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Украинские БПЛА атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока"

Украинские БПЛА атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" - 13.01.2025 Украина.ру

Украинские БПЛА атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока"

ПВО России сбила все украинские беспилотники, которые 11 января пытались повредить инфраструктуру газопровода "Турецкий поток". Об этом 13 января сообщило Минобороны РФ.

2025-01-13T10:42

2025-01-13T10:42

2025-01-13T10:47

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"11 января 2025 года киевский режим, с целью прекращения поставок газа в европейские страны, предпринял попытку атаки с применением девяти БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". В ходе отражения налета подразделениями ПВО все БПЛА были сбиты", - сказано в официальном сообщении.Минобороны России отметило также, что по итогам инцидента пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции и разрушений нет. От падения осколков одного беспилотника получило незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС "Русская"."Дежурными расчетами по аварийному реагированию ПАО "Газпром" последствия падения осколков оперативно устранены, оборудование восстановлено. Компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено", - сообщили в министерстве.Ранее автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему газоснабжения европейски стран в публикации Приднестровье переходит на режим ЧП. Как приднестровцы живут без российского газа

https://ukraina.ru/20241218/1059774583.html

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