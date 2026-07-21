https://ukraina.ru/20260721/vozdushnaya-trevoga-v-kieve-vzryvy-v-sumakh-boi-v-konstantinovke-novosti-svo-1081706070.html

Воздушная тревога в Киеве, взрывы в Сумах, бои в Константиновке. Новости СВО

Воздушная тревога в Киеве, взрывы в Сумах, бои в Константиновке. Новости СВО - 21.07.2026 Украина.ру

Воздушная тревога в Киеве, взрывы в Сумах, бои в Константиновке. Новости СВО

ПВО ВСУ снова получила шанс продемонстрировать боеспособность в отражении атак ВС РФ в Полтавской и других областях. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-21T19:10

2026-07-21T19:10

2026-07-21T19:10

спецоперация

сво

новости сво россия

новости сво сейчас

дзен новости сво

россия

киев

константиновка

владимир зеленский

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0d/1078917062_0:203:1200:878_1920x0_80_0_0_88ff10352a7ea4c1106ac4e06e61e563.png

🟥 Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Днепропетровской областях;🟥 Взрывы снова зафиксированы в Сумах, а также в Черкасской области; 🟥 Беспилотники атакуют цели в Полтавской области;🟥 Группы БПЛА приближаются к Сумской, Черниговской, Киевской и Днепропетровской областям;🟥 Владимир Зеленский провел совещание с командирами ВСУ, на котором обсуждались возможные провокации на участке фронта в Черниговской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры."В настоящее время тыловые подразделения украинской армии решают логистические задачи на данном участке фронта, также враг постепенно перебрасывает штурмовые и артиллерийские части в Черниговскую область", — сказал собеседник агентства, по информации которого ВСУ могут пойти на провокацию.🟥 Скоростной прилет "Герань-4 сикер" по локомотиву в районе села Солёное Запорожской области опубликовал тг-канал "Военный осведомитель";🟥 Подразделения ВСУ в Константиновке ведут боевые действия "преимущественно в отдельных микрорайонах на въездах", сообщил известный украинский комментатор "Мучной". По его данным, российская армия "пытается закрепиться или проводит кратковременные операции силами небольших групп".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

киев

константиновка

полтавская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, россия, киев, константиновка, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, пво, бпла сегодня, атака бпла, полтавская область