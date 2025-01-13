https://ukraina.ru/20250113/1060211715.html
Маск, а я тебя знаю. От ножа до Гренландии
Маск, а я тебя знаю. От ножа до Гренландии - 13.01.2025 Украина.ру
Маск, а я тебя знаю. От ножа до Гренландии
Запомнилось. В девяностые годы ложной простоты и госбедлама, собирались как-то в сауну с целым премьер-министром Марчуком. Он потом вошел в историю как самый харизматичных из многочисленных глав украинских правительств. Импозантный сановник долго искал свои вьетнамки, но еще дольше специальную обойму для персонального ствола.
2025-01-13T06:10
2025-01-13T06:10
2025-01-13T06:10
канада
россия
юар
илон маск
дональд трамп
марчук
twitter
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058028131_162:0:1229:600_1920x0_80_0_0_49827fc5799d38a4ebbcfdeda4d66975.jpg.webp
Пояснил, что имеет спецзаказовскую - с увеличенной емкостью. Мое недоумение пространно прокомментировал: "Вот я лежу, скажем в подвале за бочкой. Те перебегают и я отстреливаю стандартное количество. Ага, думают они, сейчас будет перезарядка и ломятся в открытую. И тут я кладу их дополнительными патронами."Даже тогда у высших чиновников была солидная охрана. Да и жизнь в стране была для верхушки в принципе безопасная. Не говоря уже про то, что сам запредельный статус являлся определенным залогом личной неприкосновенности. И сложно была представить ситуацию, когда целый премьер в каком-то подвале, среди каких-то бочек ведет перестрелку с какими-то отморозками.Но мне пафосный генерал стал как-то симпатичнее и теплее. Вроде как заглянул на миг в глубь его государственно засекреченной души. А там до сих пор притаился паренек Жека, мечтавший стать советским разведчиком с дикими фантазиями о подвалах, бочках (с апельсинами?), перестрелках…Похожие ощущения возникли, когда услышал реакцию Илона Маска на инфернальные кадры ножевого боя русского и украинского штурмов. Илон тогда, вдруг, признался, что держит окопный нож в спальне как эффективное оружие последнего шанса.Чуть не вырвалось вслух почти по Виктору Цою: "Маск, а я тебя знаю!" Это внешне, он всесильный владелец Twitter, самый богатый в мире чувак, "весом" в почти пол триллиона и с самой мощной личной охраной.А внутри так и живет ранимый пацанчик, витавший в виртуальном мире видио игр и которого в реальной жизни гнобили оболтусы в школе Брайстона. Там он впервые и приобрел нож. Но так и не успел пустить его в ход. Потому, что родеки перевели в более благополучный преторианский колледж.Но "чувство ножа" как последнего шанса осталось…Довелось немного поработать в ЮАР почти в то же время, когда Илон эмигрировал оттуда сначала в Канаду, а потом в Штаты. В этой запредельной стране, кстати говоря, впервые увидел упомянутые "нестандартные обоймы" к дедушке "Кольту".Там, даже весьма респектабельные "випы" залихватски запихивали себе за пояс короткостволы с немыслимо удлиненными магазинами. "Лучше я себе отстрелю яй…эти дела, чем мне отстрелят голову".ЮАР тогда была чуть ли не последней страной в мире, где каждый надеялся прежде всего на себя. А мир уже вступал в глобальную эпоху "демократии". А что такое демократия? Это, когда ты надеешься только на "институты".Маск уехал за демократией. Но внутри его естества, уже притаился ген, прижился протокол опоры на себя. Говорят, что венгры -потомки Аттилы- рождаются с "ножом в зубах". Но есть и другие народности у которых в спальном шкафу прячется не символический скелет, а тактический армейский нож…Сейчас опять модно порассуждать о сущности пассионарности. Мир, наконец, пусть интуитивно, но почти признал правоту мудреца Николая Яковлевича Данилевского о том, что сила державы не в размере ВВП, а именно в градусе пассионарности.Так вот. Пассионарность - это прежде всего саморасширяющаяся ответственность - от персонального уровня до наднационального. Это когда ты физически готов за себя постоять на личной орбите, а твоя страна стремится мировозренчески "окормлять" соседей на уровне цивилизационном. Когда тебя уважают, а страну боятся. Когда культ сильной личности выше культа державной безликости…Маск уже в детстве мечтал о запредельных миссиях. Его подростковая фантазия блуждала от карманного ножа до джедайского лазерного меча. Он разочаровался в своей малой родине, когда понял, что развитой апартеид, при всей духовитости фриканеров, не способен обустроить не только целый черный континент, но собственный режим.