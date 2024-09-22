Дубль 45-го: противники России почти отчаялись чего-либо добиться военным путем - 22.09.2024 Украина.ру
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Дубль 45-го: противники России почти отчаялись чего-либо добиться военным путем
Дубль 45-го: противники России почти отчаялись чего-либо добиться военным путем - 22.09.2024 Украина.ру
Дубль 45-го: противники России почти отчаялись чего-либо добиться военным путем
Участившимся на Западе и на Украине разговорам о мире есть объяснение. О нём в интервью изданию Украина.ру рассказал известный публицист, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2024-09-22T08:00
2024-09-22T08:00
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информационная безопасность
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"Думаю, что наши противники уже почти отчаялись чего-либо добиться военным путем. Есть жестокость с их стороны, но нет ощутимых результатов", - сказал политтехнолог.По оценкам Выдрина, военная фаза нынешнего конфликта "будет сворачиваться — где-то к Новому году". Стоит ожидать замены "жесткой" военной силы на "мягкую".Дмитрий Выдрин: кто он Философ, политолог и политтехнолог"Так уже было в 1945 году. Попробуют сделать дубль в 2025-м. Главная борьба начнется за доминирование в сетях", - сказал Выдрин.Политтехнолог считает очевидным, что “мобильник” эффективнее F-16. Соответственно, смещения баталий следует ожидать в информационную сферу.Полный текст интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16читайте на сайте Украина.ру
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новости, запад, украина, дмитрий выдрин, сво, война, холодная война, f-16, информационная война, информационная безопасность, конфликт, геополитика
Новости, Запад, Украина, Дмитрий Выдрин, СВО, война, холодная война, F-16, информационная война, информационная безопасность, конфликт, геополитика

Дубль 45-го: противники России почти отчаялись чего-либо добиться военным путем

08:00 22.09.2024
 
© коллаж Украина.РуБайден Зеленский астрология
Байден Зеленский астрология
© коллаж Украина.Ру
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Участившимся на Западе и на Украине разговорам о мире есть объяснение. О нём в интервью изданию Украина.ру рассказал известный публицист, политтехнолог Дмитрий Выдрин
"Думаю, что наши противники уже почти отчаялись чего-либо добиться военным путем. Есть жестокость с их стороны, но нет ощутимых результатов", - сказал политтехнолог.
По оценкам Выдрина, военная фаза нынешнего конфликта "будет сворачиваться — где-то к Новому году". Стоит ожидать замены "жесткой" военной силы на "мягкую".
Дмитрий Выдрин: кто он Философ, политолог и политтехнолог
"Так уже было в 1945 году. Попробуют сделать дубль в 2025-м. Главная борьба начнется за доминирование в сетях", - сказал Выдрин.
Политтехнолог считает очевидным, что “мобильник” эффективнее F-16. Соответственно, смещения баталий следует ожидать в информационную сферу.
Полный текст интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16читайте на сайте Украина.ру
 
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