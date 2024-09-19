"Война за батарейки" вышла на новый уровень: армия Израиля бьет по Ливану - 19.09.2024 Украина.ру
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"Война за батарейки" вышла на новый уровень: армия Израиля бьет по Ливану
"Война за батарейки" вышла на новый уровень: армия Израиля бьет по Ливану - 19.09.2024 Украина.ру
"Война за батарейки" вышла на новый уровень: армия Израиля бьет по Ливану
Израильская армия начала атаку на Ливан. Авиация Израиля наносит удары одновременно по нескольким поселениям на юге страны, сообщают журналисты РИА Новости, ссылаясь на ливанские полевые источники
2024-09-19T19:25
2024-09-19T19:25
новости
израиль
ливан
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игорь коротченко
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цру
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Израильская авиация атаковала южную часть Ливана. Самолеты пролетели на сверхнизкой высоте над Бейрутом, утверждают очевидцы. В соцсетях публикуют видеозаписи последствий ударов - черные клубы дыма над некими постройками. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о восстановлении таким образом безопасности на севере страны. Израильские ВВС, как утверждается, нанесли удары по позициям и объектам "Хезболлы". Атака началась немногим ранее выступления лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы."Позвольте мне сказать израильскому правительству, израильской армии и израильскому народу: вы не справитесь. Я говорю премьер-министру [Израиля] Нетаньяху: вы можете делать, что хотите, вы не справитесь. Единственное решение — прекратить агрессию против народа Газы. Никакая военная эскалация, никакие убийства, никакая тотальная война не вернут ваших поселенцев в приграничную зону. Вы это знаете", - сказал Насрулла.Израиль вступает в новую фазу войны, которая открывает "значительные возможности и серьезные риски", заявил ранее министр обороны Израиля Йоав Галант"Последовательность наших военных операций будет продолжаться", — заявил Галлант во время встречи с высшим руководством ЦАХАЛа.Также в Армии обороны Израиля сообщили о гибели двух военнослужащих. По израильской версии, они погибли в результате ракетных атак и атак беспилотниками "Хезболлы" на севере Израиля. Еще восемь военнослужащих получили ранения, говорится в распространенном заявлении ЦАХАЛ.Военный эксперт, член общественного совета при Министерстве обороны России, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в комментарии Украине.ру заявил, что вчерашние и позавчерашние взрывы пейджеров и раций - лишь прелюдия и нельзя исключать, что за этим последуют и другие военные операции Израиля.Во вторник, 17 сентября, по всему Ливану начали массово взрываться пейджеры, рации и другие устройства, оснащенные литийными батареями. Через сутки атака повторилась, причем часть взрывов произошла в местах прощания с жертвами теракта, произошедшего накануне.Предварительно более 30 человек погибли, ранения получили не менее 2,8 тысяч ливанцев. И эти цифры, очевидно, будут расти, так как подсчеты еще ведутся.По одной из версий, инцидент стал результатом кибератаки, а пейджеры завезли в Ливан для сторонников "Хезболлах" весной с уже встроенными в них взрывными устройствами.Американская газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке сообщила, что перед взрывом израильские спецслужбы отправили на пейджеры ливанцев сообщения на арабском языке, чтобы побудить большое число людей поднести их к лицу.Шиитское движение "Хезболлах" возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль, пригрозив "справедливым ответом", однако Израиль опередил Ливан, начав бомбить страну.Большинство экспертов уверены: "атака пейджеров" в Ливане открыла очень глубокий ящик Пандоры, ведь этот теракт приведет не только к обострению войны между Израилем и "Хесболлой", но и общемировому пересмотру темы глобальной безопасности."Если бы это iPhone выходили с завода со взрывчаткой внутри, СМИ бы чертовски быстро поняли, какой ужасный прецедент был создан сегодня. Ничто не может оправдать это", - пояснил бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден.Журналист Аббас Джума уверен, что "атака пейджеров"может свести на нет многолетние усилия Израиля и США по дискредитации "Хезболлы" внутри Ливана, ведь после случившегося даже те, кто недолюбливал шиитскую "Хезболлу" и желал максимально абстрагироваться от происходящего в Палестине, жаждут мести."Такое впечатление, что Израиль намеренно делает все для того, чтобы его возненавидели. Чтобы война с Израилем была единственным решением. Чтобы в конце концов заявить, мол, видите какие арабы полулюди-полузвери. Ну разве таким можно позволить строить государство? Разве они на это способны? Разве они заслуживают чего-то кроме пули в лоб? С другой стороны, отсутствие мощного ответа со стороны "Хезболлы" максимально ударит по ее позициям внутри Ливана", - сказал Джума.Научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Григорий Лукьянов, напротив, считает, что массовые взрывы в Ливане уменьшат вероятность дальнейшего разрастания противостояния между Израилем и "Хезболлой"."Если удар достиг своей цели и управленческая инфраструктура выведена из строя на среднесрочный период, то тогда цели Израиля достигнуты и проводить более масштабную военную операцию нет никакого смысла, поскольку способности "Хезболлы" ограничатся нанесением беспокоящих ударов без должной координации и, как следствие, с низкой эффективностью и результативностью", - пояснил Лукьянов.Если взрывы не решили поставленных задач, добавил эксперт, Израиль попросту не захочет задействовать масштабные ресурсы против сильной "Хезболлы", а продолжит осуществлять подобные террористические операции.Политолог Дмитрий Евстафьев призвал не делать поспешных выводов о роли Израиля в этом теракте. Эксперт уверен, что тут есть и европейский след. Тему причастности Запада прокомментировал и Коротченко. По его мнению, буквально за несколько дней до подрыва пейджеров Израиль поставил в известность своих ключевых партнеров, в частности, ЦРУ США и британскую внешнюю разведку Ми-6."Удары солидарности" "Хезболла" и ЦАХАЛ наносят друг по другу с октября прошлого года. Самой серьезной потерей Бейрута за это время была ликвидация одного из высокопоставленных командиров "Хезболлы" Фуада Шукра.Более подробно о том, как произошла эта серия терактов в Ливане - в статье "Смертельно опасные пейджеры. Израильские спецслужбы организовали теракты в Ливане"
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новости, израиль, ливан, сша, игорь коротченко, хезболла, цру, украина.ру
Новости, Израиль, Ливан, США, Игорь Коротченко, Хезболла, ЦРУ, Украина.ру

