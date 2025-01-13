Группа украинских пограничников сдалась в российский плен
Шесть украинских пограничников сдались в плен российским военнослужащим на границе с Белгородской областью накануне Рождества. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в российских силовых структурах.
"Украинские пограничники сдались в плен на границе с Белгородской областью на харьковском направлении. Они сделали правильный выбор и остались живы", - сообщил источник информагентства.
По его словам, в группе сотрудников Государственной пограничной службы Украины находятся прапорщик Ярослав Шевелюк (позывной "Шева"), 1978 г.р., инспектор пограничной службы высшей категории; сержант Руслан Задорожный (позывной "Бизон"), 2001 г.р., инспектор погранслужбы 3-й категории; сержант Александр Бычко (позывной "Медведь"), 2001 г.р., инспектор погранслужбы 2-й категории; ефрейтор Сергей Греку (позывной "Дед"), 1974 г.р., инспектор погранслужбы 3-й категории; рядовой Иван Куц (позывной "Куц"), 1996 г.р., инспектор погранслужбы 2-й категории; рядовой Коваль (Кузнец) Олег Иванович (позывной "Бубен"), 1980 г.р., инспектор погранслужбы 2-й категории.
ГПСУ не комментирует сдачу в плен группы своих сотрудников. Ранее оно не комментировало бегство групп своих сотрудников за границу при угрозе насильственной отправки в зону СВО.
Украинское ведомство информирует об участии своих сотрудников в боевых действиях в зоне проведения российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. ГПСУ также информирует о награждениях своих сотрудников, о переговорах с иностранными делегациями, о ловле украинских обывателей на границах при попытках сбежать с Украины.
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