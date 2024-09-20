https://ukraina.ru/20240920/1057568238.html

Алексей Кочетков: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену

Алексей Кочетков: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену - 20.09.2024 Украина.ру

Алексей Кочетков: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену

Пока мы сохраняем свой суверенитет и не поддаемся на шантаж противника, Запад ничего с нами сделать не может. Это же не у нас истерика началась, а у наших врагов. Они чувствуют, что "что-то пошло не так"

2024-09-20T05:53

2024-09-20T05:53

2024-09-20T05:53

интервью

россия

запад

украина

владимир зеленский

алексей кочетков

сикорский

нато

вооруженные силы украины

сво

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Противник прощупывает бреши в нашей обороне, где можно было бы нанести нам удар, как это было во время Первой мировой войны. Это неприятно и даже страшно. Но не так уж и всемогущи наши противники, если они начинают паниковать, считает Алексей Кочетков – координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Владимир Зеленский выступил с очередным "планом победы", который, по его задумке, должен воспрепятствовать возможному проведению сепаратных переговоров по Украине между Россией и Западом. План предусматривает пять пунктов.1.Нанесение масштабного ракетного удара по значимым объектам в глубине российской территории (составлен список от 30 до 150 целей).2. Новые пакеты санкций против России и государств, которые помогают Москве в торговле, производстве и финансах.3. Новые поставки вооружений, бронетехники артиллерии для шести-восеми бригад (на 30-40 тысяч человек).4.Обеспечение Западом бесполетной зону над западными областями Украины.5. Гарантия безопасности для Украины со стороны НАТО и отдельных стран Запада.Уточняется, что якобы после выполнения этого плана режим Зеленского будет готов к переговорам о заморозке конфликта.- Алексей, что именно делает противник, чтобы реализовать этот план?- Самое главное в этом плане – условия, при которых Зеленский согласится на заморозку конфликта. А как говорил один персонаж из "12 стульев": согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Так вот России явно не нужна никакая заморозка конфликта. Заморозка конфликта будет означать поражение России.Мы же прекрасно понимаем, что НАТО воюет с Россией руками Украины. И любая заморозка – это подготовка к новому этапу войны с Россией, когда мы окажемся в менее выгодном положении: противник перегруппируется, перевооружится, получит новые резервы и нанесет нам удары в неожиданном месте в неожиданный момент. Поэтому нам нужен разгром украинской армии и освобождение исконно русских территорий.Зеленский может выдвигать много разных требований: бесполетные зоны, полное разоружение русской армии, передача Украине территорий вплоть до Урала. В этой ситуации все будет зависеть от Запада: готов ли он вступать с нами в конфликт. Судя по всему, готов. Значит, так тому и быть. Посмотрим, кто кого.- Понятно, что нам не нужна никакая заморозка, но Запад нас будет к ней всячески склонять. Если отталкиваться от пунктов этого плана, какой аспект может стать для нас наиболее болезненным?- Украина сейчас однозначно будет бить натовскими ракетами вглубь нашей территории. Если сейчас начался этот цирк "разрешим/не разрешим", то Запад уже все поставил, все разрешил и ждет удобного момента.Тот же Боррель на днях заявил примерно следующее: "Все красные линии мы давно перешли, русские нам не ответят, мы будем делать все, что захотим, ядерной войны бояться не надо". То есть Запад будет делать все, что угодно: в том числе наносить удары со своих баз по нашей территории.Это продлится до тех пор, пока мы не нанесем им чувствительные и болезненные удары, которые вынудят их вернуться в состояние временного здравомыслия.- Проблема в том, что пока Москва придерживается концепции, что ее устраивает инерционной сценарий СВО и пойдет на принятие экстраординарных мер только в том случае, если начнет проигрывать. Такие удары могут поменять ситуацию?