"Война за батарейки" вышла на новый уровень: армия Израиля бьет по Ливану

19:25 19.09.2024
 
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Израильская армия начала атаку на Ливан. Авиация Израиля наносит удары одновременно по нескольким поселениям на юге страны, сообщают журналисты РИА Новости, ссылаясь на ливанские полевые источники
Израильская авиация атаковала южную часть Ливана. Самолеты пролетели на сверхнизкой высоте над Бейрутом, утверждают очевидцы. В соцсетях публикуют видеозаписи последствий ударов - черные клубы дыма над некими постройками.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о восстановлении таким образом безопасности на севере страны. Израильские ВВС, как утверждается, нанесли удары по позициям и объектам "Хезболлы". Атака началась немногим ранее выступления лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы.
"Позвольте мне сказать израильскому правительству, израильской армии и израильскому народу: вы не справитесь. Я говорю премьер-министру [Израиля] Нетаньяху: вы можете делать, что хотите, вы не справитесь. Единственное решение — прекратить агрессию против народа Газы. Никакая военная эскалация, никакие убийства, никакая тотальная война не вернут ваших поселенцев в приграничную зону. Вы это знаете", - сказал Насрулла.
Израиль вступает в новую фазу войны, которая открывает "значительные возможности и серьезные риски", заявил ранее министр обороны Израиля Йоав Галант
"Последовательность наших военных операций будет продолжаться", — заявил Галлант во время встречи с высшим руководством ЦАХАЛа.
Также в Армии обороны Израиля сообщили о гибели двух военнослужащих. По израильской версии, они погибли в результате ракетных атак и атак беспилотниками "Хезболлы" на севере Израиля. Еще восемь военнослужащих получили ранения, говорится в распространенном заявлении ЦАХАЛ.
Военный эксперт, член общественного совета при Министерстве обороны России, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в комментарии Украине.ру заявил, что вчерашние и позавчерашние взрывы пейджеров и раций - лишь прелюдия и нельзя исключать, что за этим последуют и другие военные операции Израиля.
"Аналогов такой же операции не было произведено никогда. По политическому эффекту это сравнимо с событиями 11 сентября 2001 года. Серия терактов встроена в некую канву событий и оперативных планов, которая явно не завершена", - сказал Коротченко.
Во вторник, 17 сентября, по всему Ливану начали массово взрываться пейджеры, рации и другие устройства, оснащенные литийными батареями. Через сутки атака повторилась, причем часть взрывов произошла в местах прощания с жертвами теракта, произошедшего накануне.
Предварительно более 30 человек погибли, ранения получили не менее 2,8 тысяч ливанцев. И эти цифры, очевидно, будут расти, так как подсчеты еще ведутся.
По одной из версий, инцидент стал результатом кибератаки, а пейджеры завезли в Ливан для сторонников "Хезболлах" весной с уже встроенными в них взрывными устройствами.
Американская газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке сообщила, что перед взрывом израильские спецслужбы отправили на пейджеры ливанцев сообщения на арабском языке, чтобы побудить большое число людей поднести их к лицу.
Шиитское движение "Хезболлах" возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль, пригрозив "справедливым ответом", однако Израиль опередил Ливан, начав бомбить страну.
- РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Вчера, 21:21
Под прицелом все. С бомбой в кармане шагаем к глобальной войнеРоссия считает детонацию пейджеров в Ливане чудовищным актом терроризма. Так МИД РФ отреагировал на массовый подрыв средств связи, которой пользовалась "Хезболла".
