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Маск, а я тебя знаю. От ножа до Гренландии

Маск, а я тебя знаю. От ножа до Гренландии - 13.01.2025 Украина.ру

Маск, а я тебя знаю. От ножа до Гренландии

Запомнилось. В девяностые годы ложной простоты и госбедлама, собирались как-то в сауну с целым премьер-министром Марчуком. Он потом вошел в историю как самый харизматичных из многочисленных глав украинских правительств. Импозантный сановник долго искал свои вьетнамки, но еще дольше специальную обойму для персонального ствола.

2025-01-13T06:10

2025-01-13T06:10

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Пояснил, что имеет спецзаказовскую - с увеличенной емкостью. Мое недоумение пространно прокомментировал: "Вот я лежу, скажем в подвале за бочкой. Те перебегают и я отстреливаю стандартное количество. Ага, думают они, сейчас будет перезарядка и ломятся в открытую. И тут я кладу их дополнительными патронами."Даже тогда у высших чиновников была солидная охрана. Да и жизнь в стране была для верхушки в принципе безопасная. Не говоря уже про то, что сам запредельный статус являлся определенным залогом личной неприкосновенности. И сложно была представить ситуацию, когда целый премьер в каком-то подвале, среди каких-то бочек ведет перестрелку с какими-то отморозками.Но мне пафосный генерал стал как-то симпатичнее и теплее. Вроде как заглянул на миг в глубь его государственно засекреченной души. А там до сих пор притаился паренек Жека, мечтавший стать советским разведчиком с дикими фантазиями о подвалах, бочках (с апельсинами?), перестрелках…Похожие ощущения возникли, когда услышал реакцию Илона Маска на инфернальные кадры ножевого боя русского и украинского штурмов. Илон тогда, вдруг, признался, что держит окопный нож в спальне как эффективное оружие последнего шанса.Чуть не вырвалось вслух почти по Виктору Цою: "Маск, а я тебя знаю!" Это внешне, он всесильный владелец Twitter, самый богатый в мире чувак, "весом" в почти пол триллиона и с самой мощной личной охраной.А внутри так и живет ранимый пацанчик, витавший в виртуальном мире видио игр и которого в реальной жизни гнобили оболтусы в школе Брайстона. Там он впервые и приобрел нож. Но так и не успел пустить его в ход. Потому, что родеки перевели в более благополучный преторианский колледж.Но "чувство ножа" как последнего шанса осталось…Довелось немного поработать в ЮАР почти в то же время, когда Илон эмигрировал оттуда сначала в Канаду, а потом в Штаты. В этой запредельной стране, кстати говоря, впервые увидел упомянутые "нестандартные обоймы" к дедушке "Кольту".Там, даже весьма респектабельные "випы" залихватски запихивали себе за пояс короткостволы с немыслимо удлиненными магазинами. "Лучше я себе отстрелю яй…эти дела, чем мне отстрелят голову".ЮАР тогда была чуть ли не последней страной в мире, где каждый надеялся прежде всего на себя. А мир уже вступал в глобальную эпоху "демократии". А что такое демократия? Это, когда ты надеешься только на "институты".Маск уехал за демократией. Но внутри его естества, уже притаился ген, прижился протокол опоры на себя. Говорят, что венгры -потомки Аттилы- рождаются с "ножом в зубах". Но есть и другие народности у которых в спальном шкафу прячется не символический скелет, а тактический армейский нож…Сейчас опять модно порассуждать о сущности пассионарности. Мир, наконец, пусть интуитивно, но почти признал правоту мудреца Николая Яковлевича Данилевского о том, что сила державы не в размере ВВП, а именно в градусе пассионарности.Так вот. Пассионарность - это прежде всего саморасширяющаяся ответственность - от персонального уровня до наднационального. Это когда ты физически готов за себя постоять на личной орбите, а твоя страна стремится мировозренчески "окормлять" соседей на уровне цивилизационном. Когда тебя уважают, а страну боятся. Когда культ сильной личности выше культа державной безликости…Маск уже в детстве мечтал о запредельных миссиях. Его подростковая фантазия блуждала от карманного ножа до джедайского лазерного меча. Он разочаровался в своей малой родине, когда понял, что развитой апартеид, при всей духовитости фриканеров, не способен обустроить не только целый черный континент, но собственный режим.Он утратил интерес и к материнской родине, осознав еще в Королевском универе в Онтарио, что громадная по территории Канада - ограничивает полет креатива орбитой большого села - сытно, скучно, рутинно.Обидно, что в Россию он наведывался не в лучшее время. Страна еще не избавилась от ельценовского флера второсортности, мелкотравчатости, геополитического вегатарианства и синдрома холопства.Космические планы дерзкого аутиста четверть века назад там еще некому было подхватить: люди с ножами выродились в урок, а люди с мечами, еще не стали джедаями. А может просто не повезло - пересекся с торговцами, а не цивилизаторами. Не поняли те, что парень приехал не ракеты покупать, а человечество менять…Тогда, видимо, и возникла его "манечка" "сделать Америку великой". Или харизматичной. Или поднять градус персональной гордости и экзистенциональной значимости обретенной родины. Для себя…На позапрошлых американских выборах удалость, задолго до исхода, предсказать их результат. Тогда это было просто, поскольку очевидный фактор внутрисемейных отношений превалировал над латентным факторам межэлитных. Я и предположил, что блестящий тандем Дональд-Мелани без труда опередит ржавую связку Хиллари-Билл.