Воздушная тревога в Киеве, взрывы в Сумах, бои в Константиновке. Новости СВО - 21.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260721/vozdushnaya-trevoga-v-kieve-vzryvy-v-sumakh-boi-v-konstantinovke-novosti-svo-1081706070.html
Воздушная тревога в Киеве, взрывы в Сумах, бои в Константиновке. Новости СВО
Воздушная тревога в Киеве, взрывы в Сумах, бои в Константиновке. Новости СВО - 21.07.2026 Украина.ру
Воздушная тревога в Киеве, взрывы в Сумах, бои в Константиновке. Новости СВО
ПВО ВСУ снова получила шанс продемонстрировать боеспособность в отражении атак ВС РФ в Полтавской и других областях. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T19:10
2026-07-21T19:10
спецоперация
сво
новости сво россия
новости сво сейчас
дзен новости сво
россия
киев
константиновка
владимир зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0d/1078917062_0:203:1200:878_1920x0_80_0_0_88ff10352a7ea4c1106ac4e06e61e563.png
🟥 Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Днепропетровской областях;🟥 Взрывы снова зафиксированы в Сумах, а также в Черкасской области; 🟥 Беспилотники атакуют цели в Полтавской области;🟥 Группы БПЛА приближаются к Сумской, Черниговской, Киевской и Днепропетровской областям;🟥 Владимир Зеленский провел совещание с командирами ВСУ, на котором обсуждались возможные провокации на участке фронта в Черниговской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры."В настоящее время тыловые подразделения украинской армии решают логистические задачи на данном участке фронта, также враг постепенно перебрасывает штурмовые и артиллерийские части в Черниговскую область", — сказал собеседник агентства, по информации которого ВСУ могут пойти на провокацию.🟥 Скоростной прилет "Герань-4 сикер" по локомотиву в районе села Солёное Запорожской области опубликовал тг-канал "Военный осведомитель";🟥 Подразделения ВСУ в Константиновке ведут боевые действия "преимущественно в отдельных микрорайонах на въездах", сообщил известный украинский комментатор "Мучной". По его данным, российская армия "пытается закрепиться или проводит кратковременные операции силами небольших групп".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
киев
константиновка
полтавская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0d/1078917062_0:90:1200:990_1920x0_80_0_0_ea8064d6bc3bbb121155c0f4c3987cd6.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, россия, киев, константиновка, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, пво, бпла сегодня, атака бпла, полтавская область
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Россия, Киев, Константиновка, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВСУ, ПВО, БПЛА сегодня, атака БПЛА, Полтавская область

Воздушная тревога в Киеве, взрывы в Сумах, бои в Константиновке. Новости СВО

19:10 21.07.2026
 
© ФотоКурская и Сумская области
Курская и Сумская области - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
ПВО ВСУ снова получила шанс продемонстрировать боеспособность в отражении атак ВС РФ в Полтавской и других областях. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Днепропетровской областях;
🟥 Взрывы снова зафиксированы в Сумах, а также в Черкасской области;
🟥 Беспилотники атакуют цели в Полтавской области;

🟥 Группы БПЛА приближаются к Сумской, Черниговской, Киевской и Днепропетровской областям;
🟥 Владимир Зеленский провел совещание с командирами ВСУ, на котором обсуждались возможные провокации на участке фронта в Черниговской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
"В настоящее время тыловые подразделения украинской армии решают логистические задачи на данном участке фронта, также враг постепенно перебрасывает штурмовые и артиллерийские части в Черниговскую область", — сказал собеседник агентства, по информации которого ВСУ могут пойти на провокацию.
🟥 Скоростной прилет "Герань-4 сикер" по локомотиву в районе села Солёное Запорожской области опубликовал тг-канал "Военный осведомитель";
🟥 Подразделения ВСУ в Константиновке ведут боевые действия "преимущественно в отдельных микрорайонах на въездах", сообщил известный украинский комментатор "Мучной". По его данным, российская армия "пытается закрепиться или проводит кратковременные операции силами небольших групп".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОновости СВО Россияновости СВО сейчасдзен новости СВОРоссияКиевКонстантиновкаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина.руВСУПВОБПЛА сегодняатака БПЛАПолтавская область
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:39ВСУ занимаются имитацией и не способны отразить воздушные атаки. Новости СВО
20:17Лукашенко рассказал о битве за урожай, "несунах" и военных на границе с Украиной
19:43Канцлер ФРГ не в курсе переговоров представителей России и Германии в Баку по Украине
19:36Удары по Одессе, Киевской и другим областям. Новости СВО
19:27Путин возглавит делегацию России на саммите АТЭС в Китае в ноябре
19:25"Спекулирует СВО": в Белоруссии присмотрелись к российскому полковнику
19:10Воздушная тревога в Киеве, взрывы в Сумах, бои в Константиновке. Новости СВО
18:51Фронт военного корреспондента, безопасность херсонских полей. 21 июля, вечерний эфир
18:49Россия не на шутку напугала Британию: фрегат "Неустрашимый" провёл стрельбы у берегов Королевства
18:40Ожесточённые бои возобновились на Запорожском направлении СВО
18:32Британцы присмотрелись к президентским амбициям экс-министра обороны Украины
18:18Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине
18:13ПВО ВСУ не уберегли Запорожье и порты Одесской области. Новости СВО
18:08Главк Нацгвардии Украины проворовался
18:00Тайные переговоры России и Германии, освобождение Волоховского. Итоги 21 июля
17:48Следком расследует преступления ВСУ против мирных жителей регионов России
17:45Ищенко: Грамотная политика России не дала Западу развязать большую войну
17:43Учительницу в Киеве оштрафовали за фрагмент мультфильма на русском языке
17:37ВСУ готовятся к отправке украинок на фронт
17:36Правительство России выделило финансовую поддержку Крыму
Лента новостейМолния