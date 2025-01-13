Эксперт о перспективах СВО: "Вы думаете, нам дадут воевать до бесконечности?"
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Одесса займёт особое место в новой реальности, если Владимир Путин и Дональд Трамп договорятся по урегулированию украинской проблемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
По мнению эксперта, Россия и США могут найти компромисс в переговорном процессе. Однако в команде Дональда Трампа, вступающего в должность 20 января, есть разные люди – в том числе и такие, как Кит Келлог, которых Брутер не считает хорошими советниками в намечающемся диалоге Москвы и Вашингтона.
"Вы думаете, нам дадут воевать до бесконечности? В республиканской партии много сумасшедших людей", - констатировал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.
Оценивая пределы уступок Трампа по украинскому вопросу, Брутер обозначил своё видение возможной позиции Москвы.
9 января, 16:44На пути к третьему разделу: три поствыборных сценария для УкраиныПока не понятно, сможет ли Трамп реализовать своё предвыборное обещание прекратить войну на Украине, и если сможет, то как и когда. Потому прогнозировать сроки проведения выборов – занятие неблагодарное. Рабочая гипотеза – выборы состоятся в 2025 году. Не раньше первых чисел мая. А вот дальше…
"Думаю, мы должны ему сказать, что ему ничего больше уступать не придется. Остальное предмет договоренности, которая будет выгодна всем. Речь идет о признании российскими шести новых регионов (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, Крым и Севастополь) плюс Харьков. Мы же не будем выводить войска из Харьковской области, даже в самом неприятном варианте ту часть, которую мы уже заняли, мы не отдадим", - сказал Брутер.
Он также отметил, что в потенциально возможной конфигурации Одесса может получить особый статус.
"Одесса нам важна будет с другой стороны. В том смысле, чтобы модус, который там возникнет потом, не был для нас враждебным. Требование России №1 — это официальное признание всем миром вхождения новых регионов в Россию", - заметил Брутер.
Полный текст интервью Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьковчитайте на сайте Украина.ру