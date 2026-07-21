"Спекулирует СВО": в Белоруссии присмотрелись к российскому полковнику - 21.07.2026 Украина.ру
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"Спекулирует СВО": в Белоруссии присмотрелись к российскому полковнику
"Спекулирует СВО": в Белоруссии присмотрелись к российскому полковнику - 21.07.2026 Украина.ру
"Спекулирует СВО": в Белоруссии присмотрелись к российскому полковнику
Работники государственной прессы Белоруссии отругали российского военного эксперта и волонтёра Владимира Трухана за оценки хода СВО, белорусской истории и нынешних союзнических отношений. Об этом сообщил 21 июля белорусский телеграм-канал "Мирсалимова"
2026-07-21T19:25
2026-07-21T19:25
новости
россия
мвд
украина
владимир трухан
эльвира мирсалимова
украина.ру
сми
блогер
союзное государство
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В тг-канале белорусского блогера Эльвиры Мирсалимовой развернулось обсуждение публикации российского полковника в отставке Владимира Трухана. Поводом стал репост из тг-канала военного эксперта с оскорбительными заявлениями работников государственной прессы союзной Белоруссии."Это беседа двух известных белорусских журналистов и пропагандистов о ненаглядном мне, - сообщил Трухан, публикуя стенограмму обсуждения себя "за глаза". - Отношусь к подобному предельно равнодушно, с презрительной брезгливостью – ну что с убогих взять; у них даже ко всему привычные врачи не берут анализы. Зачем вам дал вот эту хрень, понятно станет позже, сегодня, из анонса новой лекции про искажённую реальность, которую вам создают. Не только журналисты; вообще. Я там ещё плохому научу". В обсуждении персоны Трухана приняли участие автор публикаций в печатном органе Администрации президента "СБ. Беларусь сегодня" ("Советская Белоруссия") Людмила Гладкая и её коллега с государственного телеканала "СТВ" Григорий Азарёнок.Гладкая поставила под сомнение наличие чести и воинского звания российского офицера, ушедшего в отставку с должности в Центральном аппарате Минобороны РФ, а также уровень его компетенций при анализе специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. "Он ни черта не понимает в истории, он спекулирует СВО, да, он не может отличить один договор от другого, там, ну, в рамках Союзного государства. Он там ссылается, каким-то спекулирует, говорит… Оперирует какими-то фактами, но он даже, ну, как бы, в них не компетентен, потому что если даже я – человек не военный абсолютно – я открою этот документ, я: ну блин, чувак, несостыковочка", - сообщила она.Азарёнок поддержал такой подход к личности Трухана и заявил, что российский военный эксперт и волонтёр злоупотребляет спиртными напитками."Это такой паркетный пьяница, паркетный полковник, который после училища оказался в Центральном аппарате и никогда не был ни в одном гарнизоне. Никогда. Сколько таких этих, извините, полканов-обтруханов? У нас, вон, некоторые в 2020-м году сдриснули, там из МВД, и из Министерства обороны, и там единицы были, но такие всё-таки есть. Это вот такие вот паркетные пьяницы, которые никогда не бывали нигде в гарнизонах, в войсках, в казармах, пороху не нюхали и так далее. Это вот и они такие: они подсиживают, они доносы пишут, они вот интригами занимаются", - заявил Азарёнок. Ни одной фамилии он не назвал в подтверждение своих выводов о белорусских офицерах. При этом самого Трухана он охарактеризовал как белоруса, который "ненавидит Беларусь, он ненавидит всё, что с ней связано. Он ненавидит нашу армию, нашего президента, нашу землю, наших людей". Комментаторы этой публикации на тг-канале белорусского блогера Эльвиры Мирсалимовой заметили, что Гладкая с Азарёнком "не удосужились грамотно обосновать оскорбления". Также ими было предложено найти хотя бы три отличия между белорусскими пропагандистами и их украинскими коллегами.Тем временем Британцы присмотрелись к президентским амбициям экс-министра обороны УкраиныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, мвд, украина, владимир трухан, эльвира мирсалимова, украина.ру, сми, блогер, союзное государство, белоруссия, военный эксперт, информационная безопасность
Новости, Россия, МВД, Украина, Владимир Трухан, Эльвира Мирсалимова, Украина.ру, СМИ, блогер, Союзное государство, Белоруссия, военный эксперт, информационная безопасность