Он утратил интерес и к материнской родине, осознав еще в Королевском универе в Онтарио, что громадная по территории Канада - ограничивает полет креатива орбитой большого села - сытно, скучно, рутинно.Обидно, что в Россию он наведывался не в лучшее время. Страна еще не избавилась от ельценовского флера второсортности, мелкотравчатости, геополитического вегатарианства и синдрома холопства.Космические планы дерзкого аутиста четверть века назад там еще некому было подхватить: люди с ножами выродились в урок, а люди с мечами, еще не стали джедаями. А может просто не повезло - пересекся с торговцами, а не цивилизаторами. Не поняли те, что парень приехал не ракеты покупать, а человечество менять…Тогда, видимо, и возникла его "манечка" "сделать Америку великой". Или харизматичной. Или поднять градус персональной гордости и экзистенциональной значимости обретенной родины. Для себя…На позапрошлых американских выборах удалость, задолго до исхода, предсказать их результат. Тогда это было просто, поскольку очевидный фактор внутрисемейных отношений превалировал над латентным факторам межэлитных. Я и предположил, что блестящий тандем Дональд-Мелани без труда опередит ржавую связку Хиллари-Билл.На следующих выборах эта же модель еще натужно, но работала. Ее игнорирование в значительной степени привело к ожидаемому проигрышу рыжего смутьяна.Но вот на минувших состязаниях внутрисемейные отношения вполне уровнялись по значимости с межэлитными. В борьбу банковской и промышленной элит полноценно вторглась элита цифровая. И от того к кому присоединится ее признанный лидер - властелин сетевых колец Илон Маск - и зависил исход.Тем более, что к этому времени уже определился исход конкуренции внутри самого цифрового сообщества. Там сошлись в бою аватары "софта" и "железа".К первым, например, можно отнести того же Марка Цукерберга, выросшего из материнского лона психологизма. Где царила ушлость менеджеров, усидчивость завозных программистов, пробивная сила наемных лоббистов.Им противостояла мощь "металлистов". Акцент на инженеринг и технологизм. Илон даже в образовании пошел по стопам отца - инженера и изобретателя. Тогда как Марк пытался, еще студиозом, копировать маму - психолага и психиатра.Победило "железо"!Так совпало. Мир входит в новый "железный век". Не только в сущностном, но глобальном аспекте. "Куй железо…" Работа с тяжелыми сущностями - от новой индустриализации до новой цифровизации - требует старых моральных качеств. Возникает запрос на традиционные, хотя и подзабытые ценности. Инженеры (во всех смыслах), бьют психологов…Это эфемерные волшебники "софта" могут политические симпатии менять как программы, а к семейным относиться как к спаму. А у кремзных фанатиков "железа" - все железно: предательство по старомодному не прощается, семья архаично сохраняется…Маск при проигрыше Трампа наверняка не стал бы так публично и унизительно заискивать перед новой властью как Цукерберг. А тот прогнулся весь - от интернета до клозета. Ведь даже туалеты у себя на фирме сразу же переделал под продпочтения избранного президента…Хотя и Марк, наверняка бы дико расстроился, если б, скажем, его любимая старшенькая Максима сменила пол как сын Илона…Впрочем, не будим о грустном и личном. Короче, Маск возглавил свою цеховую элиту. И принял политическое решение. Трамп, благодаря этому победил…Теперь о самом главном. О том, за что биограф Маска Сет Абрамсон объявил его сумасшедшим.Илон Маск абсолютно искренне считает, что великой может стать только та страна, которая стремится вырасти в цивилизацию. То есть он угадал с упомянутой незаменимой гранью пассионарности.Как и угадал то, что пассионарность в большей степени мужское качество. Это совсем не умаляет женщин. Просто у них другие достоинства. Будучи старшим братом сестры Тоски и братишки Кимбела, он это знал по жизни.Поэтому он и своего канадского однолетку Джастина Трюдо называет "девочкой", намекая только на его инфантильную толерантность, бесхребетный конформизм и государственную блеклость. Тут не "грязные" намеки, а элементарная политическая констатация. Типа, "девчоночной" страной так долго мог править не крутой парень, а смазливая девочка.