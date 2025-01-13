Украинские БПЛА атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" - 13.01.2025 Украина.ру
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Украинские БПЛА атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока"
Украинские БПЛА атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" - 13.01.2025 Украина.ру
Украинские БПЛА атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока"
ПВО России сбила все украинские беспилотники, которые 11 января пытались повредить инфраструктуру газопровода "Турецкий поток". Об этом 13 января сообщило Минобороны РФ.
2025-01-13T10:42
2025-01-13T10:47
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"11 января 2025 года киевский режим, с целью прекращения поставок газа в европейские страны, предпринял попытку атаки с применением девяти БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". В ходе отражения налета подразделениями ПВО все БПЛА были сбиты", - сказано в официальном сообщении.Минобороны России отметило также, что по итогам инцидента пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции и разрушений нет. От падения осколков одного беспилотника получило незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС "Русская"."Дежурными расчетами по аварийному реагированию ПАО "Газпром" последствия падения осколков оперативно устранены, оборудование восстановлено. Компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено", - сообщили в министерстве.Ранее автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему газоснабжения европейски стран в публикации Приднестровье переходит на режим ЧП. Как приднестровцы живут без российского газа
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Новости, Россия, Приднестровье, краснодарский край, Газпром, турецкий поток, Турция, терроризм, российский газ, газ, ЕС, Украина-ЕС, инфраструктура, БПЛА, ПВО, СВО, Европа, энергетика

Украинские БПЛА атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока"

10:42 13.01.2025 (обновлено: 10:47 13.01.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорные станции "Казачья" и "Русская" в Краснодарском крае
Компрессорные станции Казачья и Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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ПВО России сбила все украинские беспилотники, которые 11 января пытались повредить инфраструктуру газопровода "Турецкий поток". Об этом 13 января сообщило Минобороны РФ.
"11 января 2025 года киевский режим, с целью прекращения поставок газа в европейские страны, предпринял попытку атаки с применением девяти БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". В ходе отражения налета подразделениями ПВО все БПЛА были сбиты", - сказано в официальном сообщении.
Минобороны России отметило также, что по итогам инцидента пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции и разрушений нет. От падения осколков одного беспилотника получило незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС "Русская".
Игорь Юшков интервью
18 декабря 2024, 19:25
Игорь Юшков: Украина устроила газовый шантаж Европы, а его заложниками стали Молдавия и ПриднестровьеРечь идет о том, что Украина пытается заставить европейские компании подписать дополнительные соглашения с Газпромом и перенести точку приемки на российско-украинскую границу, чтобы собственниками газа становились европейцы, а газ становился не российским, а европейским. И вот с европейцами они и будут договариваться о транзите.
"Дежурными расчетами по аварийному реагированию ПАО "Газпром" последствия падения осколков оперативно устранены, оборудование восстановлено. Компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено", - сообщили в министерстве.
Ранее автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему газоснабжения европейски стран в публикации Приднестровье переходит на режим ЧП. Как приднестровцы живут без российского газа
 
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Заголовок открываемого материала
10:42Украинские БПЛА атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока"
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