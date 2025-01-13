https://ukraina.ru/20250113/1060219049.html

Это другое: Кулеба, нападавший на уклонистов, признался, что отговорил сына служить в ВСУ

Это другое: Кулеба, нападавший на уклонистов, признался, что отговорил сына служить в ВСУ - 13.01.2025 Украина.ру

Это другое: Кулеба, нападавший на уклонистов, признался, что отговорил сына служить в ВСУ

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который ранее активно критиковал "отсиживающихся" от мобилизации за границей, признался, что отговорил своего сына от службы в ВСУ. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию ВВС

2025-01-13T10:08

2025-01-13T10:08

2025-01-13T10:11

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В то же время экс-глава украинского МИДа допустил возможность снижения мобилизационного возраста на Украине, оговорившись, что это решение будет чрезвычайно болезненным и "не будет приветствоваться ни одной частью украинского общества".В апреле прошлого года Кулеба заявлял, что приостановка консульских услуг для украинских мужчин призывного возраста за границей и возвращение военнообязанных на родину - это вопрос справедливости.А ровно год назад, в январе 2024 года, он заявил, что украинские военнослужащие станут воевать лопатами, если Запад перестанет поставлять Киеву оружие."Время уходит, но не наши приверженность и решимость защищать нашу страну. Я, черт возьми, серьезен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие [стран Запада], мы будем воевать лопатами", - заявил тогда Кулеба.В декабре прошлого года стало известно, что он будет работать доцентом Института политических исследований Франции, а по совместительству - старшим научным сотрудником-нерезидентом в Центре при Школе управления им. Джона Кеннеди в Гарварде.С Украины практически ежедневно приходят сообщения о насильной мобилизации прямо на улицах, однако пока одних на Украине бросают в окопы, другие продолжают жить полной жизнью на гражданке, пользуясь своими связями.Среди таких историй - откосивший от службы радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко и белый билет сына неонациста и лидера праворадикальной украинской партии "Братство"* Дмитрия Корчинского**.Еще один похожий случай - в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Сбежал из армии, но призывает украинцев бросаться под танки. Чем занят лидер Автомайдана Дмитрий Булатов.* Организация признана террористической и запрещена на территории России.** Объявлен в международный розыск, заочно арестован в РФ.

https://ukraina.ru/20241111/1058793668.html

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новости, украина, запад, россия, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, мид, сын