На следующих выборах эта же модель еще натужно, но работала. Ее игнорирование в значительной степени привело к ожидаемому проигрышу рыжего смутьяна.Но вот на минувших состязаниях внутрисемейные отношения вполне уровнялись по значимости с межэлитными. В борьбу банковской и промышленной элит полноценно вторглась элита цифровая. И от того к кому присоединится ее признанный лидер - властелин сетевых колец Илон Маск - и зависил исход.Тем более, что к этому времени уже определился исход конкуренции внутри самого цифрового сообщества. Там сошлись в бою аватары "софта" и "железа".К первым, например, можно отнести того же Марка Цукерберга, выросшего из материнского лона психологизма. Где царила ушлость менеджеров, усидчивость завозных программистов, пробивная сила наемных лоббистов.Им противостояла мощь "металлистов". Акцент на инженеринг и технологизм. Илон даже в образовании пошел по стопам отца - инженера и изобретателя. Тогда как Марк пытался, еще студиозом, копировать маму - психолага и психиатра.Победило "железо"!Так совпало. Мир входит в новый "железный век". Не только в сущностном, но глобальном аспекте. "Куй железо…" Работа с тяжелыми сущностями - от новой индустриализации до новой цифровизации - требует старых моральных качеств. Возникает запрос на традиционные, хотя и подзабытые ценности. Инженеры (во всех смыслах), бьют психологов…Это эфемерные волшебники "софта" могут политические симпатии менять как программы, а к семейным относиться как к спаму. А у кремзных фанатиков "железа" - все железно: предательство по старомодному не прощается, семья архаично сохраняется…Маск при проигрыше Трампа наверняка не стал бы так публично и унизительно заискивать перед новой властью как Цукерберг. А тот прогнулся весь - от интернета до клозета. Ведь даже туалеты у себя на фирме сразу же переделал под продпочтения избранного президента…Хотя и Марк, наверняка бы дико расстроился, если б, скажем, его любимая старшенькая Максима сменила пол как сын Илона…Впрочем, не будим о грустном и личном. Короче, Маск возглавил свою цеховую элиту. И принял политическое решение. Трамп, благодаря этому победил…Теперь о самом главном. О том, за что биограф Маска Сет Абрамсон объявил его сумасшедшим.Илон Маск абсолютно искренне считает, что великой может стать только та страна, которая стремится вырасти в цивилизацию. То есть он угадал с упомянутой незаменимой гранью пассионарности.Как и угадал то, что пассионарность в большей степени мужское качество. Это совсем не умаляет женщин. Просто у них другие достоинства. Будучи старшим братом сестры Тоски и братишки Кимбела, он это знал по жизни.Поэтому он и своего канадского однолетку Джастина Трюдо называет "девочкой", намекая только на его инфантильную толерантность, бесхребетный конформизм и государственную блеклость. Тут не "грязные" намеки, а элементарная политическая констатация. Типа, "девчоночной" страной так долго мог править не крутой парень, а смазливая девочка.Еще он предугадал геополитическую фазу силы. Фазу, в которой запрос на четкие консервативные формы будет куда больше, чем на аморфные либеральные.Еще осознал, что в грядущей геополитике акцент на первую часть слова будет куда важнее, чем на вторую.Ну и конечно, не мог не просчитать своим креативным умом, что совладать с этими, как говорили на его малой родине, треками могут крутые перцы.Те, которые в детстве мечтали быть астронавтами и полярниками, а не клерками и коучерами. (Эх, не удалось это объяснить такому из себя практичному президенту Януковичу, когда он из экономии сворачивал в стране космические и полярные исследования)…Короче Маск - сумасшедший!Ему нужна Канада не как торговый партнер, а как дополнительная территория, делающая его страну более великой и в плане безопасности и в масштабе мечты.Ему нужна Гренландия как "тропа разведчика", полигон для ковки характеров желаемой цивилизации, а не свалка для ковыряния в редкоземе. Как другая военная география. Как уникальная логистика, в конце концов.Ему нужны новые партнеры в Европе не по принципу выгоды, а по вектору надежности. Если исходить из его опыта о том, что консерваторы предают реже либероидов.Поэтому американец засунул свой в Европу палец. Италия ему ближе Франции, а внесистемные политики Британии и Германии милее действующих…Его теневой штаб в Мар-а-Лаго вдувает эти нарративы в здоровое ухо избранного президента в режиме турбонадува, пробивая бируши нарциссизма патрона…Для нас это очень трудный конкурент в новом мире. Утешает то, что он же , по большому счету, единственный. "Одын, совсем одын"…А еще у нас есть герой РФ Андрей Григорьев. Тот, чей ножевой бой бесконечно пересматривает Илон. Юаровский мальчик в его душе, мечтает о победном якутском ноже. Придется подарить в следующий и неизбежный его приезд в Россию. И, скорее всего, вместе со своим президентом. Главного, а точнее единственного настоящего противника, придется уважать.Нож, конечно, будет жалко. Но может он и стоит роспуска Альянса…О других аспектах в жизни Илона Маска - в статье Елены Мурзиной "Астрология и бизнес. Илон Маск: самый богатый шоумен в мире или гениальный американский мошенник"

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канада, россия, юар, илон маск, дональд трамп, марчук, twitter, мнения