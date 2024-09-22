https://ukraina.ru/20240922/1057566363.html
Дубль 45-го: противники России почти отчаялись чего-либо добиться военным путем
Дубль 45-го: противники России почти отчаялись чего-либо добиться военным путем - 22.09.2024 Украина.ру
Дубль 45-го: противники России почти отчаялись чего-либо добиться военным путем
Участившимся на Западе и на Украине разговорам о мире есть объяснение. О нём в интервью изданию Украина.ру рассказал известный публицист, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2024-09-22T08:00
2024-09-22T08:00
2024-09-22T08:00
новости
запад
украина
дмитрий выдрин
сво
война
холодная война
f-16
информационная война
информационная безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1e/1042286296_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_810511c56bd32c59659033c637e1d37b.jpg.webp
"Думаю, что наши противники уже почти отчаялись чего-либо добиться военным путем. Есть жестокость с их стороны, но нет ощутимых результатов", - сказал политтехнолог.По оценкам Выдрина, военная фаза нынешнего конфликта "будет сворачиваться — где-то к Новому году". Стоит ожидать замены "жесткой" военной силы на "мягкую".Дмитрий Выдрин: кто он Философ, политолог и политтехнолог"Так уже было в 1945 году. Попробуют сделать дубль в 2025-м. Главная борьба начнется за доминирование в сетях", - сказал Выдрин.Политтехнолог считает очевидным, что “мобильник” эффективнее F-16. Соответственно, смещения баталий следует ожидать в информационную сферу.Полный текст интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16читайте на сайте Украина.ру
запад
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1e/1042286296_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_5e6c2c3b70704406bf249efe8d5df146.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, украина, дмитрий выдрин, сво, война, холодная война, f-16, информационная война, информационная безопасность, конфликт, геополитика
Новости, Запад, Украина, Дмитрий Выдрин, СВО, война, холодная война, F-16, информационная война, информационная безопасность, конфликт, геополитика
Дубль 45-го: противники России почти отчаялись чего-либо добиться военным путем
Участившимся на Западе и на Украине разговорам о мире есть объяснение. О нём в интервью изданию Украина.ру рассказал известный публицист, политтехнолог Дмитрий Выдрин