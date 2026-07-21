https://ukraina.ru/20260721/front-voennogo-korrespondenta-bezopasnost-khersonskikh-poley-21-iyulya-vecherniy-efir-1081706525.html

Фронт военного корреспондента, безопасность херсонских полей. 21 июля, вечерний эфир

Фронт военного корреспондента, безопасность херсонских полей. 21 июля, вечерний эфир - 21.07.2026 Украина.ру

Фронт военного корреспондента, безопасность херсонских полей. 21 июля, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 21.07.2026

2026-07-21T18:51

2026-07-21T18:51

2026-07-21T18:51

донецкая народная республика

херсонская область

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Гвардии майор запаса,замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала"Военный оптимист" Алексей Рамм.* Тема дня Новороссии. Две команды Республики отправятся на всероссийский этап военно-патриотической игры "Зарница 2.0". Гость: Сергей Юшко - инструктор филиала Центра "ВОИН" в ДНР.* Наши защитники. Фронт военного корреспондента. Гость: руководитель Союза ветеранов СВО в ДНР Изабелла Либерман.* Важный разговор. Старт уборочной кампании на Херсонщине: прогнозы, безопасность и готовность полей. Гость: Алиме Зарединова – и.о. министра агропромышленного комплекса, продовольственной политики и рыболовства Херсонской области.

донецкая народная республика

херсонская область

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецкая народная республика, херсонская область, новороссия сегодня, видео