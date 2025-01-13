https://ukraina.ru/20250113/1060213660.html

Эксперт о перспективах СВО: "Вы думаете, нам дадут воевать до бесконечности?"

Эксперт о перспективах СВО: "Вы думаете, нам дадут воевать до бесконечности?" - 13.01.2025 Украина.ру

Эксперт о перспективах СВО: "Вы думаете, нам дадут воевать до бесконечности?"

Одесса займёт особое место в новой реальности, если Владимир Путин и Дональд Трамп договорятся по урегулированию украинской проблемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

2025-01-13T06:30

2025-01-13T06:30

2025-01-13T06:30

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По мнению эксперта, Россия и США могут найти компромисс в переговорном процессе. Однако в команде Дональда Трампа, вступающего в должность 20 января, есть разные люди – в том числе и такие, как Кит Келлог, которых Брутер не считает хорошими советниками в намечающемся диалоге Москвы и Вашингтона."Вы думаете, нам дадут воевать до бесконечности? В республиканской партии много сумасшедших людей", - констатировал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.Оценивая пределы уступок Трампа по украинскому вопросу, Брутер обозначил своё видение возможной позиции Москвы."Думаю, мы должны ему сказать, что ему ничего больше уступать не придется. Остальное предмет договоренности, которая будет выгодна всем. Речь идет о признании российскими шести новых регионов (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, Крым и Севастополь) плюс Харьков. Мы же не будем выводить войска из Харьковской области, даже в самом неприятном варианте ту часть, которую мы уже заняли, мы не отдадим", - сказал Брутер.Он также отметил, что в потенциально возможной конфигурации Одесса может получить особый статус."Одесса нам важна будет с другой стороны. В том смысле, чтобы модус, который там возникнет потом, не был для нас враждебным. Требование России №1 — это официальное признание всем миром вхождения новых регионов в Россию", - заметил Брутер.Полный текст интервью Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьковчитайте на сайте Украина.руТем временем: Экс-представитель Госдепа США Волкер предложил разделить Украину

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