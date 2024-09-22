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"Украинский и израильский режим – две ветки одного дерева" - журналист-международник

"Украинский и израильский режим – две ветки одного дерева" - журналист-международник - 22.09.2024 Украина.ру

"Украинский и израильский режим – две ветки одного дерева" - журналист-международник

Израиль и Украина солидарны по многим вопросам и этому есть объяснение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума

2024-09-22T05:45

2024-09-22T05:45

2024-09-22T05:45

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"Украинский и израильский режим – две ветки одного дерева. Корни, методы и риторика у них одна. Если вы послушаете, что говорил господин Нетаньяху в Конгрессе и США и господин Зеленский, у вас тоже создастся впечатление, что речь им писал один спичрайтер. То же самое касается их взаимоподдержки на международной арене", - сказал Джума.По его словам, ничего удивительного нет в том, что израильский полпред в ООН провозгласил Израиль и Украину странами с одной угрозой, сравнил Россию с ХАМАС."Точно так же Украина поддерживает их на уровне ООН, - констатировал Джума. - У них один патрон, одна надежда — это США. И одни и те же противники. Взять хотя бы Иран. Он сегодня противник как Украины, так и Израиля".Журналист-международник уверен, что Тель-Авив и Киев сегодня объединяют не только общие противники, но и отношение к специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины."Относительно СВО в Израиле высказались однозначно в поддержку Украины", - констатировал Джума.Полный текст интервью Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клуб читайте на сайте Украина.руРанее на эту тему: "Война за батарейки" вышла на новый уровень: армия Израиля бьет по Ливану

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