Это другое: Кулеба, нападавший на уклонистов, признался, что отговорил сына служить в ВСУ
10:08 13.01.2025 (обновлено: 10:11 13.01.2025)
© Информатор Фото: Егор Кулеба
© Информатор
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который ранее активно критиковал "отсиживающихся" от мобилизации за границей, признался, что отговорил своего сына от службы в ВСУ. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию ВВС
"Он (сын. - Ред.) ходит на военные курсы, и я едва уговорил его продолжить обучение в университете на данный момент. <...> Моя цель не в том, чтобы быть отцом, который ломает своих детей, потому что считает, что знает лучше. Так что мое мнение о его решении - это одно. Но как я уже сказал, ему 18, и я прошу его только об одном: получить высшее образование, потому что будет очень сложно закончить учебу после возвращения с фронта", - сказал Кулеба.
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / dmytro_kuleba
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / dmytro_kuleba
В то же время экс-глава украинского МИДа допустил возможность снижения мобилизационного возраста на Украине, оговорившись, что это решение будет чрезвычайно болезненным и "не будет приветствоваться ни одной частью украинского общества".
В апреле прошлого года Кулеба заявлял, что приостановка консульских услуг для украинских мужчин призывного возраста за границей и возвращение военнообязанных на родину - это вопрос справедливости.
"Время уходит, но не наши приверженность и решимость защищать нашу страну. Я, черт возьми, серьезен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие [стран Запада], мы будем воевать лопатами", - заявил тогда Кулеба.
В декабре прошлого года стало известно, что он будет работать доцентом Института политических исследований Франции, а по совместительству - старшим научным сотрудником-нерезидентом в Центре при Школе управления им. Джона Кеннеди в Гарварде.
С Украины практически ежедневно приходят сообщения о насильной мобилизации прямо на улицах, однако пока одних на Украине бросают в окопы, другие продолжают жить полной жизнью на гражданке, пользуясь своими связями.
Среди таких историй - откосивший от службы радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко и белый билет сына неонациста и лидера праворадикальной украинской партии "Братство"* Дмитрия Корчинского**.
11 ноября 2024, 10:45Это другое? Стало известно, во сколько Стерненко обошелся игнор повесткиУкраинское издание "Страна.ua" опубликовала постановление Приморского ТЦК (военкомата) Одессы о наложение штрафа на украинского радикала, неонациста, бывшего главу одесского "Правого сектора"* Сергея Стерненко, где указано, сколько именно радикал заплатил за неявку
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Еще один похожий случай - в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Сбежал из армии, но призывает украинцев бросаться под танки. Чем занят лидер Автомайдана Дмитрий Булатов.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
** Объявлен в международный розыск, заочно арестован в РФ.