Большинство экспертов уверены: "атака пейджеров" в Ливане открыла очень глубокий ящик Пандоры, ведь этот теракт приведет не только к обострению войны между Израилем и "Хесболлой", но и общемировому пересмотру темы глобальной безопасности.
"Если бы это iPhone выходили с завода со взрывчаткой внутри, СМИ бы чертовски быстро поняли, какой ужасный прецедент был создан сегодня. Ничто не может оправдать это", - пояснил бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден.
Литий
17:38
Война, торговля и литий. Что происходит за минуты до катастрофы на Ближнем ВостокеСерия взрывов смартфонов, пейджеров, раций и даже устройств для снятия отпечатков пальцев с литий-ионными аккумуляторами не только подорвала доверие к любому бренду, производящему технику или электронные компоненты, но и уронила акции крупнейших производителей лития на рынке
Журналист Аббас Джума уверен, что "атака пейджеров"может свести на нет многолетние усилия Израиля и США по дискредитации "Хезболлы" внутри Ливана, ведь после случившегося даже те, кто недолюбливал шиитскую "Хезболлу" и желал максимально абстрагироваться от происходящего в Палестине, жаждут мести.
"Такое впечатление, что Израиль намеренно делает все для того, чтобы его возненавидели. Чтобы война с Израилем была единственным решением. Чтобы в конце концов заявить, мол, видите какие арабы полулюди-полузвери. Ну разве таким можно позволить строить государство? Разве они на это способны? Разве они заслуживают чего-то кроме пули в лоб? С другой стороны, отсутствие мощного ответа со стороны "Хезболлы" максимально ударит по ее позициям внутри Ливана", - сказал Джума.
Научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Григорий Лукьянов, напротив, считает, что массовые взрывы в Ливане уменьшат вероятность дальнейшего разрастания противостояния между Израилем и "Хезболлой".
"Если удар достиг своей цели и управленческая инфраструктура выведена из строя на среднесрочный период, то тогда цели Израиля достигнуты и проводить более масштабную военную операцию нет никакого смысла, поскольку способности "Хезболлы" ограничатся нанесением беспокоящих ударов без должной координации и, как следствие, с низкой эффективностью и результативностью", - пояснил Лукьянов.
Если взрывы не решили поставленных задач, добавил эксперт, Израиль попросту не захочет задействовать масштабные ресурсы против сильной "Хезболлы", а продолжит осуществлять подобные террористические операции.
Политолог Дмитрий Евстафьев призвал не делать поспешных выводов о роли Израиля в этом теракте. Эксперт уверен, что тут есть и европейский след. Тему причастности Запада прокомментировал и Коротченко. По его мнению, буквально за несколько дней до подрыва пейджеров Израиль поставил в известность своих ключевых партнеров, в частности, ЦРУ США и британскую внешнюю разведку Ми-6.
Разорвавшийся пейджер
Вчера, 14:38
Теракт, на который плевать. Почему Запад не спешит осуждать подрыв пейджеров в Ливане и что будет дальшеСпустя почти сутки после того, как по всей территории Ливана, от Бейрута до долины Бекаа, прокатилась волна взрывов пейджеров, международное сообщество за редким исключением обошло вниманием чудовищный теракт, хотя, по предварительным данным, там погибло 11 человек, ранения получили более четырех тысяч, а число тяжело раненых составило 400 граждан
"Удары солидарности" "Хезболла" и ЦАХАЛ наносят друг по другу с октября прошлого года. Самой серьезной потерей Бейрута за это время была ликвидация одного из высокопоставленных командиров "Хезболлы" Фуада Шукра.
Более подробно о том, как произошла эта серия терактов в Ливане - в статье "Смертельно опасные пейджеры. Израильские спецслужбы организовали теракты в Ливане"
 
НовостиИзраильЛиванСШАИгорь КоротченкоХезболлаЦРУУкраина.ру
 
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19:25"Война за батарейки" вышла на новый уровень: армия Израиля бьет по Ливану
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