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Группа украинских пограничников сдалась в российский плен

Группа украинских пограничников сдалась в российский плен - 13.01.2025 Украина.ру

Группа украинских пограничников сдалась в российский плен

Шесть украинских пограничников сдались в плен российским военнослужащим на границе с Белгородской областью накануне Рождества. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в российских силовых структурах.

2025-01-13T10:30

2025-01-13T10:30

2025-01-13T10:30

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"Украинские пограничники сдались в плен на границе с Белгородской областью на харьковском направлении. Они сделали правильный выбор и остались живы", - сообщил источник информагентства.По его словам, в группе сотрудников Государственной пограничной службы Украины находятся прапорщик Ярослав Шевелюк (позывной "Шева"), 1978 г.р., инспектор пограничной службы высшей категории; сержант Руслан Задорожный (позывной "Бизон"), 2001 г.р., инспектор погранслужбы 3-й категории; сержант Александр Бычко (позывной "Медведь"), 2001 г.р., инспектор погранслужбы 2-й категории; ефрейтор Сергей Греку (позывной "Дед"), 1974 г.р., инспектор погранслужбы 3-й категории; рядовой Иван Куц (позывной "Куц"), 1996 г.р., инспектор погранслужбы 2-й категории; рядовой Коваль (Кузнец) Олег Иванович (позывной "Бубен"), 1980 г.р., инспектор погранслужбы 2-й категории.ГПСУ не комментирует сдачу в плен группы своих сотрудников. Ранее оно не комментировало бегство групп своих сотрудников за границу при угрозе насильственной отправки в зону СВО. Украинское ведомство информирует об участии своих сотрудников в боевых действиях в зоне проведения российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. ГПСУ также информирует о награждениях своих сотрудников, о переговорах с иностранными делегациями, о ловле украинских обывателей на границах при попытках сбежать с Украины. Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Европа спорит о месте встречи Путина и Трампа, Зеленский решил тушить США. Главное на утро 13 января

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новости, белгородская область, украина, сво, пограничники, пограничная служба украины, плен, пленные, мобилизация