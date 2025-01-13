https://ukraina.ru/20250113/1060221080.html

Медведев оценил "начало активностей команды Трампа на украинском треке"

Медведев оценил "начало активностей команды Трампа на украинском треке" - 13.01.2025 Украина.ру

Медведев оценил "начало активностей команды Трампа на украинском треке"

Пресловутый "германский сценарий" раздела Украины не имеет шансов на успех. Об этом 13 января заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2025-01-13T11:18

2025-01-13T11:18

2025-01-13T11:43

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Заместитель председателя Совбеза России в своём телеграм-канале обратил внимание на сценарий урегулирования украинского конфликта, продвигаемый западными политиками накануне переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом."В преддверии начала активностей команды Трампа на украинском треке нет недостатка в высосанных из пальца и других мест "сценариях урегулирования". Пока они не стоят ничего, поскольку одно конкретное предложение гораздо важнее сотни гипотез. И тем не менее отмечу так называемый германский сценарий, о котором сейчас снова заговорили", - сообщил Медведев.По мнению Медведева, сценарий сводится к сосуществованию распавшейся Украины по образцу разделённой после Второй мировой войны Германии на ФРГ и ГДР. При этом роль "ФРГ" отведена Киеву, а "ГДР" – вернувшимся домой российским землям, отметил зампред российского Совбеза."Очевидно, почему появился подобный сценарий, несмотря на то что у него нет никаких шансов. Ответ прост: с ним руководство незаконного киевского режима легче примирить с самыми оголтелыми неонацистами. А так вот смотрите, как красиво получается: сколько лет ФРГ терпела, а потом раз – и проглотила ГДР!", – подчеркнул Медведев.Он обратил внимание на то что авторы этого сценария не пожелали сразу же сказать от трёх важных моментах.Во-первых, заметил Медведев, в основе воссоединения Германии лежало желание немцев собрать свою страну, пользуясь бессилием руководителей СССР того времени."А тут как? Получается, Россия должна в будущем сдать всех своих несостоятельному "Бандеростану"?", – задался вопросом Медведев.Во-вторых, после поглощения ГДР немецкий этнос формально воссоединился без учёта Австрии и других германоговорящих в Европе. В нынешнем же предложенном сценарии, по мнению Медведева, "продаётся насквозь протухшая идея нового разделения одного славянского народа, о чём в принципе само по себе даже говорить вслух неприлично"."И наконец: кто всерьёз вообще будет рассматривать вариант, при котором ядерная супердержава что-то отдаст уродливому недомерку с названием Окраина? Я даже не говорю про Конституцию и волю единого народа нашей страны. Значит, расчёт может быть только на распад России. И именно это должно хоть как-то потешить уязвлённое самолюбие неонацистов, у которых земля в прямом смысле горит под ногами. Ну тогда так прямо и скажите, господа!", - добавил Медведев.По его мнению, в итоге разговор про "германский вариант" сводится к простой формуле, которая была озвучена ранее: в ходе переговоров не обсуждается национальная принадлежность спорных территорий.Накануне план разделения Украины по примеру послевоенной Германии представил публике бывший специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. Подробности в публикации Экс-представитель Госдепа США Волкер предложил разделить Украину

https://ukraina.ru/20241005/1057908977.html

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