Еще он предугадал геополитическую фазу силы. Фазу, в которой запрос на четкие консервативные формы будет куда больше, чем на аморфные либеральные.Еще осознал, что в грядущей геополитике акцент на первую часть слова будет куда важнее, чем на вторую.Ну и конечно, не мог не просчитать своим креативным умом, что совладать с этими, как говорили на его малой родине, треками могут крутые перцы.Те, которые в детстве мечтали быть астронавтами и полярниками, а не клерками и коучерами. (Эх, не удалось это объяснить такому из себя практичному президенту Януковичу, когда он из экономии сворачивал в стране космические и полярные исследования)…Короче Маск - сумасшедший!Ему нужна Канада не как торговый партнер, а как дополнительная территория, делающая его страну более великой и в плане безопасности и в масштабе мечты.Ему нужна Гренландия как "тропа разведчика", полигон для ковки характеров желаемой цивилизации, а не свалка для ковыряния в редкоземе. Как другая военная география. Как уникальная логистика, в конце концов.Ему нужны новые партнеры в Европе не по принципу выгоды, а по вектору надежности. Если исходить из его опыта о том, что консерваторы предают реже либероидов.Поэтому американец засунул свой в Европу палец. Италия ему ближе Франции, а внесистемные политики Британии и Германии милее действующих…Его теневой штаб в Мар-а-Лаго вдувает эти нарративы в здоровое ухо избранного президента в режиме турбонадува, пробивая бируши нарциссизма патрона…Для нас это очень трудный конкурент в новом мире. Утешает то, что он же , по большому счету, единственный. "Одын, совсем одын"…А еще у нас есть герой РФ Андрей Григорьев. Тот, чей ножевой бой бесконечно пересматривает Илон. Юаровский мальчик в его душе, мечтает о победном якутском ноже. Придется подарить в следующий и неизбежный его приезд в Россию. И, скорее всего, вместе со своим президентом. Главного, а точнее единственного настоящего противника, придется уважать.Нож, конечно, будет жалко. Но может он и стоит роспуска Альянса…О других аспектах в жизни Илона Маска - в статье Елены Мурзиной "Астрология и бизнес. Илон Маск: самый богатый шоумен в мире или гениальный американский мошенник"
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
канада
россия
юар
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Дмитрий Выдрин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_de0480a2df397f9c26d0b496f8bd42bd.jpg.webp
Дмитрий Выдрин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_de0480a2df397f9c26d0b496f8bd42bd.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058028131_295:0:1095:600_1920x0_80_0_0_f1926883af10dba0bd8a07c5f1f0fce9.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Дмитрий Выдрин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_de0480a2df397f9c26d0b496f8bd42bd.jpg.webp
канада, россия, юар, илон маск, дональд трамп, марчук, twitter, мнения
Пояснил, что имеет спецзаказовскую - с увеличенной емкостью.
Мое недоумение пространно прокомментировал: "Вот я лежу, скажем в подвале за бочкой. Те перебегают и я отстреливаю стандартное количество. Ага, думают они, сейчас будет перезарядка и ломятся в открытую. И тут я кладу их дополнительными патронами."
Даже тогда у высших чиновников была солидная охрана. Да и жизнь в стране была для верхушки в принципе безопасная. Не говоря уже про то, что сам запредельный статус являлся определенным залогом личной неприкосновенности. И сложно была представить ситуацию, когда целый премьер в каком-то подвале, среди каких-то бочек ведет перестрелку с какими-то отморозками.
Но мне пафосный генерал стал как-то симпатичнее и теплее. Вроде как заглянул на миг в глубь его государственно засекреченной души. А там до сих пор притаился паренек Жека, мечтавший стать советским разведчиком с дикими фантазиями о подвалах, бочках (с апельсинами?), перестрелках…
Похожие ощущения возникли, когда услышал реакцию Илона Маска на инфернальные кадры ножевого боя русского и украинского штурмов. Илон тогда, вдруг, признался, что держит окопный нож в спальне как эффективное оружие последнего шанса.
Чуть не вырвалось вслух почти по Виктору Цою: "Маск, а я тебя знаю!" Это внешне, он всесильный владелец Twitter, самый богатый в мире чувак, "весом" в почти пол триллиона и с самой мощной личной охраной.
