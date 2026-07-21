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Путин возглавит делегацию России на саммите АТЭС в Китае в ноябре

Путин возглавит делегацию России на саммите АТЭС в Китае в ноябре - 21.07.2026 Украина.ру

Путин возглавит делегацию России на саммите АТЭС в Китае в ноябре

Президент РФ Владимир Путин лично возглавит российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом 21 июля сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев

2026-07-21T19:27

2026-07-21T19:27

2026-07-21T19:27

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"Российскую делегацию возглавит президент Владимир Путин. Это свидетельствует о том, какое значение мы придаём экономическим отношениям с партнёрами в АТР, в частности с КНР", — заявил дипломат.Встреча на высшем уровне состоится 18–19 ноября в городе Шэньчжэнь. По словам Бердыева, Россия высоко оценивает подход Китая к наращиванию потенциала АТЭС. При этом ранее он сообщал, что Австралия, Новая Зеландия и Канада пытаются настроить участников против российской заявки на председательство в организации.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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