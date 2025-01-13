Эксперт о перспективах СВО: "Вы думаете, нам дадут воевать до бесконечности?" - 13.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250113/1060213660.html
Эксперт о перспективах СВО: "Вы думаете, нам дадут воевать до бесконечности?"
Эксперт о перспективах СВО: "Вы думаете, нам дадут воевать до бесконечности?" - 13.01.2025 Украина.ру
Эксперт о перспективах СВО: "Вы думаете, нам дадут воевать до бесконечности?"
Одесса займёт особое место в новой реальности, если Владимир Путин и Дональд Трамп договорятся по урегулированию украинской проблемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
2025-01-13T06:30
2025-01-13T06:30
новости
россия
одесса
сша
владимир брутер
дональд трамп
владимир путин
новые регионы
сво
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/09/1060153165_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6635f6d62fd15f7c5f7c5cdafbe58da.jpg
По мнению эксперта, Россия и США могут найти компромисс в переговорном процессе. Однако в команде Дональда Трампа, вступающего в должность 20 января, есть разные люди – в том числе и такие, как Кит Келлог, которых Брутер не считает хорошими советниками в намечающемся диалоге Москвы и Вашингтона."Вы думаете, нам дадут воевать до бесконечности? В республиканской партии много сумасшедших людей", - констатировал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.Оценивая пределы уступок Трампа по украинскому вопросу, Брутер обозначил своё видение возможной позиции Москвы."Думаю, мы должны ему сказать, что ему ничего больше уступать не придется. Остальное предмет договоренности, которая будет выгодна всем. Речь идет о признании российскими шести новых регионов (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, Крым и Севастополь) плюс Харьков. Мы же не будем выводить войска из Харьковской области, даже в самом неприятном варианте ту часть, которую мы уже заняли, мы не отдадим", - сказал Брутер.Он также отметил, что в потенциально возможной конфигурации Одесса может получить особый статус."Одесса нам важна будет с другой стороны. В том смысле, чтобы модус, который там возникнет потом, не был для нас враждебным. Требование России №1 — это официальное признание всем миром вхождения новых регионов в Россию", - заметил Брутер.Полный текст интервью Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьковчитайте на сайте Украина.руТем временем: Экс-представитель Госдепа США Волкер предложил разделить Украину
https://ukraina.ru/20250109/1060163633.html
россия
одесса
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/09/1060153165_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_64a17a5df4c6f7ecf38d214b4606a224.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, одесса, сша, владимир брутер, дональд трамп, владимир путин, новые регионы, сво, переговоры, дипломатия, международные отношения, международная политика, внешняя политика, политика, постсоветское пространство
Новости, Россия, Одесса, США, Владимир Брутер, Дональд Трамп, Владимир Путин, Новые регионы, СВО, переговоры, дипломатия, международные отношения, Международная политика, внешняя политика, политика, постсоветское пространство

Эксперт о перспективах СВО: "Вы думаете, нам дадут воевать до бесконечности?"

06:30 13.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа РСЗО Град группировки Запад на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Одесса займёт особое место в новой реальности, если Владимир Путин и Дональд Трамп договорятся по урегулированию украинской проблемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
По мнению эксперта, Россия и США могут найти компромисс в переговорном процессе. Однако в команде Дональда Трампа, вступающего в должность 20 января, есть разные люди – в том числе и такие, как Кит Келлог, которых Брутер не считает хорошими советниками в намечающемся диалоге Москвы и Вашингтона.
"Вы думаете, нам дадут воевать до бесконечности? В республиканской партии много сумасшедших людей", - констатировал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.
Оценивая пределы уступок Трампа по украинскому вопросу, Брутер обозначил своё видение возможной позиции Москвы.
Карта раздела Украины
9 января, 16:44
На пути к третьему разделу: три поствыборных сценария для УкраиныПока не понятно, сможет ли Трамп реализовать своё предвыборное обещание прекратить войну на Украине, и если сможет, то как и когда. Потому прогнозировать сроки проведения выборов – занятие неблагодарное. Рабочая гипотеза – выборы состоятся в 2025 году. Не раньше первых чисел мая. А вот дальше…
"Думаю, мы должны ему сказать, что ему ничего больше уступать не придется. Остальное предмет договоренности, которая будет выгодна всем. Речь идет о признании российскими шести новых регионов (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, Крым и Севастополь) плюс Харьков. Мы же не будем выводить войска из Харьковской области, даже в самом неприятном варианте ту часть, которую мы уже заняли, мы не отдадим", - сказал Брутер.
Он также отметил, что в потенциально возможной конфигурации Одесса может получить особый статус.
"Одесса нам важна будет с другой стороны. В том смысле, чтобы модус, который там возникнет потом, не был для нас враждебным. Требование России №1 — это официальное признание всем миром вхождения новых регионов в Россию", - заметил Брутер.
Полный текст интервью Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьковчитайте на сайте Украина.ру
Тем временем: Экс-представитель Госдепа США Волкер предложил разделить Украину
 
НовостиРоссияОдессаСШАВладимир БрутерДональд ТрампВладимир ПутинНовые регионыСВОпереговорыдипломатиямеждународные отношенияМеждународная политикавнешняя политикаполитикапостсоветское пространство
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:07Дело о Голодоморе: институционализация русофобии
07:10Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины
07:00Российский эксперт о восточноевропейской санзоне: "Мы должны вынудить их вести себя прилично"
06:50"Салорейх ещё сможет воевать". Украинские эксперты и политики о перспективах страны
06:45Украина за неделю. Или Зеленский пересмотрит свои требования, или судьбу Украины будут решать без Украины
06:30Эксперт о перспективах СВО: "Вы думаете, нам дадут воевать до бесконечности?"
06:15Счёт на недели: как спасти Приднестровье от энергокризиса
06:10Маск, а я тебя знаю. От ножа до Гренландии
06:00Трамп и Путин могут договориться только без ЕС - эксперт
05:30Брутер рассказал, кто в Румынии поможет с проблемой сухопутного коридора в Приднестровье
05:00Эксперт: стратегическое ослабление Евросоюза следует оформить де-юре
04:40Брутер: США интересует ослабление Китая и поглощение Гренландии, а у России свой интерес
04:20Эксперт рассказал, от чего зависит сговорчивость Трампа по Украине
04:00Брутер: если Трамп согласится на мирный план Путина, то его вынесут вперед ногами из Белого дома
18:35Экс-представитель Госдепа США Волкер предложил разделить Украину
18:16Польша запретила пролёт делегации Словакии на переговоры в Россию
17:07Почему в России уже не будет Белого движения и кто мог выиграть гражданскую войну: Ищенко об истории
15:20Санкции США угрожают повышением цен в ЕС - МИД Венгрии
13:56Армия России освободила Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
13:40Большая беда – большая ответственность: волонтёр Бобкова о потребностях людей и фронта в Донбассе
Лента новостейМолния