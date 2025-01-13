Украинские БПЛА атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока"
10:42 13.01.2025 (обновлено: 10:47 13.01.2025)
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорные станции "Казачья" и "Русская" в Краснодарском крае
ПВО России сбила все украинские беспилотники, которые 11 января пытались повредить инфраструктуру газопровода "Турецкий поток". Об этом 13 января сообщило Минобороны РФ.
"11 января 2025 года киевский режим, с целью прекращения поставок газа в европейские страны, предпринял попытку атаки с применением девяти БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". В ходе отражения налета подразделениями ПВО все БПЛА были сбиты", - сказано в официальном сообщении.
Минобороны России отметило также, что по итогам инцидента пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции и разрушений нет. От падения осколков одного беспилотника получило незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС "Русская".
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"Дежурными расчетами по аварийному реагированию ПАО "Газпром" последствия падения осколков оперативно устранены, оборудование восстановлено. Компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено", - сообщили в министерстве.
Ранее автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему газоснабжения европейски стран в публикации Приднестровье переходит на режим ЧП. Как приднестровцы живут без российского газа