А внутри так и живет ранимый пацанчик, витавший в виртуальном мире видио игр и которого в реальной жизни гнобили оболтусы в школе Брайстона. Там он впервые и приобрел нож. Но так и не успел пустить его в ход. Потому, что родеки перевели в более благополучный преторианский колледж.
Но "чувство ножа" как последнего шанса осталось…
Довелось немного поработать в ЮАР почти в то же время, когда Илон эмигрировал оттуда сначала в Канаду, а потом в Штаты. В этой запредельной стране, кстати говоря, впервые увидел упомянутые "нестандартные обоймы" к дедушке "Кольту".
Там, даже весьма респектабельные "випы" залихватски запихивали себе за пояс короткостволы с немыслимо удлиненными магазинами. "Лучше я себе отстрелю яй…эти дела, чем мне отстрелят голову".
ЮАР тогда была чуть ли не последней страной в мире, где каждый надеялся прежде всего на себя. А мир уже вступал в глобальную эпоху "демократии". А что такое демократия? Это, когда ты надеешься только на "институты".
Маск уехал за демократией. Но внутри его естества, уже притаился ген, прижился протокол опоры на себя. Говорят, что венгры -потомки Аттилы- рождаются с "ножом в зубах". Но есть и другие народности у которых в спальном шкафу прячется не символический скелет, а тактический армейский нож…
Сейчас опять модно порассуждать о сущности пассионарности. Мир, наконец, пусть интуитивно, но почти признал правоту мудреца Николая Яковлевича Данилевского о том, что сила державы не в размере ВВП, а именно в градусе пассионарности.
Так вот. Пассионарность - это прежде всего саморасширяющаяся ответственность - от персонального уровня до наднационального. Это когда ты физически готов за себя постоять на личной орбите, а твоя страна стремится мировозренчески "окормлять" соседей на уровне цивилизационном. Когда тебя уважают, а страну боятся. Когда культ сильной личности выше культа державной безликости…
Маск уже в детстве мечтал о запредельных миссиях. Его подростковая фантазия блуждала от карманного ножа до джедайского лазерного меча. Он разочаровался в своей малой родине, когда понял, что развитой апартеид, при всей духовитости фриканеров, не способен обустроить не только целый черный континент, но собственный режим.
Он утратил интерес и к материнской родине, осознав еще в Королевском универе в Онтарио, что громадная по территории Канада - ограничивает полет креатива орбитой большого села - сытно, скучно, рутинно.
Обидно, что в Россию он наведывался не в лучшее время. Страна еще не избавилась от ельценовского флера второсортности, мелкотравчатости, геополитического вегатарианства и синдрома холопства.
Космические планы дерзкого аутиста четверть века назад там еще некому было подхватить: люди с ножами выродились в урок, а люди с мечами, еще не стали джедаями. А может просто не повезло - пересекся с торговцами, а не цивилизаторами. Не поняли те, что парень приехал не ракеты покупать, а человечество менять…
Тогда, видимо, и возникла его "манечка" "сделать Америку великой". Или харизматичной. Или поднять градус персональной гордости и экзистенциональной значимости обретенной родины. Для себя…
На позапрошлых американских выборах удалость, задолго до исхода, предсказать их результат. Тогда это было просто, поскольку очевидный фактор внутрисемейных отношений превалировал над латентным факторам межэлитных. Я и предположил, что блестящий тандем Дональд-Мелани без труда опередит ржавую связку Хиллари-Билл.
На следующих выборах эта же модель еще натужно, но работала. Ее игнорирование в значительной степени привело к ожидаемому проигрышу рыжего смутьяна.
Но вот на минувших состязаниях внутрисемейные отношения вполне уровнялись по значимости с межэлитными. В борьбу банковской и промышленной элит полноценно вторглась элита цифровая. И от того к кому присоединится ее признанный лидер - властелин сетевых колец Илон Маск - и зависил исход.
Тем более, что к этому времени уже определился исход конкуренции внутри самого цифрового сообщества. Там сошлись в бою аватары "софта" и "железа".
К первым, например, можно отнести того же Марка Цукерберга, выросшего из материнского лона психологизма. Где царила ушлость менеджеров, усидчивость завозных программистов, пробивная сила наемных лоббистов.
