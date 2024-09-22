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Группировку ВСУ в Курской области необходимо уничтожать не числом, а умением, считает Перенджиев

Группировку ВСУ в Курской области необходимо уничтожать не числом, а умением, считает Перенджиев - 22.09.2024 Украина.ру

Группировку ВСУ в Курской области необходимо уничтожать не числом, а умением, считает Перенджиев

При уничтожении оккупантов ВСУ на российской территории следует применять суворовские методы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-09-22T06:15

2024-09-22T06:15

2024-09-22T06:15

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спецоперация

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Александр Перенджиев: кто он"Группировку ВСУ в Курской области необходимо уничтожать не числом, а умением. Мы так и действуем", - сказал военный политолог.Обратившись к опыту российских спецопераций в Чечне, Перенджиев отметил важность порядка в системе боевого управления при большой концентрации войск."Для уничтожения врага вам нужно достаточное количество войск, подкрепленное военно-техническим преимуществом, с помощью которого вы этого врага будете долбить и долбить", - уверен доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Двое "просроченных" ведут нас к Третьей мировой. Эдуард Лозанский о плане Зеленского Ранее в новостях: Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине

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новости, курская область, чечня, курск, александр перенджиев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, сво, спецоперация