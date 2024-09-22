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Группировку ВСУ в Курской области необходимо уничтожать не числом, а умением, считает Перенджиев
Группировку ВСУ в Курской области необходимо уничтожать не числом, а умением, считает Перенджиев - 22.09.2024 Украина.ру
Группировку ВСУ в Курской области необходимо уничтожать не числом, а умением, считает Перенджиев
При уничтожении оккупантов ВСУ на российской территории следует применять суворовские методы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-09-22T06:15
2024-09-22T06:15
2024-09-22T06:15
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александр перенджиев
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вооруженные силы украины
всу
сво
спецоперация
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Александр Перенджиев: кто он"Группировку ВСУ в Курской области необходимо уничтожать не числом, а умением. Мы так и действуем", - сказал военный политолог.Обратившись к опыту российских спецопераций в Чечне, Перенджиев отметил важность порядка в системе боевого управления при большой концентрации войск."Для уничтожения врага вам нужно достаточное количество войск, подкрепленное военно-техническим преимуществом, с помощью которого вы этого врага будете долбить и долбить", - уверен доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Двое "просроченных" ведут нас к Третьей мировой. Эдуард Лозанский о плане Зеленского Ранее в новостях: Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине
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новости, курская область, чечня, курск, александр перенджиев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, сво, спецоперация
Новости, Курская область, Чечня, Курск, Александр Перенджиев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, Спецоперация
Группировку ВСУ в Курской области необходимо уничтожать не числом, а умением, считает Перенджиев
При уничтожении оккупантов ВСУ на российской территории следует применять суворовские методы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев