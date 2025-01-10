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Глав МО НАТО расстроила трудная ситуация на Украине — польский министр

Глав МО НАТО расстроила трудная ситуация на Украине — польский министр - 10.01.2025 Украина.ру

Глав МО НАТО расстроила трудная ситуация на Украине — польский министр

Ситуация на Украине огорчила участников встречи глав министерств обороны НАТО, которая прошла накануне в немецком Рамштайне. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM

2025-01-10T11:34

2025-01-10T11:34

2025-01-10T11:52

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"Настроение не есть хорошее. В первую очередь это исходит из трудной ситуации на Украине. Вчера были президент (Владимир) Зеленский, министр (обороны Рустем) Умеров. Ситуация на линии фронта очень трудная. Усталость от войны на Украине огромная. Людям попросту надоело", - сказал польский министр.В четверг в Рамштайне прошла встреча с участием министров обороны нескольких стран НАТО, генерального секретаря НАТО, представителей Украины. После нее Косиняк-Камыш заявил, что у избранного президента США Дональда Трампа нет мирного плана по Украине.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дональд трамп, сша, нато, польша