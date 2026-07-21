https://ukraina.ru/20260721/front-voennogo-korrespondenta-bezopasnost-khersonskikh-poley-21-iyulya-vecherniy-efir-1081706525.html
Фронт военного корреспондента, безопасность херсонских полей. 21 июля, вечерний эфир
Фронт военного корреспондента, безопасность херсонских полей. 21 июля, вечерний эфир - 21.07.2026 Украина.ру
Фронт военного корреспондента, безопасность херсонских полей. 21 июля, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 21.07.2026
2026-07-21T18:51
2026-07-21T18:51
2026-07-21T18:51
донецкая народная республика
херсонская область
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Гвардии майор запаса,замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала"Военный оптимист" Алексей Рамм.* Тема дня Новороссии. Две команды Республики отправятся на всероссийский этап военно-патриотической игры "Зарница 2.0". Гость: Сергей Юшко - инструктор филиала Центра "ВОИН" в ДНР.* Наши защитники. Фронт военного корреспондента. Гость: руководитель Союза ветеранов СВО в ДНР Изабелла Либерман.* Важный разговор. Старт уборочной кампании на Херсонщине: прогнозы, безопасность и готовность полей. Гость: Алиме Зарединова – и.о. министра агропромышленного комплекса, продовольственной политики и рыболовства Херсонской области.
донецкая народная республика
херсонская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/15/1081706283_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_04fdb35ac2762e09c7cb56cacb21e26d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донецкая народная республика, херсонская область, новороссия сегодня, видео
* Новости и фронтовые сводки. Гость: Гвардии майор запаса,замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала"Военный оптимист" Алексей Рамм.
* Тема дня Новороссии. Две команды Республики отправятся на всероссийский этап военно-патриотической игры "Зарница 2.0". Гость: Сергей Юшко - инструктор филиала Центра "ВОИН" в ДНР.
* Наши защитники. Фронт военного корреспондента. Гость: руководитель Союза ветеранов СВО в ДНР Изабелла Либерман.
* Важный разговор. Старт уборочной кампании на Херсонщине: прогнозы, безопасность и готовность полей. Гость: Алиме Зарединова – и.о. министра агропромышленного комплекса, продовольственной политики и рыболовства Херсонской области.