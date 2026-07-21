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Россия не на шутку напугала Британию: фрегат "Неустрашимый" провёл стрельбы у берегов Королевства

Россия не на шутку напугала Британию: фрегат "Неустрашимый" провёл стрельбы у берегов Королевства - 21.07.2026 Украина.ру

Россия не на шутку напугала Британию: фрегат "Неустрашимый" провёл стрельбы у берегов Королевства

Российский сторожевой корабль "Неустрашимый" провёл учения с боевыми стрельбами в международных водах примерно в 40 морских милях к югу от Плимута. Об этом 21 июля сообщает Sky News

2026-07-21T18:49

2026-07-21T18:49

2026-07-21T18:49

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Королевские ВМС вели наблюдение за манёврами на всём их протяжении. Экипаж российского фрегата заблаговременно проинформировал британский корабль о стрельбах, после чего патрульное судно отошло на безопасное расстояние. Учение продлилось 30 минут и проходило строго в международных водах.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что все действия российских военных кораблей осуществляются в полном соответствии с международным морским правом.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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