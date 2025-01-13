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Задержанных в ЛНР боевиков батальона "Айдар"* осудили на 18 лет

Задержанных в ЛНР боевиков батальона "Айдар"* осудили на 18 лет - 13.01.2025 Украина.ру

Задержанных в ЛНР боевиков батальона "Айдар"* осудили на 18 лет

Два боевика украинского националистического батальона "Айдар"* приговорены к длительным срокам лишения свободы. Такое решение принял Южный окружной военный суд, сообщило УФСБ по ЛНР.

2025-01-13T10:09

2025-01-13T10:09

2025-01-13T10:09

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УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность двух украинских граждан - боевиков националистического батальона "Айдар"*. Они добровольно приняли участие в боевых действиях против мирного населения Донбасса, сказано в официальном сообщении.Задержанные стали фигурантами уголовного дела с обвинениями в участии в террористическом сообществе. Им также было инкриминировано прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности."Суд признал фигурантов виновными в совершении инкриминируемых преступлений и осудил на 18 лет лишения свободы каждого", - проинформировало УФСБ.* Запрещенная в России террористическая организация.Ранее на эту тему: Суд приговорил к 18 годам боевика украинского батальона "Айдар"* Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Европа спорит о месте встречи Путина и Трампа, Зеленский решил тушить США. Главное на утро 13 января

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новости, луганская народная республика, россия, донбасс, айдар, новые регионы, терроризм, лнр, военные преступления, приговор, фсб