- Мне не до конца понятно, какой стратегии придерживается Москва. Но нам очевидно надо больше времени, чтобы переформатировать нашу оборонную промышленность и навести порядок внутри страны. Россия считает, что время работает на нас. А "пока толстый сохнет, худой сдохнет". И вся истерика Зеленского и Запада связана с пониманием, что время работает не на них.Противник сейчас сделает все, чтобы попытаться ускорить конфликт, прекратить медленное удушение киевской хунты, заставить Россию сесть за стол невыгодных для нее переговоров и найти способ нанести нам поражение если не на поле боя, то другим способом.В этом плане Зеленского есть пункт о санкциях в отношении дружественных России стран. Так США давно говорят, что нужно в принципе лишить Россию возможности продавать свои углеводороды и торговать с оставшимся миром. Речь идет об экономическом ударе наших партеров. Они стараются переключиться на это направление. В том числе потому, что из-за противостояния с Россией рушится контроль Запада над системой мировой торговли.Западу нужно этот контроль восстанавливать. А для этого нужно показательно удушить экономически Россию, разгромить ее на поле боя, разделить российскую территорию на 40 частей, и потом уже бесконтрольно распоряжаться ее ресурсами в своих интересах.То есть Запад хочет за счет русских людей путем полного уничтожения российской государственности решить свои экономические проблемы во всем мире. Например, раздать долги.- Кто конкретно из наших союзников сейчас наиболее уязвим перед угрозой западных санкций?- Пока в мире существует система мировой торговли, которую создали США, перед угрозой санкций уязвимы все. Ее надо разрушать. Да, это несет в себе издержки. Но после того, как эта система американской гегемонии рассыплется, остальной мир получит такую выгоду, что она покроет сегодняшние издержки.Весь мир заинтересован в том, чтобы американский гегемон рухнул. Чтобы закончилось разграбление всего мира одной единственной державой и десятком ее самых верных союзников. Чтобы вся мировая экономика вновь вернулась ко взаимовыгодному сотрудничеству, и не было бы сегодняшней игры в одни ворота.- Как быть с тем, что Америка пока остается гегемоном, который экономически сильнее нас?- Надо бороться, не отступать и не сдаваться. Надо оздаравливать страну и экономику. Избавляться от ненужного морока, который накопился у нас за последние десятилетия. Государству нужно повернуться лицом к русскому народу: поднимать демографию, поддерживать здоровые силы нашего народа, а самое главное – понимать, что мира, который был прежде, уже не будет.Посмотрите на чудовищные теракты, которые совершают союзники США. Перейдены все морально-нравственные границы. Надо просто смириться тем, что сытая жизнь закончилась. Это не значит, что мы должны умереть от голода. Просто спасти себя мы можем мы сами. А спасение для нас – в сопротивлении и в борьбе, в которой мы можем не только выжить, но и победить. У нас есть для этого все предпосылки.- Назовите главные предпосылки к тому, что мы можем выжить в этой борьбе?- Пока мы сохраняем свой суверенитет и не поддаемся на шантаж противника, Запад ничего с нами сделать не может. Это же не у нас истерика началась, а у наших врагов. Они чувствуют, что "что-то пошло не так". И все эти разговоры о якобы заговоре российских элит – это все неспроста. Противник прощупывает бреши в нашей обороне, где можно было бы нанести нам удар, как это было во время Первой мировой войны. Это неприятно и даже страшно. Но не так уж и всемогущи наши противники, если они начинают паниковать.- Какую главную брешь в нашей обороне сейчас надо прикрыть?- Во-первых, надо очистить ряды наших элит от коррумпированных слоев, встроенных в мировую систему капитализма, которые долгие годы превращали нашу страну в колонию Запада и разбазаривали миллиарды народных денег.Во-вторых, надо переводить страну на военные рельсы. Без этого никак не обойтись. Надо укреплять армию. Нынешними силами на фронте мы не можем решить цели и задачи СВО.