Путин возглавит делегацию России на саммите АТЭС в Китае в ноябре
© РИА Новости . Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ Владимир Путин лично возглавит российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом 21 июля сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев
"Российскую делегацию возглавит президент Владимир Путин. Это свидетельствует о том, какое значение мы придаём экономическим отношениям с партнёрами в АТР, в частности с КНР", — заявил дипломат.
Встреча на высшем уровне состоится 18–19 ноября в городе Шэньчжэнь.
По словам Бердыева, Россия высоко оценивает подход Китая к наращиванию потенциала АТЭС. При этом ранее он сообщал, что Австралия, Новая Зеландия и Канада пытаются настроить участников против российской заявки на председательство в организации.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на