"Спекулирует СВО": в Белоруссии присмотрелись к российскому полковнику

19:25 21.07.2026
 
© vk.com / Владимир ТруханВладимир Трухан интервью
Владимир Трухан интервью - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© vk.com / Владимир Трухан
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Работники государственной прессы Белоруссии отругали российского военного эксперта и волонтёра Владимира Трухана за оценки хода СВО, белорусской истории и нынешних союзнических отношений. Об этом сообщил 21 июля белорусский телеграм-канал "Мирсалимова"
В тг-канале белорусского блогера Эльвиры Мирсалимовой развернулось обсуждение публикации российского полковника в отставке Владимира Трухана. Поводом стал репост из тг-канала военного эксперта с оскорбительными заявлениями работников государственной прессы союзной Белоруссии.
"Это беседа двух известных белорусских журналистов и пропагандистов о ненаглядном мне, - сообщил Трухан, публикуя стенограмму обсуждения себя "за глаза". - Отношусь к подобному предельно равнодушно, с презрительной брезгливостью – ну что с убогих взять; у них даже ко всему привычные врачи не берут анализы. Зачем вам дал вот эту хрень, понятно станет позже, сегодня, из анонса новой лекции про искажённую реальность, которую вам создают. Не только журналисты; вообще. Я там ещё плохому научу".

В обсуждении персоны Трухана приняли участие автор публикаций в печатном органе Администрации президента "СБ. Беларусь сегодня" ("Советская Белоруссия") Людмила Гладкая и её коллега с государственного телеканала "СТВ" Григорий Азарёнок.
Гладкая поставила под сомнение наличие чести и воинского звания российского офицера, ушедшего в отставку с должности в Центральном аппарате Минобороны РФ, а также уровень его компетенций при анализе специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины.
"Он ни черта не понимает в истории, он спекулирует СВО, да, он не может отличить один договор от другого, там, ну, в рамках Союзного государства. Он там ссылается, каким-то спекулирует, говорит… Оперирует какими-то фактами, но он даже, ну, как бы, в них не компетентен, потому что если даже я – человек не военный абсолютно – я открою этот документ, я: ну блин, чувак, несостыковочка", - сообщила она.
Азарёнок поддержал такой подход к личности Трухана и заявил, что российский военный эксперт и волонтёр злоупотребляет спиртными напитками.
"Это такой паркетный пьяница, паркетный полковник, который после училища оказался в Центральном аппарате и никогда не был ни в одном гарнизоне. Никогда. Сколько таких этих, извините, полканов-обтруханов? У нас, вон, некоторые в 2020-м году сдриснули, там из МВД, и из Министерства обороны, и там единицы были, но такие всё-таки есть. Это вот такие вот паркетные пьяницы, которые никогда не бывали нигде в гарнизонах, в войсках, в казармах, пороху не нюхали и так далее. Это вот и они такие: они подсиживают, они доносы пишут, они вот интригами занимаются", - заявил Азарёнок.
Ни одной фамилии он не назвал в подтверждение своих выводов о белорусских офицерах. При этом самого Трухана он охарактеризовал как белоруса, который "ненавидит Беларусь, он ненавидит всё, что с ней связано. Он ненавидит нашу армию, нашего президента, нашу землю, наших людей".
Комментаторы этой публикации на тг-канале белорусского блогера Эльвиры Мирсалимовой заметили, что Гладкая с Азарёнком "не удосужились грамотно обосновать оскорбления". Также ими было предложено найти хотя бы три отличия между белорусскими пропагандистами и их украинскими коллегами.
Тем временем Британцы присмотрелись к президентским амбициям экс-министра обороны Украины
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июля
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