением с послевоенного времени, там уже несколько рабов во власти сменилось, радостно рассыпали свою экономику при помощи Украины.Европа не будет уже конкурентом экономическим, она скатится в раннее или позднее средневековье. Теперь задача США в том, чтобы она не стала рынком, который может поддержать Китай. Чтобы в Европе было все так плохо, чтобы даже самые дешевые китайские товары средний европеец купить не мог. Задача англичан проще – чтобы в континентальной Европе не сложилось внятной политической силы. Чтобы это был вяло кипящий котел без лидера.На 2021 год Лондон контролировал Францию, Испанию, Португалию и окончательно закрепился в Польше. Это минимум, который они контролируют в Европе. Планы Англии заключаются в том, чтобы в Европе не было никакой политической силы, способной осознать свой национальный интерес.- Поговорим о предупреждении Путина по поводу ударов дальнобойными ракетами вглубь России: как на это реагирует Запад?- Запад на это реагирует: ха-ха-ха, впереди нас ждут жесты доброй воли, ха-ха-ха. С другой стороны, у них сохранились интеллектуальные центры, и где-то нейроны сомкнулись, и мысль пошла. И решение, которое было уже принято, уже били этими ракетами, вдруг стало на стоп. Это не значит, что они не будут бить. Они озадачились и проводят углубленную разведку, чтобы выяснить, на что мы сами готовы.Глупо бить атомной ракетой по Парижу, Лондону, зачем такое варварство. Возникает цунами в Ла-Манше. После этого на месте Лондона прекрасный луг, надо только камешки убрать. И много других простых вещей есть. Электромагнитный импульс, который ликвидирует всю электронику. Есть компьютерное оружие. В любой момент наши телефоны могут превратиться в куски пластмассы. Это могут сделать нам, это можем сделать и мы.У нас очень хорошо с информационными технологиями, но не очень хорошо с социальными. В силу этого ликвидация информационных технологий не очень сильно разрушит наш повседневный быт. И мы спокойней переносим житейские трудности. Как мы встречали санкции? Для нормального европейца это было бы концом света, для нас обычный вторник или четверг.Сейчас они хотят понять, можно ли по нам безнаказанно бить не только дронами, но и ракетами. Поскольку наши слова не всегда соответствуют делам, они пытаются понять, в этот раз мы как обычно или всерьез. Наш Верховный главнокомандующий как-то сказал, что мы еще не начинали. Вот они и пытаются понять, готовы ли мы начать. Мы можем помочь им в их мыслительном процессе. Это удары по мостам, энергетическим центрам, центрам принятия решений. Хотя самолеты падают и за пределами Украины с высокопоставленными чиновниками, но и на самой Украине нужно, чтобы Киев стал для западных политиков местом страха и братской могилой, а не местом безнаказанного сексуального туризма. Еще ввести режим личной ответственности у нас за некоторые "замечательные" решения. Это помогло бы Западу принять правильные решения.Есть такое правило: в любой непонятной ситуации верьте президенту. Мы готовы. Нам есть что терять и капитулировать мы не будем. В этом отношении я президенту доверяю.О контактах украинского МИД с европейскими политиками Протокол и тайные цели. Зачем новый глава МИД Украины Андрей Сибига совершил первый визит в Европу

https://ukraina.ru/20240920/1057568238.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Александр Порунов

интервью, европа, россия, запад, герман греф, михаил мишустин, михаил делягин, мвф, мид, петербургский международный экономический форум (фонд), украина, киев, ракеты, мосты