В-третьих, надо прекратить политику замещающей миграции. Это один из козырей в рукаве, на который рассчитывает противник. Когда в Россию завозят сотни тысяч представителей иностранных государств, воспитанных в русофобии и исповедующих самые экстремистские религиозные культы, очевидно, что они ждут удобного момента взорвать наш тыл.Это настолько очевидно, что этого нельзя не понимать.Все эти проблемы нашей страны нельзя решить иначе, кроме как победив украинскую военщину и освободив крупные города от Харькова до Одессы. А дальше посмотрим, как будет ли НАТО вводить войска или не будет. Если мы эти текущие задачи не решим, все это добром не кончится.- Миграционная политика сейчас меняется, хоть и не так быстро, как хотелось бы.- Пока это больше имитация. Нам надо не просто поменять миграционное законодательство, а развернуть ситуацию на 180 градусов. Об этом говорят уже все, кто болеет за судьбу России. Мигрантское лобби должно не просто быть отодвинуто от решения важных вопросов – его надо ликвидировать. Те, кто сознательно завозит в страну миллионы инокультурных представителей, вообще не должны ни на что влиять в нашей стране. Мы пока даже не подступили к решению этой проблемы. Пока разговоры лишь идут о том, что "где-то что-то надо как-то ограничить". А это не устраняет саму угрозу.Повторюсь, в нашем тылу находятся миллионы людей, которые непонятно, чем занимаются. Это же целая армия. Надо разобраться с теми, кто сюда заехал и представляет угрозу национальной безопасности. Надо провести ревизию получения гражданства. И надо снять эту ненужную нагрузку с нашей социальной системы: давление на нашу экономику увеличивается, а эта миллионная армия людей, незаконно получившая российское гражданство, создает нагрузку на нашу социальную систему в ущерб коренным гражданам.Если эту проблему не решить сейчас, это приведет к тяжелым последствиям.- Насчет того, введет НАТО войска на Украину или не введет, прокомментируйте, пожалуйста, момент, связанный с Польшей. Когда премьер Сикорский разговаривал с нашими пранкерами, он не сказал какую-то откровенную глупость и как всегда по этому вопросу высказался обтекаемо.- Польша, несмотря на свою воинственную риторику, по-прежнему не намерена разбиваться об стенку. Они понимают, где лежат их интересы.Конечно, поляки бы с удовольствием разграбили территории от Бреста до Дальнего Востока. Но пока они нацелились на то, что у них хватает сил. Может быть, они действительно вынашивают планы забрать "кресы всходни" в украинской их части. А выполнять всю грязную работу за украинских нацистов они все еще не готовы. Они смотрят, как будет развиваться ситуация на фронте.С другой стороны, вы же в курсе, что даже в Курской области было замечено огромное количество польских наемников. Не считая того, что они два года СВО присутствуют на всех участках фронта. Поляки постепенно втягиваются в войну. Польша – это уже фактически полноценный участник войны НАТО с Россией.- Как вы оцениваете обстановку на фронте, исходя из того, что происходит в зоне ответственности ваших подшефных батальонов?- Они продвигаются и участвуют в зачистках. Это правда, что качество украинских военнослужащих на Донецком направлении резко упало. Наш общий знакомый Станислав Смагин рассказывает, что им попадаются все больше и больше вражеских солдат, которые выбрасывают оружие, бегут в лесопосадки и лежат там, в надежде, что мы займем эту территорию и возьмем их в плен.Еще было много случаев, когда ребята находили тела украинских военнослужащих, которых добили свои же. В частности, у Смагина есть фотографии трупа одного немолодого киевлянина, который, судя по всему, получил ранение, пытался сам себе оказать помощь, но был убит выстрелом в затылок с близкого расстояния. Когда его тело нашли ребята, его сильно объели собаки, но у него в рюкзаке были документы. У человека был такой букет болезней, что вообще непонятно, как он доехал до фронта. Это говорит о том, что Украина гонит на убой всех подряд. Не выдержал нагрузки – добили и бросили.