Им противостояла мощь "металлистов". Акцент на инженеринг и технологизм. Илон даже в образовании пошел по стопам отца - инженера и изобретателя. Тогда как Марк пытался, еще студиозом, копировать маму - психолага и психиатра.Победило "железо"!Так совпало. Мир входит в новый "железный век". Не только в сущностном, но глобальном аспекте. "Куй железо…" Работа с тяжелыми сущностями - от новой индустриализации до новой цифровизации - требует старых моральных качеств. Возникает запрос на традиционные, хотя и подзабытые ценности. Инженеры (во всех смыслах), бьют психологов…
Это эфемерные волшебники "софта" могут политические симпатии менять как программы, а к семейным относиться как к спаму. А у кремзных фанатиков "железа" - все железно: предательство по старомодному не прощается, семья архаично сохраняется…
Маск при проигрыше Трампа наверняка не стал бы так публично и унизительно заискивать перед новой властью как Цукерберг. А тот прогнулся весь - от интернета до клозета. Ведь даже туалеты у себя на фирме сразу же переделал под продпочтения избранного президента…
Хотя и Марк, наверняка бы дико расстроился, если б, скажем, его любимая старшенькая Максима сменила пол как сын Илона…
Впрочем, не будим о грустном и личном. Короче, Маск возглавил свою цеховую элиту. И принял политическое решение. Трамп, благодаря этому победил…
Теперь о самом главном. О том, за что биограф Маска Сет Абрамсон объявил его сумасшедшим.
Илон Маск абсолютно искренне считает, что великой может стать только та страна, которая стремится вырасти в цивилизацию. То есть он угадал с упомянутой незаменимой гранью пассионарности.
Как и угадал то, что пассионарность в большей степени мужское качество. Это совсем не умаляет женщин. Просто у них другие достоинства. Будучи старшим братом сестры Тоски и братишки Кимбела, он это знал по жизни.
Поэтому он и своего канадского однолетку Джастина Трюдо называет "девочкой", намекая только на его инфантильную толерантность, бесхребетный конформизм и государственную блеклость. Тут не "грязные" намеки, а элементарная политическая констатация. Типа, "девчоночной" страной так долго мог править не крутой парень, а смазливая девочка.
Еще он предугадал геополитическую фазу силы. Фазу, в которой запрос на четкие консервативные формы будет куда больше, чем на аморфные либеральные.
Еще осознал, что в грядущей геополитике акцент на первую часть слова будет куда важнее, чем на вторую.
Ну и конечно, не мог не просчитать своим креативным умом, что совладать с этими, как говорили на его малой родине, треками могут крутые перцы.
Те, которые в детстве мечтали быть астронавтами и полярниками, а не клерками и коучерами. (Эх, не удалось это объяснить такому из себя практичному президенту Януковичу, когда он из экономии сворачивал в стране космические и полярные исследования)…
Короче Маск - сумасшедший!
Ему нужна Канада не как торговый партнер, а как дополнительная территория, делающая его страну более великой и в плане безопасности и в масштабе мечты.
Ему нужна Гренландия как "тропа разведчика", полигон для ковки характеров желаемой цивилизации, а не свалка для ковыряния в редкоземе. Как другая военная география. Как уникальная логистика, в конце концов.Ему нужны новые партнеры в Европе не по принципу выгоды, а по вектору надежности. Если исходить из его опыта о том, что консерваторы предают реже либероидов.
Поэтому американец засунул свой в Европу палец. Италия ему ближе Франции, а внесистемные политики Британии и Германии милее действующих…
Его теневой штаб в Мар-а-Лаго вдувает эти нарративы в здоровое ухо избранного президента в режиме турбонадува, пробивая бируши нарциссизма патрона…
Для нас это очень трудный конкурент в новом мире. Утешает то, что он же , по большому счету, единственный. "Одын, совсем одын"…
А еще у нас есть герой РФ Андрей Григорьев. Тот, чей ножевой бой бесконечно пересматривает Илон. Юаровский мальчик в его душе, мечтает о победном якутском ноже. Придется подарить в следующий и неизбежный его приезд в Россию. И, скорее всего, вместе со своим президентом. Главного, а точнее единственного настоящего противника, придется уважать.
Нож, конечно, будет жалко. Но может он и стоит роспуска Альянса…
О других аспектах в жизни Илона Маска - в статье Елены Мурзиной "Астрология и бизнес. Илон Маск: самый богатый шоумен в мире или гениальный американский мошенник"