https://ukraina.ru/20240923/1057609691.html
Разгромить и разделить на 40 частей: политолог раскрыл, как за счет России Запад хочет раздать долги
Разгромить и разделить на 40 частей: политолог раскрыл, как за счет России Запад хочет раздать долги - 23.09.2024 Украина.ру
Разгромить и разделить на 40 частей: политолог раскрыл, как за счет России Запад хочет раздать долги
В "мирном плане" Зеленского есть пункт о санкциях в отношении дружественных России стран. США давно говорят, что нужно в принципе лишить ее возможности продавать свои углеводороды и торговать с оставшимся миром. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков
2024-09-23T05:15
2024-09-23T05:15
2024-09-23T05:15
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Ранее Владимир Зеленский выступил с очередным "планом победы", который, по его задумке, должен воспрепятствовать возможному проведению сепаратных переговоров по Украине между Россией и Западом.Противник сделает все, чтобы попытаться ускорить конфликт, прекратить медленное удушение киевской хунты, заставить Россию сесть за стол невыгодных для нее переговоров и нанести ей поражение если не на поле боя, то любым другим способом, рассказал политолог.В "мирном плане" Зеленского есть пункт о санкциях в отношении дружественных России стран. США давно говорят, что нужно в принципе лишить Москву возможности продавать свои углеводороды и торговать с оставшимся миром, отметил эксперт.А для этого коллективному Западу нужно показательно удушить экономически Россию, "разгромить ее на поле боя, разделить ее территорию на 40 частей", и потом уже бесконтрольно распоряжаться ее ресурсами в своих интересах, подчеркнул волонтер.То есть Запад хочет путем полного уничтожения российской государственности решить свои экономические проблемы во всем мире. Например, раздать долги, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.руО том, чем новый "план победы" Зеленского отличается от ранее предложенной им "формулы мира" — в интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16. на сайте Украина.ру
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новости, россия, запад, сша, владимир зеленский, алексей кочетков, экономика, торговля, сво, украина, ресурсы, война
Новости, Россия, Запад, США, Владимир Зеленский, Алексей Кочетков, экономика, торговля, СВО, Украина, ресурсы, война
Разгромить и разделить на 40 частей: политолог раскрыл, как за счет России Запад хочет раздать долги
В "мирном плане" Зеленского есть пункт о санкциях в отношении дружественных России стран. США давно говорят, что нужно в принципе лишить ее возможности продавать свои углеводороды и торговать с оставшимся миром. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков
Ранее Владимир Зеленский выступил с очередным "планом победы", который, по его задумке, должен воспрепятствовать возможному проведению сепаратных переговоров по Украине между Россией и Западом.
Противник сделает все, чтобы попытаться ускорить конфликт, прекратить медленное удушение киевской хунты, заставить Россию сесть за стол невыгодных для нее переговоров и нанести ей поражение если не на поле боя, то любым другим способом, рассказал политолог.
В "мирном плане" Зеленского есть пункт о санкциях в отношении дружественных России стран. США давно говорят, что нужно в принципе лишить Москву возможности продавать свои углеводороды и торговать с оставшимся миром, отметил эксперт.
"Речь идет об экономическом ударе наших партеров. Они стараются переключиться на это направление. В том числе потому, что из-за противостояния с Россией рушится контроль Запада над системой мировой торговли. Западу нужно этот контроль восстанавливать", — указал Кочетков.
А для этого коллективному Западу нужно показательно удушить экономически Россию, "разгромить ее на поле боя, разделить ее территорию на 40 частей", и потом уже бесконтрольно распоряжаться ее ресурсами в своих интересах, подчеркнул волонтер.
То есть Запад хочет путем полного уничтожения российской государственности решить свои экономические проблемы во всем мире. Например, раздать долги, резюмировал собеседник издания.
О том, чем новый "план победы" Зеленского отличается от ранее предложенной им "формулы мира" — в интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16. на сайте Украина.ру