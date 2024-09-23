Разгромить и разделить на 40 частей: политолог раскрыл, как за счет России Запад хочет раздать долги - 23.09.2024 Украина.ру
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Разгромить и разделить на 40 частей: политолог раскрыл, как за счет России Запад хочет раздать долги
Разгромить и разделить на 40 частей: политолог раскрыл, как за счет России Запад хочет раздать долги - 23.09.2024 Украина.ру
Разгромить и разделить на 40 частей: политолог раскрыл, как за счет России Запад хочет раздать долги
В "мирном плане" Зеленского есть пункт о санкциях в отношении дружественных России стран. США давно говорят, что нужно в принципе лишить ее возможности продавать свои углеводороды и торговать с оставшимся миром. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков
2024-09-23T05:15
2024-09-23T05:15
новости
россия
запад
сша
владимир зеленский
алексей кочетков
экономика
торговля
сво
украина
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Ранее Владимир Зеленский выступил с очередным "планом победы", который, по его задумке, должен воспрепятствовать возможному проведению сепаратных переговоров по Украине между Россией и Западом.Противник сделает все, чтобы попытаться ускорить конфликт, прекратить медленное удушение киевской хунты, заставить Россию сесть за стол невыгодных для нее переговоров и нанести ей поражение если не на поле боя, то любым другим способом, рассказал политолог.В "мирном плане" Зеленского есть пункт о санкциях в отношении дружественных России стран. США давно говорят, что нужно в принципе лишить Москву возможности продавать свои углеводороды и торговать с оставшимся миром, отметил эксперт.А для этого коллективному Западу нужно показательно удушить экономически Россию, "разгромить ее на поле боя, разделить ее территорию на 40 частей", и потом уже бесконтрольно распоряжаться ее ресурсами в своих интересах, подчеркнул волонтер.То есть Запад хочет путем полного уничтожения российской государственности решить свои экономические проблемы во всем мире. Например, раздать долги, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.руО том, чем новый "план победы" Зеленского отличается от ранее предложенной им "формулы мира" — в интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16. на сайте Украина.ру
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новости, россия, запад, сша, владимир зеленский, алексей кочетков, экономика, торговля, сво, украина, ресурсы, война
Новости, Россия, Запад, США, Владимир Зеленский, Алексей Кочетков, экономика, торговля, СВО, Украина, ресурсы, война

Разгромить и разделить на 40 частей: политолог раскрыл, как за счет России Запад хочет раздать долги

05:15 23.09.2024
 
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Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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В "мирном плане" Зеленского есть пункт о санкциях в отношении дружественных России стран. США давно говорят, что нужно в принципе лишить ее возможности продавать свои углеводороды и торговать с оставшимся миром. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков
Ранее Владимир Зеленский выступил с очередным "планом победы", который, по его задумке, должен воспрепятствовать возможному проведению сепаратных переговоров по Украине между Россией и Западом.
Противник сделает все, чтобы попытаться ускорить конфликт, прекратить медленное удушение киевской хунты, заставить Россию сесть за стол невыгодных для нее переговоров и нанести ей поражение если не на поле боя, то любым другим способом, рассказал политолог.
В "мирном плане" Зеленского есть пункт о санкциях в отношении дружественных России стран. США давно говорят, что нужно в принципе лишить Москву возможности продавать свои углеводороды и торговать с оставшимся миром, отметил эксперт.

"Речь идет об экономическом ударе наших партеров. Они стараются переключиться на это направление. В том числе потому, что из-за противостояния с Россией рушится контроль Запада над системой мировой торговли. Западу нужно этот контроль восстанавливать", — указал Кочетков.

А для этого коллективному Западу нужно показательно удушить экономически Россию, "разгромить ее на поле боя, разделить ее территорию на 40 частей", и потом уже бесконтрольно распоряжаться ее ресурсами в своих интересах, подчеркнул волонтер.
То есть Запад хочет путем полного уничтожения российской государственности решить свои экономические проблемы во всем мире. Например, раздать долги, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.ру
О том, чем новый "план победы" Зеленского отличается от ранее предложенной им "формулы мира" — в интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16. на сайте Украина.ру
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