Такие случаи объясняют, откуда берутся такие истерики в рядах противника, когда Сикорский и Зеленский скандалят друг с другом на повышенных тонах, чуть ли не переходя на фальцет. Значит, стратегия, выбранная Россией, дает свои плоды.- Как у нас обстоят дела со стандартным оснащением: РЭБ, дрон и связь?- Возим. Нас просят – мы привозим. К нам постоянно обращаются бойцы из различных подразделений (не только подшефные батальоны). Недавно мы отправляли снаряжение даже в Брянскую область, где активных боевых действий не ведется. Да и под Курск мы недавно привезли средство для борьбы с дронами.В последние дни мы активно готовим станцию постановки помех, которые скоро отвезем в наши подшефные батальоны.Потребности есть. Они никуда не исчезают. Надеюсь, что новый министр обороны сможет их удовлетворить максимально быстро. Но пока волонтеры трудятся.- Когда Владимир Путин в очередной раз подписал указ об увеличении численности вооруженных сил, некоторые наблюдатели расценили это как психологическую подготовку к новой волне мобилизации. А вы что думаете?- Мобилизация неизбежна. Она необходима. Бессмысленно делать вид, что без нее нельзя обойтись. Главное, чтобы она была проведена грамотно и качественно, а не как два года назад. Чтобы не было ситуации, когда набрали людей, а потом не знали, что с ними делать дальше. Каждый человек, которого призвали в армию, должен попасть туда, где он необходим, исходя из его навыков и качеств. А мобилизация нужна хотя бы для того, чтобы люди, которые были призваны два года назад, могли отдохнуть.- Мобилизация нужна, чтобы мы спокойно вели войну на истощение? Или чтобы мы победили как можно скорее (последний рывок)?- Чтобы мы победили как можно скорее. Зачем отрывать людей от мирной жизни в тылу, если мы не собираемся побеждать. А победа – это разгром врага, освобождение территорий и быстрое возвращение освобожденных территорий к мирной жизни. Люди же нужны не только на линии соприкосновения, но и в тылу – для поддержания правопорядка.- Насчет освобожденных территорий. Мы с вами часто обсуждаем тему возвращения украинским городам русских названий. Вы выступаете за то, чтобы города назывались так, как их назвали в момент основания. Что делать с Украинском? Этот город возник на базе поселка Лесовка, позднее был назван Украинск в честь шахты "Украинская". При этом название Лесовка сейчас носит поселок, который расположен рядом с Украинском. Нужно ли нам вникать во все эти нюансы, проводить глубокие реформы местного самоуправления и менять документацию?- Во всем нужен здравый смысл. Когда мы освобождаем территорию от украинства – искусственного переформатирования сознания русских людей на протяжении ста лет, нет смысла давать городам названия в честь поселков, которые находятся где-то рядом. В конце концов, город можно назвать по-новому.Да, я считаю, что Днепропетровск должен быть Екатеринославом, а Кировоград – Елисаветградом. Но Украинск вполне можно было бы назвать в честь множества людей, которые внесли существенный вклад в развитие Новороссии. Их можно назвать в честь героев СВО. Например, во время присоединения Средней Азии мы основали город Скобелев в честь великого генерала.Не надо подходить к этому процессу механически. Украина назвала город Покровском, но мы готовы убиться, лишь бы назвать этот город не Покровском, а чем-то другим. А если город носит неприемлемое для нас название, его надо менять.Откуда на территории Новороссии взялся город Украинск? Значит, кто-то хотел, что Украина сюда пришла и останется здесь навсегда. И надо дать этому городу название, которое восстановит историческую справедливость.О других аспектах украинского кризиса - в интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова

https://ukraina.ru/20201216/1029990360.html

https://ukraina.ru/20240917/1057505933.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, запад, украина, владимир зеленский, алексей кочетков, сикорский, нато, вооруженные силы украины, сво, сша, польша, мигранты, донбасс, экономика, ракеты, украина.ру